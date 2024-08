France - Canada : un quart de tous les dangers face à Shai Gilgeous-Alexander et les Canadiens

Laborieux en phase de poules, les hommes de Vincent Collet affrontent les Canadiens en quart de finale du tournoi Olympique. Un réveil des Bleus est attendu face à l'une des meilleures équipes du monde.

La place de la France en quart de finale du tournoi olympique s'est peut-être jouée sur un panier de Matthew Strazel face au Japon. Son rendement n'a convaincu personne et le match couperet face à l'Allemagne a mis en exergue trop de défaillances dans le jeu des Bleus pour qu'on soit optimistes pour leur parcours. Jusque-là Ils donnent l'impression d'avancer dans le sable mouvant ou de pédaler dans le vide sans aucun filet de sécurité. Pour noircir un peu plus le tableau, le destin a offert au cinq tricolore le Canada en quart de finale du tournoi. Sans doute l'une des meilleures équipes au monde après la Dream Team, emmenée par un Shai Gilgeous Alexander en feu depuis quelques jours.

Un sursaut attendu

A l'instant d'aborder cette seconde phase et de déménager à Bercy Arena, les Bleus ont donc très peu de raison d'être optimistes face à un adversaire qui les a terrassés (95-65) il y'a un an en Coupe du Monde. Il y'a bien eu une volonté de changer les choses sur le plan mental et sur le plan tactique comme ce souhait d'Evan Fournier de trouver un meilleur équilibre entre la défense et l'attaque, mais même cette analyse constructive a failli briser le lien de confiance entre Collet et le principal atout offensif tricolore.

Le sursaut et le réveil français passeront sûrement par une entente plus aboutie entre les trois éléments de son trident d'attaque (Fournier, Gobert et Wembanyama). La star de San Antonio doit être aussi un peu plus dominante sous le cercle et la tâche ne va pas être aisée face au poison Dilon Brooks. Gobert, méconnaissable jusque-là, ne peut que faire mieux, retrouver ses capacités défensives seront précieuses face à des joueurs qu'il a l'habitude de croiser sur la saison régulière. Car 10 des 12 Canadiens évoluent en NBA, un élément important pour les Français qui les côtoient et qui connaissent bien leurs différentes caractéristiques, leurs points forts et leurs points faibles.

Une unité à retrouver

Face à Gilgeous Alexander, Dwight Powell et R.J Barrett, la clé de la victoire passera surtout par un début de rencontre plus solide et une cette envie de se battre sur chaque ballon. Nicolas Batum a déclaré hier que malgré les conflits existants, Collet n'aura pas le choix et devrait aligner les meilleurs joueurs même ceux qui ne partagent pas les idées du sélectionneur. Il devra s'appuyer sur une rotation de joueurs moins fréquente que lors du premier tour pour préserver les rares automatismes dont l'équipe dispose. Ce n'est pas rassurant en terme d'unité des Bleus, mais personne n'aura envie que ça soit le dernier match de Collet sur le banc. Contre le Canada ça sera l'occasion de mettre tous les différends de côté pour aller chercher un succès de prestige face à l'un des favoris et de se qualifier pour les demi-finales de leurs JO.

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre la France et le Canada débutera à 18h ce mardi. Il aura lieu à la salle Bercy Arena.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Canada ? Le match entre les Bleus et les Canadiens sera diffusé le mardi 5 août à 18 heures sur France Télévisions et Eurosport.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Canada ? Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme France TV (gratuitement) ou vous pouvez visionner sur les plateformes dédiées Max d'Eurosport ou MyCanal.

Les équipes possibles

Le cinq rentrant du Canada: Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Dwight Powell, Luguentz Dort. Remplaçants: Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Trey Lyles, Jamal Murray, Andrew Nembhard, Kelly Olynyk et Khem Birch.

Le cinq rentrant de la France: Nicolas Batum, Evan Fournier, Victor Wembanyama, Matthew Strazel, Rudy Gobert. Remplaçants: Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Ousmane Dieng, Nadir Hifi, Élie Okobo. Jaylen Hoard, Mathias Lessort, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele.