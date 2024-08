USA - Serbie: Jokic sur la route de la Dream Team

Cette demi-finale du tournoi masculin devrait se résumer en un duel entre Lebron James et Nikola Jokic. Les deux meilleurs joueurs du monde.

Si les Etats Unis partent largement favoris dans cette rencontre face à la Serbie, cette demi-finale serait surtout l'occasion de mettre en comparaison Lebron James et Nikola Jokic, sans doute le joueur le plus charismatique de la planète d'un côté et le meilleur joueur du monde. Car oui, Lebron James n'est plus le Lebron d'il y a quelques années, ses statistiques ne sont plus les mêmes, mais son aura et son influence sur le jeu de la Dream team restent intacts.

James en quête d'un nouveau trophée

MVP de la saison régulière à 4 reprises (2019, 2010, 2012, 2013), Lebron James ne l'a plus été depuis 11 ans. A 39 ans , il est conscient qu'il ne le sera plus. C'est l'une des raisons pour laquelle, le meneur des Lakers a oeuvré pour une équipe de rêve dans ces JO. Les titres NBA sont de plus en plus rares, et une troisième médaille d'Or avec les Etats Unis devrait le faire rentrer définitivement dans l'histoire de Basket.

Nikola Jokic n'en est pas là. Véritable scoreur et redoutable poison pour les défenses adverses, le Serbe construit tranquillement son palmarès avec son club de Denver Rockets. 3 fois MVP de la saison régulière sur les quatre dernières saisons, il a aussi remporté un titre NBA. Actuellement il est considéré comme le n°1 mondial au basket mais il n'est toujours pas la star que les fans désirent apercevoir à Paris. La Serbie a même été vice championne du monde 2023 sans lui.

Dokic rêve de sortir les Etats-Unis.

Mais ses performances aux JO de Paris, notamment face à l'Australie ont révélés la capacité de Jokic à influer sur le jeu de sa sélection dans les moments importants. Lors du premier tour, il a marqué 20 points face aux USA alors que James a fait un point de mieux (malgré 26 points supplémentaires des Etats Unis, 84-100). Un Dokic avec la Dream Team serait beaucoup plus efficace c'est sûr, mais son souhait le plus fort c'est d'emmener la Serbie en finale olympique et dompter les USA. L'acte II à Paris entre Lebron James et Nikola Jokic s'annonce prometteur.

A quelle heure aura lieu la rencontre Le match entre les Etats Unis et la Serbie débutera à 21h00 ce jeudi. Il aura lieu à la salle Arena de Bercy.



Sur quelle chaîne TV est diffusée USA - Serbie ? La rencontre entre les Bleus et les Allemands sera diffusée le jeudi 8 août à 21h00 sur France Télévisions et Eurosport.



Quelle diffusion streaming pour le match USA - Serbie ? Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme France TV (gratuitement) ou vous pouvez visionner sur les plateformes dédiées Max d'Eurosport ou MyCanal.



Les équipes possibles



Le cinq rentrant des USA: James, Booker, Embiid, Curry, Holiday. Remplaçants: Adebayo, Davis, Durant, Edwards, Haliburton, Tatum, White.

Le cinq rentrant de la Serbie: Dobric, Jokic, Petrusev, Bogdanovic, Avramovic. Remplaçants: Davidovac, Guduric, Jovic, Micic, Marinkovic, Milutinov, Plavsic.