France - Espagne : une finale des JO 2024 pour l'histoire

Pour la première fois depuis 1984, l'équipe de France de football est en finale des Jeux olympiques face à l'Espagne ce vendredi 9 août à 18h.

C'est une médaille le football français attendait depuis de nombreuses années. Avec cette victoire en prolongation face à l'Egypte trois buts à un en demi-finale, l'équipe de France est assuré de ramener une médaille pour la première fois depuis les Jeux de 1984 à Los Angeles. Et les joueurs de Thierry Henry veulent faire aussi bien que leurs illustres homologues, à savoir un titre olympique et une médaille d'or. Le groupe des Bleuets vit l'aventure à fond, comme en témoignent les vidéos du groupe s'extasiant devant les performances de Léon Marchand en natation ou de l'équipe de France de judo. Les "fous", comme les appelle Thierry Henry, veulent aller chercher la médaille devant leur public, ce vendredi 9 août à 18h au Parc des Princes.

En face, il faudra se méfier de l'équipe espagnole, impressionnante depuis le début de la compétition. Après une phase de poule maitrisée, la Rojita s'est imposé 3-0 en quart de finale contre le Japon, puis 2-1 en demi contre le Maroc. Mais cette opposition ne fait pas peur à Thierry Henry, "quand on décide d'être ensemble, on est inarrêtable" a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse avant la finale. "Ce sera une finale difficile, contre une équipe qui est redoutable, mais c'est une finale et on va la jouer à fond." Il faudra au moins ça pour vaincre l'Espagne et aller chercher cette médaille d'or.

À quelle heure suivre le match ?

La finale du tournoi olympique débutera à 18h au Parc des Princes

Sur quelle chaîne suivre le match ?

La rencontre sera diffusée sur les antennes d'Eurosport, mais également de France 2 et France 3