Jean-Marie Bigard : "trop sensible", il abandonne la course présidentielle

Après avoir rêvé d'une campagne présidentielle, l'humoriste Jean-Marie Bigard a préféré se retirer. Il l'a annoncé à l'antenne de CNews.

[Mis à jour le 29 septembre 2020 à 11h54] Le rêve présidentiel de Jean-Marie Bigard est terminé. Plusieurs mois après avoir exprimé son envie de briguer le poste de chef de l'Etat, l'humoriste a annoncé qu'il se retirait de la course. "Je suis trop sensible pour continuer à ce jeu dangereux" a-t-il annoncé dans un tweet accompagné de sa prise de parole sur CNews qui l'interrogeait sur les récents propos de François Cluzet à son encontre. "Françaises, Français, c'est un scoop aujourd'hui je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle. [...] Je suis convaincu par tous mes amis que je serai beaucoup plus efficace et sans doute plus dangereux pour tous ces gens-là en étant drôle plutôt qu'en colère. Je me retire avec joie, je suis trop sensible pour faire ce job. Je ne peux pas aller jouer sur le terrain avec des crabes qui puent. Je préfère hurler de la tribune. Je veux rester libre, je veux rester solidaire et je veux rester avec les plus démunis. Et surtout, je ne roule pour personne, que pour le peuple français qui souffre."

Par ces paroles, Jean-Marie Bigard met fin à un feuilleton de plusieurs mois au sujet de sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022. Objectif affiché : "foutre un sacré bordel" et porter la voix des plus faibles. Au mois de juin, cependant, l'humoriste exprimait son envie de se retirer de la course avant de se raviser fin juillet. "Je ne me suis pas retiré" disait-il. "Je ne jette pas l'éponge, je suis ravi de faire peur à cette bande d'enc****". C'est lors de cette annonce, faite sur Twitter, que Bigard annonçait être en quête des 500 signatures nécessaires à l'officialisation de sa candidature. Deux mois plus tard, Jean-Marie Bigard met donc un terme à son rêve présidentiel.

Biographie de Jean-marie Bigard

Né le 17 mai 1954, Jean-Marie Bigard est un humoriste français, connu pour ses sketchs au langage fleuri, qui ont fait son succès.Après une adolescence difficile, Jean-Marie Bigard abandonne très vite les études. Contraint par ses parents, il accepte un petit boulot de barman, dans lequel il n'est pas à l'aise. Il en profite pour faire ses débuts sur les planches dans des petits théâtres. L'un d'entre eux est géré par celui qui deviendra comique également et l'un de ses plus fidèles amis : Tex.

Les deux compères postulent, ensemble, au Petit Théâtre de Bouvard en 1984, espérant être repérés par cet homme influent : une idée qui ne servira que Tex, Bigard se faisant rejeter sèchement par Philippe Bouvard. Les débuts parisiens de Jean-Marie Bigard sont difficiles, il vit grâce aux à l'aide de ses amis, mais les salles ne se remplissent pas. Le déclic surviendra grâce à la télévision.

En 1986, Jean-Marie Bigard intègre "La Classe", une émission d'humour où il écrit et joue des sketchs très régulièrement, témoignant de son côté prolifique en tant qu'auteur. Jean-Marie Bigard joue de nombreux one-man shows dont certains s'achèvent à Bercy ou au Stade de France. Cette émission le révèle au grand public. Ses premiers sketchs à succès, graveleux, voire vulgaires attirent l'attention du public et Bigard connaît enfin le succès. Il est l'un des humoristes préférés des Français, notamment en raison de sa grande générosité (il est parrain des "Bouchons d'Amour", une association caritative). En 2013, il a été juré de l'émission "On ne demande qu'à en rire", où il prodiguait des conseils aux jeunes humoristes.