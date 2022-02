Salah Abdeslam : un "bon vivant" devenu terroriste... Ses explications ce mercredi

ABDESLAM. Salah Abdeslam est interrogé mercredi 9 et jeudi 10 février 2022 au procès des attentats du 13-Novembre à Paris. Le seul survivant doit éclairer la cour sur sa radicalisation.

Comment un jeune, réputé pour son côté fêtard, adepte des boîtes de nuit et des conquêtes, a-t-il pu basculer pour se joindre à un groupe qui a perpétré une meurtrière attaque tuant 130 personnes à Paris et Saint-Denis ? C'est la question sur laquelle se penche la cour d'assise spéciale de Paris depuis ce mercredi 9 février 2022. Pendant deux jours, Salah Abdeslam, seul survivant du commando armé du 13-Novembre, est interrogé sur son basculement dans la radicalité. Il ne s'agit pas, à ce stade du procès, d'obtenir des éclairages sur les zones d'ombre qui planent encore sur la soirée des attentats, mais de comprendre le cheminement qui l'a amené à participer à une entreprise terroriste. Les questions préparées pour mettre au clair ce changement ne porteront pas sur des faits au-delà du 6 août 2015. Elles doivent également concerner le séjour de son frère Brahim en Syrie en 2015.

Mais Salah Abdeslam répondra-t-il à la cour ? Alors que le Français aujourd'hui âgé de 32 ans était resté muet tout au long des cinq ans d'enquête, il était sorti de son silence à l'ouverture du procès, d'abord dans la provocation, avant de tenir des propos plus mesurés. Alors que deux de ses co-accusés ont fait valoir leur droit au silence, le trentenaire originaire de Molenbeek (Belgique) restera-t-il lui aussi mutique ? C'est toute l'inconnue. Alors qu'il avait été plutôt loquace à l'ouverture du procès, expliquant ce qui l'avait poussé à participer à ce commando armé tout en faisant le récit de sa vie, Me Samia Maktouf, avocate des parties civile, "espère qu'il restera sur cette lancée, même si c'est une lancée provocatrice", confie-t-elle à TF1/LCI. "Ce qui est important, c'est qu'il parle". Un état d'esprit similaire anime Thierry, rescapé du Bataclan : "on attend tous au moins quelque chose de sa part pour les victimes". Mais Georges, père de l'une des victimes, "crain[t] qu'il ne fasse que répéter cette ligne : 'on est venu se venger, ça n'a rien de personnel'".

C'est en effet avec cette phrase choc que Salah Abdeslam s'était exprimé mercredi 15 septembre 2021, une semaine après le début du procès : "on a combattu la France. On a visé la France. On a attaqué des civils, mais on n'a rien de personnel contre ces gens-là. […] Quand François Hollande a décidé de combattre l'État islamique, il savait que des Françaises et des Français allaient en subir les conséquences". Des propos chocs que le terroriste assumait totalement : "Le but est d'être sincère envers ces gens qui ont souffert d'une manière incommensurable. Je veux être sincère et ne pas leur mentir."

Du bon élève au licenciement

Au mois de novembre (du 2 au 5), Salah Abdeslam s'était à nouveau exprimé lors de son interrogatoire de personnalité. L'accusé avait évoqué tour à tour son enfance, sa scolarité, sa relation avec son frère Brahim, également membre du commando, sa famille, ses fiançailles, son CV... Bref, sa vie avant les attentats du 13-Novembre. Tout avait été mis sur la table, à l'exception de la question de la foi. Cet interrogatoire de curriculum vitae était "une étape incontournable et essentielle", pour Me Adrien Sorrentino, avocat de la défense. L'examen des parcours des accusés, de leur personnalité, de leurs histoires familiales, scolaires, professionnelles et éventuellement de leur passé judiciaire, permet notamment "l'appréciation de la peine qui pourrait être prononcée", notait l'avocat.

Serein et la voix posée, Salah Abdeslam était apparu bien loin de ce celui qui défendait avec véhémence son statut de "combattant de l'Etat islamique". "D'origine marocaine, je n'ai que la nationalité française et je suis né en Belgique", avait décliné celui qui s'était décrit, petit, comme étant "quelqu'un de calme, de gentil", qui "obéissai[t] à [ses] parents", évoquant son Brahim comme "le frère que je préfère. Peut-être qu'il s'est plus occupé de moi quand j'étais petit."

"Aimé de [ses] professeurs; [...] bon élève", Salah Abdeslam avait quitté l'école à dix-huit ans après avoir suivi "un enseignement en technique". Diplôme d'électromécanicien en poche, il intègre la STIB, société des transports intercommunaux de Bruxelles où travaillait également son père : "en tant qu'électromécanicien, je m'occupais de la réparation des trains", pendant "plus ou moins un an et demi" avait-t-il précisé, avant d'être licencié : "je suis rentré en crise..." Malgré ce, Salah Abdeslam avait assuré être "quelqu'un qui aime bien travailler". Une perte de travail qui semble être le point de bascule.

Un basculement mystérieux

Car à la suite de ce licenciement, les condamnations se sont enchaînées. Au cours de sa première incarcération en 2011 (il avait été incarcéré cinq semaine pour un cambriolage - acte qu'il a par ailleurs réfuté pendant le procès, son avocate Me Olivia Ronen affirmant qu'il s'agissait seulement d'une tentative), il aurait fait la rencontre d'Abdelhamid Abaaoud, terroriste djihadiste connu pour avoir organisé les attentats de Paris en 2015. Mais leur relation était antérieure selon ses dires : "je l'ai connu depuis mon plus jeune âge. J'avais onze ans, peut-être. C'était mon ami d'enfance". Un lien ancien, à l'image de celui avec Mohamed Abrini, également impliqué dans les attentats de Paris : "c'est mon voisin depuis 20 ans, je connais sa famille, je connais ses parents, c'est une très bonne famille". Si d'autres condamnations pour excès de vitesse et conduite sous stupéfiants apparaissent également dans son casier judiciaire, Salah Abdeslam est également inculpé à 20 ans de réclusion en 2018, en Belgique, pour avoir participé à la fusillade intervenue à Forest.

Ce changement dans la vie de Salah Abdeslam reste encore mystérieux. Car selon les portraits dressés, le terroriste et son frère, Brahim Abdeslam (qui s'est fait exploser boulevard Voltaire pendant les attentats de 2015), y tenaient un bar ("Les Béguines") et y étaient perçus comme bons vivants, amateurs de foot, d'alcool, de sorties en boîte et de filles, même s'il n'avait pas souhaité s'exprimer sur ses relations : "c'est un peu personnel." Lui-même s'était décrit comme "imprégné des valeurs occidentales. Je vivais comme on m'a appris à vivre ici, vivre comme un libertin. Vivre sans se soucier du bien ou du mal. Faire ce qu'on a envie". Salah Abdeslam doit s'expliquer sur son basculement mercredi 9 et jeudi 10 février 2022.

En savoir plus

Une chose est sûre : Salah Abdeslam était bel et bien à Paris le soir des attentats. Après être parti d'un pavillon situé à Bobigny (Seine-Saint-Denis), c'est lui qui, peu avant 21 heures, a déposé les trois premiers kamikazes de Saint-Denis, voués à se faire exploser à l'intérieur du Stade de France pendant le match amical France-Allemagne. Devant le refus de la sécurité de les laisser entrer, ils ont finalement actionné leurs mécanismes sur le parvis, tuant une personne et en blessant une dizaine d'autres.

Pendant ce temps, Salah Abdeslam s'est rendu dans le 18e arrondissement de Paris, au nord de la capitale, pour y abandonner sa voiture, une Clio. Après avoir déambulé dans le quartier de Barbès, il a emprunté le métro pour se rendre dans la banlieue sud parisienne, à Montrouge (Hauts-de-Seine), se débarrassant de sa ceinture explosive, découverte quelques jours plus tard par des employés municipaux. Il rejoint ensuite la ville voisine de Châtillon (Hauts-de-Seine) et passe la nuit dans une cage d'escalier de l'allée Vauban, après avoir acheté de quoi manger au McDonald's, situé à proximité. Durant la soirée, il discutera avec des jeunes dans la cage d'escaliers, dont les yeux étaient rivés sur les chaînes d'info en continu. Le lendemain matin, des complices le récupèrent et l'exfiltrent en Belgique, malgré trois barrages routiers.

D'importantes zones d'ombre planent sur le dossier. Salah Abdeslam devait-il se faire exploser dans le 18e arrondissement ? Le communiqué de revendication des attaques envoyé par l'Etat islamique le lendemain du massacre faisait mention du quartier comme ayant été attaqué. Or, l'arrondissement a été épargné ce soir-là. Pourquoi Salah Abdeslam n'a-t-il pas activé sa ceinture d'explosifs ? Devait-il uniquement laisser la voiture à l'abandon ? Le mystère reste entier et les éléments à la disposition des enquêteurs divergent.

Selon ses dires, Salah Abdeslam aurait renoncé de lui-même. Mais selon les expertises menées sur le matériel retrouvé dans la rue, son mécanisme aurait été défectueux. A-t-il tout de même tenté d'actionner le système ? Impossible de le savoir. Muet depuis le début de l'instruction, Salah Abdeslam pourra, lui seul, éclairer les juges.

Le soir du 13 novembre, les auteurs de l'attaque toujours vivants prennent la fuite alors que la chasse à l'homme s'organise, sans qu'aucun nom ni photo n'ait encore été diffusé. Des contrôles sont toutefois opérés sur la route, notamment à la frontière avec la Belgique. Une équipe de journalistes de la RTBF, la radio-télévision belge, interroge ainsi des automobilistes sur la multiplicité des contrôles (écouter l'extrait sonore sur le site de la RTBF). Et échange notamment avec trois personnes à bord d'une voiture… dont l'un d'eux est Salah Abdeslam. Personne alors ne le connait. Sur l'enregistrement, difficile de comprendre à quel moment il parle. Le trio peut continuer sa route. Et Salah Abdeslam sa cavale, durant quatre mois.

Le terroriste a été arrêté en Belgique le 18 mars 2016, puis placé en détention à Bruges avant d'être extradé en France, à Fleury-Merogis (Essonne). Désormais, celui qui est aujourd'hui âgé de 31 ans est sous les verrous, dans des conditions particulièrement strictes.

Salah Abdeslam fait désormais partie des 20 personnes qui sont jugées lors du procès ouvert ce mercredi 8 septembre 2021 et qui doit durer jusqu'au 25 mai 2022, avec une organisation hors normes. 1800 personnes se sont constituées parties civiles, plus de 300 avocats devraient se succéder et une salle de 750m² pouvant accueillir 550 personnes a été spécifiquement construite pour l'audience, dans l'ancien palais de justice de Paris, pour un coût de 7,5 millions d'euros. C'est au premier jour de ce procès historique que Salah Abdeslam a dénoncé ses conditions de détentions.

Le 27 avril 2016, c'est au 4e étage de la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis, que Salah Abdeslam est enfermé. Depuis, chacun des faits et gestes du Français est étroitement scruté : six caméras le filment en effet 24h/24, sur son lit, sous la douche ou aux toilettes. Il dispose d'un réchaud et d'un frigo, comme l'avait détaillé le député LREM Thierry Solère au Journal du Dimanche. La cellule attenante sert de poste de vidéo-surveillance, composé de huit agents qui se relaient au fil de la journée.

"Ma cellule fait 9 m², il y a deux caméras de vidéosurveillance. Je ne peux rien faire, je n'ai aucune activité. Je ne peux pas sortir quand je veux, juste le matin pour la promenade ou au sport, et l'après-midi idem", a-t-il déploré lors du procès. Quant à la cour de la promenade, Salah Abdeslam décrit un lieu "muré, avec des barreaux", mesurant environ "30 m²". "J'ai des visites régulièrement de ma mère, de ma tante, de ma sœur aussi. Une fois par mois. Mes frères aussi, quand ils arrivent à se déplacer. C'est plus occasionnel", a également confié Salah Abdeslam, qui a par ailleurs aussi accès à deux heures de téléphone par jour, une le matin, une l'après-midi, comme le relate Le Parisien, et qui selon franceinfo a aussi confié appeler sa famille trois fois par semaine.

Salah Abdeslam bénéficie par ailleurs d'une cellule spéciale pour pratiquer du sport sur un rameur ou un vélo. Enfin, il effectue ses promenades sur le toit de la prison, auquel lui seul a accès, là encore sous l'œil des caméras. Cette incarcération sous très haute surveillance coûte près de 440 000 euros par an, selon les chiffres fournis par le ministère de la Justice. Le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti avait détaillé la facture dans une réponse écrite au député RN Sébastien Chenu : 397 340 euros de frais de personnel et 35 405 euros pour la nourriture, le blanchiment du linge et le chauffage (un coût similaire pour tous les détenus de Fleury-Mérogis). Par ailleurs, 16 020 euros ont été dépensés au titre de la vidéo-surveillance et 189 552 euros pour le brouillage de sa cellule. Mais il ne s'agit pas de dépenses récurrentes.

Devant la cour d'assises spéciale, présidée par Jean-Louis Péries, les accusés, dont Salah Abdeslam, encourent jusqu'à la perpétuité. 13 autres personnes sont jugées, soupçonnées d'avoir participé à l'organisation des attentats les plus meurtriers jamais perpétrés en France. Enfin, six personnes seront jugées sans être présentes. La majorité serait morte.

Elle est celle qui va défendre Salah Abdeslam durant plus de huit mois : Maître Olivia Ronen. Âgée elle aussi de 31 ans, l'avocate au Barreau de Paris a été choisie par l'accusé lui-même. Ce n'est pas la première fois que celle qui a prêté serment en 2016 se lance dans un dossier lié au terrorisme. Après l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice, l'avocate avait défendu un des mis en examen, qui a fini par se suicider dans sa cellule. Me Ronen a également assuré la défense d'Erwan Guillard, un ancien militaire français qui avait rejoint l'État islamique. Avec Martin Vettes, elle avait déjà fait acquitté un sans domicile fixe jugé pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en décembre 2017 dans un refuge du XIIIe arrondissement qui avait, par la suite, passé près de trois ans et demi derrière les barreaux. Ils ont également collaboré sur d'autres dossiers d'assises.

Martin Vettes, 32 ans, défendra également Salah Abdeslam pendant plusieurs mois. Intervenant principalement en contentieux et en droit pénal, il est avocat du Barreau de Paris depuis 2016. Titulaire d'une licence en sciences politiques et d'une autre en philosophie, il a effectué un Master II en droit pénal et politique criminelle en Europe à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). Avec Olivia Ronen, il avait déjà fait acquitté un sans domicile fixe jugé pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en décembre 2017 dans un refuge du XIIIe arrondissement qui avait, par la suite, passé près de trois ans et demi derrière les barreaux. Ils ont tous deux également collaboré sur plusieurs autres dossiers d'assises.

Né le 15 septembre 1989, Salah Abdeslam est un Français issu d'une famille d'origine marocaine, ayant toujours vécu en Belgique, sur la commune de Molenbeek. D'abord employé par la société de transports de Bruxelles, comme son père, Salah Abdeslam tombe dans la petite délinquance et est condamné dans des affaires de vol.

Gérant d'un bar, habitué des fêtes et de l'alcool, il bascule dans le fanatisme et l'horreur courant 2014. Il est alors question d'intérêt pour la religion, d'arrêt de l'alcool et d'envies de départ pour la Syrie. Au point que Salah Abdeslam est identifié par les autorités comme radicalisé quelques mois avant la nuit d'horreur à Paris. Si des zones d'ombre subsistent autour de ce changement, son amitié avec Abdelhamid Abadaoud, parti en Syrie dans les rangs de l'État islamique en 2013 et rencontré quelques années plus tôt en prison, n'y serait pas étrangère.

Le 13 novembre 2015, il participe aux fusillades perpétrées dans Paris. Mais Salah Abdeslam n'actionne pas sa ceinture d'explosifs et reste le seul survivant du commando armé après avoir convoyé des kamikazes au stade de France et dans la capitale.

En 2018, Salah Abdeslam a été condamné à 20 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour "tentative d'assassinat à caractère terroriste" après avoir participé à une fusillade contre des policiers en 2016. Ces derniers tentaient de l'arrêter dans la banlieue sud de Bruxelles à la suite des attentats de Paris.

Une nuit d'horreur en plein Paris. Le vendredi 13 novembre 2015, l'équipe de France de football affronte l'Allemagne en match amical, au stade de France à Saint-Denis. L'enceinte est pleine, le président de la République François Hollande est présent. Alors que le match vient de débuter, trois hommes tentent de pénétrer dans les travées mais sont refoulés par le service de sécurité. Il s'agit de trois kamikazes équipés de ceintures d'explosifs. Vers 21h20, ils activent alors le mécanisme sur le parvis, tuant un homme et blessant grièvement une dizaine de personnes.Dans le même temps, un commando armé de kalachnikovs ouvre le feu sur les terrasses de plusieurs cafés du 10e et 11e arrondissements de la capitale. 39 personnes sont tuées. C'est alors qu'un troisième groupe pénètre dans le Bataclan, après avoir abattu des personnes à l'extérieur de la salle de spectacle. 90 personnes perdent la vie en plein concert des Eagles of death metal, un groupe de hard rock américain. Une prise d'otages a également eu lieu, mais les forces de police sont parvenues à faire évacuer les personnes restantes sans qu'il n'y ait de nouvelle victime, tuant les trois assaillants. Après les assauts, l'État islamique a revendiqué ces attaques coordonnées.

Un dispositif exceptionnel pour un procès hors-normes. Pendant près de neuf mois, l'Île de la Cité, à Paris, sera sous très haute sécurité. De nombreux policiers et gendarmes seront mobilisés tout au long de la durée des débats d'une audience historique.

Pour encadrer la venue des 20 accusés, les accès à l'ancien palais de justice de la capitale, où a été aménagée une salle spécifique pour le procès, seront très encadrés. La Préfecture de Police a défini un périmètre de sécurité autour du lieu d'audience, uniquement accessible après des fouilles (tant des sacs que des voitures), palpations et inspections visuelles.

Ainsi, les jours d'audience (du mardi au vendredi et certains lundis), le boulevard du Palais sera inaccessible aux véhicules et piétons (côté pair), tout comme le quai des Orfèvres. Par ailleurs, il ne sera pas possible de circuler en voiture sur le quai de l'Horloge. Les parkings souterrains du Harlay et Lutèce seront uniquement ouverts aux abonnés annuels, propriétaires de place et professionnels.

Si un dispositif strict est mis en place aux abords du palais de justice, il n'a toutefois aucune conséquence sur les entrées et sorties de la ligne 4 du métro, à l'arrêt Cité. La station restera ouverte normalement. En revanche, les lignes de bus circulant habituellement sur le boulevard du Palais seront déviées.

Pendant près de neuf mois, Salah Abdeslam sera transféré chaque jour au palais de justice pour assister à l'audience. Si les détails du dispositif n'ont pas été dévoilés par les autorités, les trajets empruntés ainsi que les moyens utilisés changeront chaque jour. Le nombre total de forces de l'ordre mobilisées tout au long du procès n'a pas été précisé.