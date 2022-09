"Prince William : après les funérailles de la reine, une réconciliation avec Harry ?"

PRINCE WILLIAM. Le prince William sera au plus près du cercueil d'Elizabeth II durant les funérailles ce lundi 19 septembre. Il sera notamment aux côtés de son frère Harry avec qui il s'est déjà montré pendant le deuil malgré les tensions.

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 7h02] Le prince William suivra de près le cercueil de la reine Elizabeth II lors des funérailles d'Etat ce lundi 19 septembre. Il sera aux côtés des autres membres de la famille royale dont son frère le prince Harry avec qui il semble toujours en froid. Pendant la période de deuil national, les deux frères se sont montrés ensemble, ils ont même marché côte à côte lors du cortège funèbre entre Buckingham Palace et Westminster Hall, le 14 septembre. Dans cette image hautement symbolique beaucoup ont cru voir les signes d'une réconciliation. Il était indispensable pour la famille royale que tous les membres de la Firme - surnom donné à la famille des Windsor - apparaissent ensemble lors des funérailles de la reine et le prince William a lui-même demandé à son frère cadet de participer à une "démonstration d'unité". Ce lundi à l'abbaye de Westminster puis au château de Windsor c'est une nouvelle image d'unité que les deux princes et leur femme vont offrir mais il ne faudra pas s'attendre à de prochaines retrouvailles à l'issue des funérailles de la reine.

Au terme du deuil national, le prince William sera rappelé à ses engagements princiers qui ont gagné en ampleur depuis qu'il est devenu prince de Galles. Lui et son épouse Kate Middleton seront après le couple royal formé par Charles III et Camilla, les principaux représentants de la Couronne d'Angleterre. Les relations entre le prince William et Harry devraient redevenir aussi rares qu'avant le décès de la reine Elizabeth II. Pour rappel, les deux frères ne s'étaient pas revus depuis janvier 2020, exception faite des obsèques du prince Philip en avril 2021.

Le prince William en froid avec Harry ?

Les princes William et Harry ont refait naître l'espoir d'une réconciliation fraternelle dans les cœurs des Britanniques le 10 septembre lorsqu'ils sont apparus ensemble et avec leur femme, Kate Middleton et Meghan Markle, au château de Windsor pour se recueillir. Mais au-delà de leur présence commune, aucun des deux frères n'a eu un geste pour l'autre et la presse a appris après coup que des négociations longues de 45 minutes avaient été nécessaires pour organiser cette apparition souhaitée par le prince William. Une réconciliation qui n'a été que de façade mais qu'il fallait mettre en scène avant le cortège funèbre du 14 septembre pendant lequel William et Harry devaient impérativement avancer côte à côte derrière la dépouille de leur grand-mère.

Le rassemblement des frères princiers aux funérailles de la reine n'est donc qu'une image offerte au public quand en coulisses les relations sont restées glaciales. Le prince William n'aurait pas échangé un mot avec son petit frère et les deux hommes auraient même fait table à part au château de Balmoral, en Ecosse, le soir du décès de la reine selon une source royale rapportée par le Daily Mail.

Les relations de William et Harry sont gangrénées par les tensions depuis janvier 2020 lorsque le frère cadet s'est exilé en Californie et a renoncé à ses titres et devoirs royaux. Les ponts ont été coupés une année plus tard quand Harry et sa femme ont publiquement fait des reproches et porté des accusations contre la famille royale lors d'un entretien avec Oprah Winfrey. L'épisode est resté en travers de la gorge du prince de Galles et expliquerait sa réticence à adresser la parole à son frère. La biographe royale, Angela Levin, dont les propos sont rapportés par PurePeople indique que si le prince William refuse de converser avec son petit frère c'est parce qu'il a "perdu confiance". Le futur roi et sa femme craindraient que leurs propos soient enregistrés, déformés et utilisés contre eux et leur famille dans la prochaine biographie qu'Harry prévoit de faire paraître. "William hésite à interagir avec Meghan et Harry parce qu'ils exagèrent toujours tout et se sont déjà montrés très malpolis...", poursuit Angela Levin toujours d'après PurePeople.

Le prince William toujours amoureux de Kate ?

Les interactions entre le prince William et son épouse Kate Middleton sont scrutées à chaque occasion et lors de leurs récentes apparitions l'attitude du prince de Galles a posé question. C'est la distance entre le duc et la duchesse de Cornouailles et Cambridge comparée à la proximité et les gestes tendres entre Harry et Meghan Markle qui a fait parler. Les internautes sont allés jusqu'à qualifier le prince William de "goujat" quand Harry était encensé comme "gentleman". Le futur roi d'Angleterre a toutefois calmé les rumeurs en ayant un geste affectueux à l'égard de sa femme lors de la cérémonie religieuse organisée à Westminster Hall en l'honneur de la reine, le 14 septembre : une main posée dans le dos de Kate Middleton.

Il y a une explication simple à la pudeur du couple formé par le prince William et sa femme : le protocole royal. L'étiquette interdit au couple princier d'être démonstratif et prohibe des gestes affectueux comme le simple fait de se tenir la main. Le futur roi et sa femme se sont donc simplement comportés comme l'exige le protocole et les règles auxquels Harry et Meghan Markle se sont soustraits en renonçant à leur rôle actif dans la famille royale.

En savoir plus

Qui est le prince William ?

Né le 21 juin 1982 au St-Mary's Hospital de Paddington à Londres, le Prince William est le fils ainé de Lady Diana Spencer et du roi Charles III Charles. A sa naissance, il prend la place du second dans l'ordre de succession au trône britannique. Il intègre le collège d'Eton où il étudie a géographie, la biologie et l'histoire de l'art. Une fois diplômé, il prend une année sabbatique puis intègre l'université de St-Andrews en Écosse. William y fait la rencontre de Catherine Middleton, dite Kate. Ils se fréquentent à partir de 2002. Diplômé d'un master en géographie, il s'engage dans l'armée et intègre la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst en janvier 2006. Il devient lieutenant puis pilote dans la Royal Air Force. Dès l'âge de 20 ans, il assume ses premiers devoirs royaux et réalise des visites à l'étranger, principalement dans les Etats du Commonwealth. A partir de 2009, il prend de plus en plus part à un nombre important de cérémonies et de devoirs royaux. Après avoir passé des années ensemble, William et Kate Middleton se fiancent en octobre au Kenya. Leur mariage est célébré le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster sous les yeux de deux milliards de téléspectateurs à travers le monde. La reine leur accorde à cette occasion le titre de duc et duchesse de Cambridge. En septembre 2013, le prince William quitte les forces armées afin de se consacrer pleinement à ses activités officielles. Leurs altesses royales William et Kate sont les parents du prince George, né le 22 juillet 2013, de Charlotte (2015) et du jeune Louis (2018). En avril 2020, le prince William est testé positif au Covid-19 et se rétablit vite. A l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre du 2 au 5 juin 2022, le prince William et Kate Middleton participent aux festivités rendant hommage à la souveraine aux côtés du peuple britannique. Au décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022, William devient l'héritier de la couronne.

Le prince William est duc de Cambridge depuis son mariage mais au décès d'Elizabeth II il s'est vu attribué de nouveaux titres royaux dont le convoité prince de Galles, titre que son père a porté pendant 64 ans. Kate Middleton est, elle, devenue princesse de Galles, la première depuis la mort de Lady Diana. Le titre princier n'est pas le seul qui est revenu au couple royal puisque le prince William et sa femme sont désormais qualifiés comme le duc et la duchesse de Cornouailles. William et Kate sont donc dorénavant duc et duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Une modification qui concerne aussi les enfants du couple, George, Charlotte et Louis. Ces nouveaux titres s'accompagnent de nouvelles responsabilités, le duché de Cornouailles étant un domaine de 600 km² suffisamment riche pour posséder une entreprise de produits alimentaires biologiques et générer des revenus de plusieurs millions de dollars et financer une part des finances privées de la couronne. Le prince William et Kate Middleton déjà très actifs dans leur rôle de représentation de la famille royale vont devenir encore plus visible et davantage sollicités. Reste que le fils aîné du roi Charles III est déjà sur le devant de la scène depuis plusieurs mois puisqu'ayant accompagné et par moment remplacé la reine Elizabeth II.

La princesse Diana et ses fils, William et Harry à Thorpe Park, parc d'attraction anglais (1993) © SIPA (publiée le 02/06/2022)

Le prince William est le fils de Lady Diana Spencer et de Charles devenu le roi Charles III à la mort de sa mère la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. Il est de fait le petit-fils d'Élisabeth II et du prince Philip, duc d'Édimbourg. Sa mère rompt avec la tradition et donne naissance au futur roi d'Angleterre dans un hôpital public, le St-Mary's Hospital de Paddington. Aux côtés de son jeune frère Harry, il est sensibilisé par sa mère ​​​​aux problématiques de certaines franges de la population britannique. Ils visitent notamment à ses côtés des cliniques spécialisées pour les personnes touchées par le virus du sida et des refuges pour les sans-abri. Son éducation est plus ouverte que celle de Charles dans la mesure où Diana s'efforce de réaliser des activités "normales" avec ses fils, comme aller au fast-food, dans un parc d'attraction ou jouer aux jeux-vidéos.

Le jeune prince William accompagné de son frère Harry au mariage civil de leur père Charles en 2005 © Dave Caulkin/AP/SIPA (publiée le 02/06/2022)

Il intègre le collège d'Eton où il étudie la géographie, la biologie et l'histoire de l'art. Ses parents divorcent officiellement en 1996 bien qu'ils se soient séparés dès 1992, après des années de mésentente et de pression médiatique. Sa mère, la princesse Diana, décède tragiquement le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris. Une fois diplômé, il prend une année sabbatique puis intègre l'université de St-Andrews en Écosse. William y fait la rencontre de Kate Middleton avec laquelle il vit en colocation. Diplômé d'un master en géographie, il s'engage dans l'armée et intègre la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst en janvier 2006. Il devient lieutenant puis pilote dans la Royal Air Force. Dès le plus jeune âge, le prince William assume ses devoirs royaux et réalise des visites à l'étrangers, particulièrement dans les Etats du Commonwealth.

Kate Middleton et le prince William se fréquentent à partir de 2002, alors qu'ils vivent tous deux en colocation avec trois autres amis. La jeune femme est la fille de riches entrepreneurs et étudie l'histoire de l'art. Leur relation est connue des tabloïds dès 2003. Ils vivent ensemble jusqu'à la fin de leurs études respectives en 2006. Au milieu des années 2000, elle est harcelée par les médias britanniques, qui spéculent sur le fait qu'elle ne soit toujours pas fiancée au prince William. En 2007, Kate et William se séparent quelques mois avant de se remettre en couple.

Le prince William et Kate Middleton le jour de leur mariage, saluant la foule au balcon du palais de Buckingham © NIVIERE/VILLARD/SIPA

Le couple se fiance en octobre 2010, lors de vacances privées au Kenya, après avoir obtenu l'autorisation de la reine Élisabeth II et du père de Catherine Middleton. Leurs fiançailles sont officiellement annoncées le 16 novembre 2010, à Clarence House. Kate arbore dès lors la bague de fiançailles de Diana. Ils se marient le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster. Le jour-j, ils sont acclamés par des millions de personnes dans les rues de Londres et observés par plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ils reçoivent de la reine à cette occasion les titres de duc et duchesse de Cambridge.

Photo prise par Kate Middleton du Duc de Cambridge avec Louis, Charlotte et George (2019) © George Rogers/SIPA (publiée le 27/06/2022)

Le 22 juillet 2013, Kate Middleton donne naissance au prince George Alexander Louis de Cambridge, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique. Leur fils est présenté aux médias du monde entier le jour suivant à leur sortie de l'hôpital St-Mary a Londres. Ce premier enfant et futur héritier au trône britannique suscite une grande curiosité. Il accompagne ses parents dès l'âge de 8 mois pour une tournée officielle en Australie. Leur union donne également naissance à la princesse Charlotte Elizabeth Diana, née le 2 mai 2015 et au jeune prince Louis Arthur Charles, qui voit le jour le 23 avril 2018. Kate et William protègent au mieux leurs enfants de l'exposition médiatique de la famille royale. George et Charlotte sont scolarisés à l'école privée de Thomas's Battersea selon une méthode éducative basée sur la gentillesse, l'honnêteté et la générosité. Le jeune Louis semble plus espiègle que ses aînés et a amusé les observateurs du monde entier lors du jubilé de la reine en juin 2022.