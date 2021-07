Académie de Lyon : les résultats du bac 2021 dévoilés

Les résultats du bac 2021 dans l'académie de Lyon sont accessibles et consultables gratuitement. Qui a le bac 2021 cette année ? Avec quelle mention ?

Les résultats du bac dans l'académie de Lyon sont communiqués ce mardi 6 juillet à partir de 10h pour les filières générales et technologiques et ont été communiqués à 8h30 pour les séries professionnelles. Grâce au moteur de recherche en tête d'article, vous pouvez entrer le nom d'un candidat pour connaître ses résultats ou renseigner une ville pour accéder aux résultats de tous les candidats de la commune. Après un rapide calcul, le rectorat pourra également indiquer le taux de réussite à la session 2021 du baccalauréat, l'année dernière dans l'académie de Lyon, 97,6% des candidats en filières générales avaient été admis et 94,7% pour les séries technologiques, qu'en sera-t-il du cru de cette année ?

Les résultats du brevet 2021 seront quant à eux disponibles le 9 juillet à partir de 15h. Ils sont 40 832 candidats à avoir passé le diplôme national du brevet, à attendre leur résultat et à s'impatienter de savoir s'ils ont décroché une mention. Dès leur publication, tous les résultats seront renseignés sur la page dédiée au brevet dans l'académie de Lyon. Pour le bac comme pour le brevet, si les candidats souhaitent découvrir les notes qu'il ont obtenu lors des épreuves écrites (la philosophie et le français pour le bac, l'épreuve de français, de maths, de sciences et d'histoire-géographie - éducation morale et civique pour le brevet), il faut se rendre sur la plateforme officielle du ministère de l'Education, sur le site de l'académie de Lyon, et se connecter avec les identifiants personnalisés pour chaque candidat.