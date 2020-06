"Bac de français : pas d'oral cette année, les derniers sujets et corrigés"

SUJET BAC FRANCAIS. Il a lieu en contrôle continu cette année, et l'oral est annulé. Les dernières épreuves anticipées du bac de français en date ont eu lieu mi-juin 2019. (Re)découvrez contenu des sujets et corrigés.

Il s'agissait de l'unique épreuve du bac 2020 maintenue malgré la fermeture des lycées mi-mars, dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'épreuve orale du bac de français a finalement elle aussi été annulée, a annoncé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer le 28 mai dernier, trois semaines seulement avant sa tenue programmée. Il avait en effet été maintenu jusqu'ici, avec un nombre de textes à réviser à la baisse. Le ministre a précisé que la décision d'annulation avait été prise "par souci de ne léser personne". Les conditions de préparation des élèves ont en effet été rendues inégales par le confinement. Résultat : c'est le contrôle continu qui valide exceptionnellement l'oral de français 2020. Une note sera établie par les professeurs de français pour chaque élève, sur la base des notes obtenues dans cette matière aux deux premiers trimestres.

Habituellement, les épreuves anticipées du bac de français sont passées, pour l'épreuve écrite du bac de français en juin ; et pour celle de l'oral de français entre la fin juin et début juillet. L'épreuve écrite est cette année remplacée par la moyenne des notes de français de l'année de première.

Lundi 17 juin 2019, premier jour de la dernière session du bac effectuée sur une semaine d'examens en présentiel (et non sur la base du contrôle continu comme en 2020, face à la pandémie de Covid-19), les candidats de la filière professionnelle avaient planché de 9h30 à 12h sur leur épreuve du bac de français, suivis de 14 à 18h par les premières en bac général (S, ES et L) et en bac technologique (STMG etc), qui passaient elles leur épreuve écrite anticipée de français. A trois semaines du résultat du bac, le contenu des sujets avait été officiellement dévoilé par le ministère de l'Education nationale à chaque fois un peu plus d'une heure après le début des épreuves. Via les sites spécialisés Le Figaro Etudiant et Studyrama, les derniers sujets du bac de français sont consultables sur cette page par filière et par bac (général et technologique).

Les objets d'études du dernier bac de français :

Sujet de français du bac en filière L : "Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours"

Sujet de français du bac en filière ES/S : "Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours"

Sujet de français du bac en filière techno : "Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours"

Le sujet de français du bac L a été dévoilé peu après 15h lundi 17 juin 2019. Il est intégralement consultable ci-dessous depuis sa divulgation officielle par le ministère de l'Education nationale. L'ensemble des sujets mais aussi des corrigés des épreuves anticipées de la dernière édition du bac de français sont par ailleurs accessibles sur Le Figaro Etudiant.

Le sujet de français des bac S et ES en 2019 est affiché ici suite à sa publication officielle par le ministère de l'Education nationale. Tous les sujets mais aussi les corrigés des épreuves anticipées de français du dernier bac en date sont sur Le Figaro Etudiant.

Voici le corrigé de l'épreuve de français, transmis par Le Figaro Etudiant pour le bac ES/S

Tout comme le sujet de français des bac général (S, ES, L), le sujet de français du bac techno 2019 a été dévoilé peu après 15h lundi 17 juin, et mis en ligne en temps réel sur cette page. L'intégralité des sujets mais aussi des corrigés du dernier bac de français est par ailleurs à retrouver sur Le Figaro Etudiant.

Voici le corrigé de l'épreuve de français des bac techno, transmis par Le Figaro Etudiant