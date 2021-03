Classement des lycées 2021 : quel est le meilleur lycée proche de chez vous ?

MEILLEURS LYCEES DE FRANCE. Il est tout frais ! Le palmarès 2021 des meilleurs lycées de France, établi par Linternaute.com à partir des données du ministère de l'Education, est disponible par ville et par académie...

Quel est le meilleur lycée de Toulouse en 2021 ? Vous aimeriez savoir quel est le meilleur lycée de la Ville rose ? Il s'agit du lycée professionnel privé Airbus, qui obtient une note globale de 19,80/20 au classement, ainsi qu'un taux de réussite au bac 2020 de 100% et un taux de mentions de 98%. Quel est le lycée n°1 à Marseille ? Le meilleur lycée marseillais est le lycée de Provence. Cet établissement privé a obtenu la note globale de 19,9/20 dans notre classement, décrochant la 2e place des meilleurs lycées de France. Il présente un taux de réussite au bac 2020 de 100%... ainsi que 100% de taux de mentions. Quel lycée décroche la première place à Lyon ? Le meilleur lycée de la ville de Lyon en 2021 est, selon notre classement, le lycée privé des Chartreux. Celui-ci présente un taux de réussite au bac de 100% en 2020, ainsi qu'un taux de mentions à 99%. Quel est le meilleur lycée à Nantes ? Le meilleur lycée à Nantes en 2021 selon notre classement est le lycée public Clemenceau. Celui-ci obtient la note globale de 19,2 sur 20 grâce à un taux de réussite au bac de 100% pour ses élèves lors de la session 2020 de l'examen, mais aussi un taux de mentions de 91%. Quels élèves devenus connus a accueilli le lycée Stanislas par le passé ? Le "lycée Stanislas", ce nom vous dit sans doute quelque chose. Situé dans le 6e arrondissement de Paris, ce prestigieux lycée privé termine 4e ex-aequo de notre Top 20 des meilleurs lycées cette année. Il a notamment accueilli sur ses bancs par le passé le jeune Charles de Gaulle, le futur commandant Cousteau ou encore François Baroin. Y a-t-il des changements majeurs dans la méthodologie du classement des lycées de cette année ? La réponse est non. La réforme du bac se concrétise en effet cette année, en 2021, et le classement se base lui sur la dernière session du baccalauréat, autrement dit sur les indicateurs de l'année 2020. Avec la disparition des séries (S, ES, L etc) au profit d'un tronc commun et de spécialités cette année, le classement des lycées 2022 devra pour sa part être modulé et adapté. Dans quelles villes se situent les lycées du Top 20 basés en région ? Quatre établissements du Top 20 des lycées de France établi par Linternaute.com pour 2021 se trouvent en région : le lycée de Provence, arrivé deuxième au classement, se trouve à Marseille ; le lycée privé de Marcq, 13e ex-aequo, est à Marcq-en-Baroeul (Nord) ; le lycée Notre-Dame de la Merci, également 13e ex-aequo, se situe à Montpellier ; et le lycée Mont-Saint-Jean, lui aussi 13e ex-aequo du classement, est à Antibes. Ce sont donc les lycées du Sud qui concurrencent le plus ceux d'Ile-de-France, dans un classement somme toute très "parisien". Combien de lycées publics dans le Top 20 des meilleurs lycées de France ? Notre Top 20 des meilleurs lycées de France en 2021 compte 4 lycées publics : le lycée Franco-allemand de Buc (Yvelines), le lycée Henri IV (Paris Ve), le lycée Louis le Grand (Paris Ve) et le lycée Hoche (Versailles, Yvelines). Et le meilleur lycée de France est.. Cette année, notre classement 2021 des meilleurs lycées de France ne dévoile pas un, mais deux meilleurs lycée. L'Ecole active bilingue Jeannine Manuel décroche cette année à nouveau la "palme" du meilleur lycée de France. Et ce, pour la neuvième année consécutive ! Elle obtient la note globale de 19,9/20, composée d'un taux de réussite au bac de 100% pour ses 150 candidats, d'un taux de mentions à 100% et d'un taux d'accès Seconde-bac à 98%. L'Ecole Jeannine Manuel, située dans le 15e arrondissement de Paris, doit toutefois partager sa première place avec un autre établissement, le lycée Franco-allemand de Buc (Yvelines). Les 116 candidats au baccalauréat de ce lycée l'ont tous obtenu, avec un taux de mentions à 100%, et il présente également un taux d'accès Seconde-bac à 98%. Bref, les lycées bilingues sont clairement à l'honneur cette année !

Alors, quel est le meilleur lycée près de chez vous ? Notre grand classement des lycées 2021 est accessible. Découvrez-le via cette page spéciale, par ville, par département ou par académie, avec les notes correspondant à chacun des lycées.

Quel est le meilleur lycée de votre département, de votre région (ou académie) ou même de votre ville ? Quelle note obtient votre lycée ou celui de votre enfant ? Est-il plus performant que les lycées voisins ? Le tout nouveau classement des lycées fait-il la part belle aux établissements publics ou privés près de chez vous ? Les lycées de province ou de petite taille s'en sortent-ils mieux que les "usines à bac" en terme de résultats du baccalauréat et d'accès à ce même examen ? Consultez les performances des lycées à l'échelle locale grâce à notre carte.

Dans notre palmarès des lycées 2021, deux établissements arrivent en tête cette année. L'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel est en pole position de notre classement des lycées français pour la neuvième année consécutive (!), avec une note de 19,90/20, soit exactement la même que l'année précédente (et une augmentation de 0,10 points par rapport à 2019). Elle doit toutefois partager sa première place, puisque le lycée Franco-allemand de Buc obtient également le titre de meilleur lycée de France. Ce lycée a aussi décroché la note globale de 19,90/20 dans notre classement, contre 19,75 l'an passé. Il était alors arrivé 3e, derrière l'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel et le lycée Henri IV.

L'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel est un établissement privé non-confessionnel situé dans le XVe arrondissement de Paris, près du Boulevard de Grenelle. L'établissement a été fondé dans les années 1950 par la Résistante et pédagogue Jeannine Manuel. Associée à l'Unesco, l'école bénéficie d'aides de l'Education nationale et peut prendre en charge les élèves de la maternelle à la terminale. Comme son nom l'indique, elle dispense des enseignements à la fois en français et en anglais. Et oeuvre à une "meilleure communication" entre les peuples, en proposant notamment l'acquisition d'un bac international. L'organisation est régie par un cadre d'association loi 1901.

Le lycée Franco-allemand de Buc est un établissement public qui se définit comme ayant un esprit profondément "biculturel" et souhaite également éveiller ses élèves à la citoyenneté européenne. Il propose par ailleurs un baccalauréat franco-allemand, reconnu par les deux pays. Ce lycée fait partie des établissements issus d'un traité franco-allemand ("Traité de l'Elysée") signé le 22 janvier 1963 par le président Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Depuis 2005, le lycée Franco-allemand de Buc héberge aussi une section internationale anglophone pour les élèves de Seconde, Première et Terminale, qui prépare au baccalauréat OIB (Option internationale du baccalauréat).

Les lycées parisiens sont en pole position dans le classement des lycées. L'Ecole active bilingue Jeannine-Manuel, un établissement privé non-confessionnel du XVe arrondissement de Paris, est première de notre classement des lycées pour la neuvième année consécutive. Dans l'édition 2021 du classement des lycées, le Top 20 des meilleurs lycées généraux et technologiques de France compte pas moins de 10 lycées parisiens et 6 lycées situés non pas à Paris mais tout de même en région parisienne. Un score néanmoins en baisse par rapport à la précédente édition du palmarès des lycées, puisque 12 lycées parisiens (intra-muros) figuraient alors dans le Top 20, ainsi que 7 lycées de région parisienne.

Les meilleurs lycées parisiens de notre classement 2021 :

1er ex-aequo - Ecole active Jeannine Manuel (privé, XVe arr.)

(privé, XVe arr.) 4e ex-aequo - Lycée Les Francs Bourgeois (privé, IVe arr.)

(privé, IVe arr.) 4e ex-aequo - Lycée Stanislas (privé, VIe arr.)

(privé, VIe arr.) 4e ex-aequo - Lycée Fénelon Sainte-Marie (privé, VIIIe arr.)

(privé, VIIIe arr.) 8e ex-aequo - Lycée Henri IV (public, Ve arr.)

(public, Ve arr.) 8e ex-aequo - Lycée Blomet (privé, XVe arr.)

(privé, XVe arr.) 8e ex-aequo - Lycée La Tour (privé, XVIe arr.)

(privé, XVIe arr.) 8e ex-aequo - Lycée Saint-Louis de Gonzague (privé, XVIe arr.)

Qu'est-ce que le classement des lycées ? Et comment l'élabore-t-on ? Les IVAL, ou "Indicateurs de valeur ajoutée des lycées", sont une série d'indicateurs fournis par le ministère de l'Education, qui permettent d'évaluer la capacité de chaque lycée à emmener ses élèves de la classe de seconde jusqu'au diplôme du baccalauréat. Ces IVAL vont bien au-delà du simple taux de réussite au baccalauréat et tiennent compte du "taux d'accès" au bac, soit la proportion d'élèves en mesure de décrocher le diplôme depuis la seconde, la première et même depuis la terminale.

A partir de ces données IVAL, nous établissons un palmarès des meilleurs lycées de France avec un classement, lycée par lycée, des 4 300 établissements (2 300 lycées généraux et techniques, 2 000 lycées professionnels environ) de notre pays. Pour chacun des établissements, les chiffres suivants sont publiés :

Le taux de réussite au bac : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée.

cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée. Le taux d'accès des secondes au bac : cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris).

cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris). Le taux de mention au bac : cet indicateur scrute la proportion d'élèves d'un établissement ayant obtenu le baccalauréat avec mention, que ce soit une mention "assez bien", "bien" ou "très bien", et toutes séries comprises.

Attention : des changements sont à noter au fil des éditions du classement des lycées. Depuis 2015, un critère notamment a disparu : celui du "taux de bacheliers sortants", autrement dit la proportion de bacheliers sur l'ensemble des élèves quittant l'établissement (secondes, premières et terminales confondus). En 2018, un nouveau critère a fait son entrée, celui du taux de mention au bac ("assez bien", "bien", "très bien").

Comment obtenons-nous une note globale ?

Linternaute.com a décidé d'établir son classement en prenant en compte trois des indicateurs fournis par le ministère de l'Education : le taux de réussite au bac, le taux d'accès au bac des secondes et le taux de mentions au bac, toutes séries comprises. Nous attribuons un coefficient 2 pour le taux de réussite au bac, qui compte pour moitié dans notre évaluation. Nous estimons que cette mesure demeure pertinente, malgré les pourcentages grandissants de bacheliers. Mais cette réussite finale n'est pas, à nos yeux, le seul indicateur utile. Pour mesurer la qualité de l'enseignement sur la durée, nous ajoutons le "taux d'accès des secondes au bac", qui compte pour un quart de la note, auquel s'adjoint depuis 2018 le "taux de mention au bac", qui constitue le dernier quart de la note globale attribuée à chaque lycée.