"Bac 2021 : calcul du résultat, changements à venir... Tout comprendre"

Quelles sont les "propositions d'ajustements" envisagées pour le bac 2022 ?



L'actualité du 29 juin. Le bac 2021, le premier de la réforme, n'est pas encore terminé que déjà le ministre de l'Education envisage de nouvelles modifications pour la prochaine session. Pure coquetterie ? Non selon le ministère qui explique dans un communiqué que l'objectif des ajustement est de permettre un contrôle continu "plus souple", "accompagnant les apprentissages et conduit dans le cadre de la classe". Les changements mentionnés ne porteraient que sur les 40% de l'examen évalués en contrôle continu, les lycéens continueront de passer les épreuves terminales écrites et orales pour apprécier les 60% restant de la note. Mais alors qu'est ce qui pourrait changer ? Le ministère explique que les matières du tronc commun déjà évaluées en contrôle continu, 30% par les résultats aux épreuves communes et 10% par le bulletin scolaire, seraient désormais entièrement appréciées par la "moyenne générale issue des moyennes annuelles des bulletins scolaires du cycle terminal". Fin des épreuves communes intermédiaires donc. Les matières du tronc commun pourraient également être créditées d'un coefficient à raison de 6 pour les langues vivantes A et B, l'histoire-géographie, l'EPS et l'enseignement scientifique pour la voie générale ou les mathématiques pour la voie technologique, 3 en Première et 3 en Terminale. L'enseignement de spécialité suivi uniquement en Première équivaudrait à un coefficient 8, soit la moitié des spécialités évaluées en épreuves terminales, et un coefficient 2 pour l'enseignement morale et civique.

Les "propositions d'ajustements" sont déjà décriées pars les différents syndicats du monde scolaire. Auprès de France Info, la secrétaire générale adjointe du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, Sophie Vénétitay craint que les inégalités ne soient renforcées avec ces modifications : "Ces deux dernières années (...) ont démontré clairement que ce type d'évaluation accroît les inégalités entre élèves et entre établissements". Au syndicat national des lycées, collèges, écoles et supérieur (Snalc) les critiques sont plus dures, le président Jean-Rémi Girard estime que la réforme est "une très, très mauvaise idée" qui va "tuer définitivement le bac" et "finir par créer des bacs locaux".