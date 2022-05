"Bac 2022 EN DIRECT : suivez les épreuves de spécialités avec sujets et corrigés"

BACCALAUREAT 2022. C'est le deuxième jour du bac 2022 ce jeudi 12 mai. SVT, HGGSP, SES, Maths, NSI, HLP, LLCER... Découvrez les sujets et corrigés par épreuve au fil de l'après-midi via ce direct.

14:53 - Les sujets des épreuves du bac de spécialité 2022 nous sont fournis par Studyrama à partir de 15h30 Notre partenaire Studyrama nous précise qu'il nous fournira les sujets des épreuves à partir de 15h30. Ils seront ensuite accessibles gratuitement et dans leur intégralité dans nos pages consacrées aux différentes spécialités (voir la liste des pages en haut de ce live). 14:42 - Les salles d'examen seront interdites d'entrée dans un peu plus d'un quart d'heure Les salles d'examen ferment pour rappel à toute entrée de candidats à partir du moment où une heure s'est découlée depuis le début de l'épreuve. Pour les neuf épreuves de spécialités passées ce jeudi, cette heure correspond à 15h, soit dans à peine plus d'un quart d'heure. 14:36 - .. d'autres à 18h Bien qu'elles aient commencé à 14h, comme les épreuves de spé citées dans le post d'avant, les épreuves des spécialités Histoire-géo, Humanité / littérature / philo, maths, Sciences de l'ingénieur et SVT prennent pour leur part fin à 18h ce jeudi 12 mai. 14:28 - Certaines épreuves de spécialité prennent fin dès 17h30.. Les épreuves de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, SES et Langues / littérature / cultures étrangère et régionales s'achèvent dès 17h30 ce jeudi 12 mai. 14:23 - A partir de quelle heure sont attendus les corrigés des épreuves de spécialité du bac 2022 de ce jeudi ? Hier, lors du premier jour des épreuves du bac, le premier corrigé fourni par notre partenaire Studyrama, celui de la spécialité Numérique et sciences informatiques, a été diponible à 17h50. Les corrigés des autres épreuves de spécialité ont suivi au compte-gouttes. C'est donc aux alentours de 18h, au moment où les épreuves de spécialité ont toutes pris fin, que les premiers corrigés devraient arriver. 14:18 - Les premiers sujets du bac 2022, Jour 2, attendus à partir de 15h Les épreuves de spécialité du bac 2022, jour 2, commencent toutes à 14 heures. Les candidats ont une heure maximum pour entrer dans la salle. Les premières sorties de la salle d'examen sont également autorisées une heure minimum après le début de l'épreuve. C'est donc à partir de 15 heures, une fois cette fameuse heure passée, que les sujets des épreuves de spécialité de ce jeudi 12 mai devraient pouvoir commencer à être consultés. 14:01 - Les épreuves de spécialité de ce jeudi ont commencé ! Ça y est ! Les épreuves de spécialité du bac 2022 ont officiellement démarré. Elles se poursuivront jusqu'à 17h30 ou bien 18h selon les spécialités sur lesquelles sont évalués les lycéens. 13:45 - Les épreuves de spécialité de ce jeudi 12 mai démarrent dans un quart d'heure.. Plus qu'un petit quart d'heure ce jeudi 12 mai avant le démarrage des épreuves de spécialité du bac 2022. Quelle que soit la spécialité passée, les élèves vont en effet tous commencer à plancher sur leurs sujets à partir de 14 heures. 13:33 - Découvrez les exercices tombés dans les épreuves de spécialité mercredi ! A quelques heures de vous retrouver devant votre copie, vous souhaitez réviser une dernière fois ? Pour vous organiser au mieux, et découvrir quels types d'exercices sont proposés, découvrez ici tous les sujets des diverses épreuves tombés mercredi. 13:12 - A quelle heure les épreuves recommencent-elles ? Comme mercredi, le rendez-vous est donné à 14 heures pour les candidats. Attention, il vaut mieux être à l'heure ! Si un retard peut être toléré, il vous mettra forcément en difficultés pour vous concentrer au mieux sur l'épreuve. 12:54 - Comment bien se préparer avant les épreuves du bac ? Comment réussir à rester le plus serein possible pendant la préparation des examens ? Linternaute.com a posé la question au psychiatre Frédéric Chapelle, expert des situations de stress. Lire l'article Préparation des examens : les conseils concrets d'un spécialiste pour réussir 12:29 - Les épreuves de spécialité, une "revalorisation du baccalauréat" C'est "une revalorisation du baccalauréat, et c'est pour ça que les élèves prennent très au sérieux les enseignements de spécialité", a souligné sur RTL le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer le 11 mai. 12:10 - Le baccalauréat, un sésame de plus en plus décroché Le taux de réussite au baccalauréat dépasse les 80% depuis 2012. L'an dernier, ce sont près de 94% des candidats qui ont décroché l'examen permettant d'accéder aux études supérieures. 11:57 - Quelles autres épreuves terminales complètent les épreuves de spécialité du bac 2022 ? Depuis la réforme du baccalauréat, qui a commencé à être mise en place en 2019, les résultats se basent à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales : le français écrit et oral en Première, et la philosophie, les spécialités et le grand oral en Terminale. 11:36 - Le résultat des épreuves de spécialité du bac 2022 sera communiqué.. le jour des résultats du bac Quand les élèves inscrits au passage du baccalauréat 2022, et donc des épreuves de spécialité, connaîtront-ils leurs notes à ces épreuves ? Ils en prendront connaissance le même jour que le reste de leurs résultats du bac, soit le mardi 5 juillet prochain. 11:19 - Maths, SES et HGGSP sur le podium des spécialités les plus choisies pour le bac ! Parmi les spécialité pour lesquelles les lycéens optent le plus en vue du bac général, on trouve les Mathématiques (142 730 candidats), les Sciences économiques et sociales (136 466), ou encore Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (106 994). Source : AFP. 11:08 - Les épreuves de spécialité du bac ne comptent pas dans la plateforme Parcoursup cette année L'enjeu des épreuves de spécialité du bac est moindre que ce qu'il devrait être cette année : comme ces épreuves ont été reportées, les notes qui en résulteront ne seront pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. A la place, les dossiers scrutés par les établissements dans lesquels ont postulés les futurs bacheliers compileront les moyennes de spécialités obtenus par les élèves lors des trois premiers trimestres de Première, et des deux premiers de Terminale. 10:55 - Quand ont lieu les dernières épreuves de spécialité ? Le passage des dernières épreuves de spécialité ont lieu... un vendredi 13. Pour les superstitieux, cela pourrait porter chance ou malchance aux candidats concernés. Vendredi, seules deux épreuves de spécialité auront lieu : pour la spécialité Littérature, langues et cultures de l'antiquité, de 14h à 18h, et pour la Spécialité Biologie-écologie (en lycée agricole), entre 14h et 17h30. 10:43 - Comment les lycéens ont vécu leur première journée d'épreuves de spécialité du bac 2022 (4/4) Salomé, 17 ans, a elle aussi passé sa première épreuve du bac 2022 le 11 mai 2022 au lycée Ampère de Lyon. En spécialité Sciences de la vie et de la Terre (SVT) elle juge, elle, face à l'Agence France Presse, qu' "heureusement les révisions n'ont pas servi à rien" car elle "était prête". Questionnée par l'AFP à la sortie du lycée Ampère de Lyon, lors de la première journée du bac 2022 du mercredi 11 mai, Myriam, 18 ans, en spécialité Histoire-Géographie, géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP), savoure la façon dont s'est passée son épreuve : "J'ai eu de la chance. La semaine dernière, je me suis entraînée sur une composition sur les espaces de conquête. Je suis tombée sur ça ! Je suis partie avec des larmes, je reviens avec le sourire".

Les dates des épreuves du baccalauréat général et technologique 2022 s'étalent entre le mercredi 11 mai et le vendredi 1er juillet 2022. Les épreuves qui portent sur les deux enseignements de spécialités ont lieu du 11 au 13 mai, suite à leur report de deux mois pour s'adapter à la crise sanitaire du Covid. L'épreuve de philosophie a quant à elle lieu le 15 juin, et celle du grand oral, entre le 20 juin et le 1er juillet. Quant aux épreuves du baccalauréat professionnel, elles doivent avoir lieu entre le 23 mai et le 24 juin 2022.

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai : épreuves de spécialités

épreuves de spécialités Mercredi 15 juin, matin : épreuves de philosophie

épreuves de philosophie Jeudi 16 juin 2022, de 14h à 18h : épreuves écrites anticipées de français

épreuves écrites anticipées de français Lundi 20 juin au vendredi 1er juillet : épreuve du grand oral

Pour le baccalauréat général et technologique, les épreuves écrites de français en classe de première passées par anticipation ont lieu le jeudi 16 juin 2022 de 14h à 18h. La date de l'oral de français est quant à elle fixée par chaque académie, généralement dans la foulée des épreuves écrites.

Le 28 janvier, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé un report des épreuves de spécialités du bac 2022 en mai, au lieu des dates initiales de mars. Au lieu de passer les épreuves de spécialités du 14 au 16 mars, les élèves de terminale planchent dessus du 11 au 13 mai (plus de détails ici). "Compte tenu des nombreuses et successives absences pour maladie, les élèves se trouvent dans des situations très différentes en termes de préparation. Maintenir les épreuves inchangées au mois de mars aurait donc conduit à des ruptures d'égalité entre candidats selon les territoires ou les situations personnelles", a précisé le ministère dans son communiqué du 28 janvier. L'objectif du report est donc "de préserver l'égalité de traitement entre les candidats et de permettre à chacun de préparer sereinement ces épreuves".

Dans un contexte sanitaire marqué par une circulation active du variant Omicron, le ministère de l'Education a également officialisé le 28 janvier 2022, par voie de communiqué, les aménagements suivants du passage du bac 2022 :

Pour l' éducation physique et sportive , les contrôles en cours de formation, habituellement au nombre de trois, pourront être ramenés à deux (sous réserve de la disponibilité des installations et de la préparation des élèves, en lien avec la crise sanitaire)

, les contrôles en cours de formation, habituellement au nombre de trois, pourront être ramenés à deux (sous réserve de la disponibilité des installations et de la préparation des élèves, en lien avec la crise sanitaire) En matière d' épreuve anticipée orale de français en 1ère générale et technologique, le nombre de textes à présenter à l'oral sera réduit à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique. "Les calendriers spécifiques des épreuves des candidats individuels, fixés au niveau académique, seront adaptés afin de tenir compte de cette situation", précise encore le ministère dans son communiqué

en 1ère générale et technologique, le nombre de textes à présenter à l'oral sera réduit à 16 en voie générale et à 9 en voie technologique. "Les calendriers spécifiques des épreuves des candidats individuels, fixés au niveau académique, seront adaptés afin de tenir compte de cette situation", précise encore le ministère dans son communiqué En voie professionnelle, la durée des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) sera réduite de deux semaines. "Cette mesure permettra en outre aux candidats de consacrer plus de temps à la préparation des épreuves, qui conserveront le même format et le même programme", ajoute le ministère.

La réforme du bac et du lycée mise en place par le gouvernement a commencé à être appliquée dans les établissements scolaires lors de la rentrée scolaire de septembre 2019. Quant au premier bac véritablement impacté par la réforme, il a eu lieu en 2021. Les Première ont par ailleurs débuté en janvier 2020 leurs "E3C", ou épreuves communes de contrôle continu du bac 2021, supprimées par la suite. Mais c'est bien en 2022 que l'on peut prendre la réelle mesure de la réforme du bac, avec une édition presqu'entièrement renouvelée.

Comme précisé par le ministère de l'Education sur son site, "Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale". Le contrôle continu est en effet désormais pleinement intégré au baccalauréat évaluer les disciplines du tronc commun, soit 5 matières : histoire-géographie, langues vivantes A et B (2 matières), éducation physique et sportive (EPS), enseignement scientifique en voie générale et mathématiques en voie technologique.

Les épreuves de spécialité font partie des épreuves finales venant compléter l'évaluation en contrôle continu du nouveau bac. En terminale, chaque lycéen possède deux spécialités de son choix parmi douze matières possibles : Arts, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature, philosophie, Littérature et langues et cultures de l'Antiquité, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences économiques et sociales, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la terre. Chaque épreuve de spécialité se note sur coefficient 16. Les épreuves de spécialité correspondent à 32% de la note finale (sur les 60% de contrôle non-continu).

Le grand oral fait partie des nouvelles épreuves initiées par la réforme du bac en 2018. Il est noté coefficient 10 en filière générale et coefficient 14 en filière technologique. Les lycéens ont pour la première fois planché sur cette épreuve du nouveau bac lors de la session 2021. La note du grand oral se base à la fois sur les connaissances du candidat, transmises lors de son exposé, et sur son expression générale. Le grand oral s'étale sur 40 minutes, avec un temps de préparation de vingt minutes pour préparer la réponse à sa question, puis un temps de passage de vingt minutes comprenant : cinq minutes d'exposé, puis dix minutes d'entretien jury / candidat sur le sujet sélectionné et enfin cinq minutes de discussion autour du projet d'orientation du candidat.

Pour les épreuves écrites du bac général, l'élève planche sur un commentaire de texte ou sur une dissertation. L'épreuve dure 4 heures. Elle se note sur 20 points. Au niveau du bac technologique, la durée et la notation sont les mêmes, mais les épreuves diffèrent en partie (contraction de texte, essai).

L'oral de français comptant pour le bac général et technologique comporte deux parties, avec en amont un temps de préparation d'une demi-heure. La première partie de l'épreuve (12 minutes, notée sur 12 points) consiste en une préparation du texte validé par l'examinateur, une lecture du texte à voix haute, une explication linéaire d'un passage d'une vingtaine de ligne et une réponse à une question de grammaire sur le texte. La seconde partie de l'épreuve (8 minutes, notée sur 8 points) vise à présenter l'oeuvre choisie parmi celles étudiées en classe.

Qui dit nouveau bac en 2022, dit aussi nouveau coefficient pour chaque épreuve. Certaines spécialités évaluées en contrôle continu pour les terminales peuvent atteindre des coefficients de 16, quand le grand oral passe au coefficient 10, la philo au coefficient 8, le français (épreuves finales de première) et l'EPS (contrôle continu en terminale) au coefficient 5 et les E3C à 2,5. Pour connaître en détail ces nouveaux coefficients pour le bac général suite à la réforme du bac, suivez les liens ci-dessous.

Quelle est leur date ? Comment les consulter ? Comment sont-ils pris en compte par Parcoursup ? Ou encore comment s'organisent les rattrapages pour ceux qui n'ont pas décroché leur bac du premier coup ? Les résultats du baccalauréat posent chaque année de nombreuses questions. Avec la nouvelle formule du bac, les interrogations se révèlent sans doute encore plus nombreuses pour cette édition 2022 du précieux examen. Les réponses dans notre page spéciale.

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin. Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Les oraux de rattrapage du baccalauréat 2022 se déroulent du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022.