Sujet de Bac spécialité Arts : les sujets dévoilés ce mercredi !

EPREUVE ARTS. Les épreuves de spécialité du bac 2022 ont lieu cette semaine ! Certains candidats se préparent à passer l'examen d'Arts ce mercredi 11 mai. A quelques heures de l'épreuve, Linternaute vous dévoile les sujets potentiels et le déroulé de l'épreuve.

Place à l'épreuve de spécialité Arts ! Elle a lieu le mercredi 11 mai entre 14h et 17h30. C'est donc la dernière ligne droite pour les révisions de vos cours d'histoire des arts et de vos films préférés. Cette épreuve s'inscrit dans la courte session des épreuves de spécialité qui a lieu du 11 au 13 mai. Elle correspond au choix de trois spécialités réalisé par chaque lycéen en première, parmi les douze matières de spécialité disponibles. Puis, l'élève en élimine une en Terminale, pour ne passer que deux épreuves écrites de spécialité à la fin de l'année. Puisqu'elles représentent 32% de la note finale (coefficientées 16 chacune), les négliger n'est pas une très bonne idée !

Pour séduire les lycéens, le champ des domaines étudiés s'est élargi en offrant la possibilité de découvrir une discipline spécifique des Arts. Du cinéma-audiovisuel aux arts du cirque en passant par le théâtre, le programme est très large. Avec sept sous-disciplines artistiques au choix, le lycéen peut choisir en fonction de ses sensibilités culturelles, sachant que chacune d'elles est évaluée avec ses propres épreuves le jour du Bac. Le panel des épreuves est donc très large, mais pour vous qui avez choisi l'une de ces sept options, il suffit de se focaliser sur le déroulement de la votre ! L'épreuve de spécialité écrite est organisée pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la réforme du bac, aussi il est difficile de savoir à quoi s'attendre pour certains candidats. Des dates, aux types de questions en passant par le déroulé et les aménagements de l'épreuve, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'examen de spécialité d'Arts.

Contrairement à la plupart des épreuves de spécialité (SVT, histoire-géographie, HLP...), les sujets de la spécialité Arts de Polynésie française n'ont pas été publiés. Linternaute n'est donc pas en mesure de vous guider en en décrivant le contenu. En revanche, si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets potentiels et le déroulé de l'épreuve, parcourez cet article !

L'épreuve d'Arts devait normalement avoir lieu comme toutes les autres examens des enseignements de spécialité au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuve en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves, et celle d'Arts sera organisée être organisée le mercredi 11 mai de 14h à 17h.

Vous l'aurez compris, le principal pour vous est d'anticiper les épreuves qui tomberont dans votre discipline de la spécialité Arts. Le choix est en effet possible dans les nouvelles maquettes de sujet du baccalauréat. En outre, les adaptations opérées avec la nouvelle réforme garantissent aux élèves d'être tous sollicités sur des éléments de programmes priorisés. Comme le précise le Ministère de l'éducation nationale dans un guide explicatif, n'y a pas lieu de doubler tous les sujets ou certaines de leurs composantes, sauf à prendre le risque de produire des dossiers de documents très complexes à organiser et trop longs à appréhender dans le temps imparti à l'épreuve. Quelles sont ces sept disciplines au choix de la spécialité Arts ?

Arts/arts plastiques

Arts/ Arts du cirque

Arts/danse

Arts/cinéma-audiovisuel

Arts/histoire des arts

Arts/théâtre

Arts/musique

L'épreuve de spécialité de l'épreuve d'Arts se déroule en deux parties, quelle que soit la discipline. La première est écrite, et la seconde orale. Leur déroulé est plus ou moins complexe selon la discipline, la plus ardue à saisir étant les Arts plastiques, avec de nombreux choix à faire et des étapes d'épreuve à respecter. Mais pas de panique, on vous explique tout, point par point.

Arts plastique

L'épreuve écrite

Depuis la session 2021, il est possible de faire un choix parmi les sujets d'arts plastiques. Cette épreuve écrite se déroule elle-même en deux parties. La a première est traitée de manière commune par tous les candidats. Elle porte sur un un " cœur " de programme publié dans une note de service au BOEN (œuvres, thèmes, questions de référence du baccalauréat), ce qui résulte d'une précédente adaptation des sujets au contexte sanitaire. Le candidat doit ici choisir au moins deux œuvres parmi un corpus de cinq maxima pour traiter le sujet. La seconde partie de l'épreuve propose aux candidats de choisir entre un sujet A : commentaire critique d'un document sur l'art, et un sujet B : note d'intention pour un projet d'exposition. Cette disposition permet de faire droit aux choix du candidat entre deux voies de réflexion différentes, deux types d'écrits, dans d'autres champs de questionnement des programmes que pour la partie.

L'épreuve orale

Elle repose sur une ou plusieurs pratiques plastiques, démarches et productions sélectionnées par le candidat dans le cadre du projet qu'il a mené tout au long de l'année. Il a été décidé que l''épreuve pourrait se tenir sans adaptation formelle particulière.

Arts/arts du cirque

L'épreuve écrite

Le candidat fera son choix entre deux sujets, chacun portant sur une de deux questions inscrites au programme limitatif de la classe de Terminale.

L'épreuve orale

Pour cette épreuve, pas de modification : le ministère a décidé qu'elle était en mesure de se tenir sans adaptation formelle particulière. L'évaluation fera l'objet d'accompagnements ultérieurs en amont des épreuves.

Arts/danse

L'épreuve écrite

Là encore, il faudra faire un choix entre deux sujets. Cette épreuve fait l'objet d'une adaptation : elle consistera en la proposition de deux sujets faisant appel à deux entrées différentes du programme limitatif de terminale.

L'épreuve orale

Pas de modification pour cette épreuve qui se tiendra sans adaptation formelle particulière. L'évaluation fera l'objet d'accompagnements ultérieurs en amont des épreuves.

Arts/cinéma‐audiovisuel

L'épreuve écrite

L'épreuve proposera deux sujets au choix du candidat, chacun d'entre eux portant sur l'un des trois films inscrits au programme limitatif pour la session 2022.

L'épreuve orale

Pas de modification, l'épreuve est en mesure de se tenir sans adaptation formelle particulière, en réglant sa conduite et ses niveaux d'exigence au regard de la réalité de l'année scolaire et des conséquences de la crise sanitaire. L'évaluation fera l'objet d'accompagnements ultérieurs en amont des épreuves.

Arts/histoire des arts

L'épreuve écrite

Le format de l'épreuve est un peu différent pour cette année. Il a en effet bénéficié d'une adaptation au moment de la rédaction de la Note de service n° 2020‐ 024 du 11‐2‐2020. Dans le but d'anticiper les écarts entre progressions travaillées par les équipes d'histoire des arts du fait du nouveau calendrier, l'épreuve propose aux candidats le choix parmi trois sujets correspondants à chacune des trois questions du programme limitatif. Ainsi, le choix est garanti quelle que soit la progression mise en place (deux ou trois questions traitées, question A+B ou B+C...).

L'épreuve orale

A l'oral aussi, l'épreuve d'histoire des arts fait l'objet d'une adaptation. Considérant le fait qu'une équipe peut n'avoir abordé que deux questions parmi les trois au moment de l'examen, l'épreuve orale modifiée par la Note de service du 25‐9‐2020 réduit le nombre de portfolios produits par le candidat à deux, au lieu des trois demandés dans la version antérieure.

Arts/théâtre

L'épreuve écrite

Deux sujets au choix, chacun portant sur une de deux questions inscrites au programme limitatif de le classe de Terminale.

L'épreuve orale

L'épreuve orale de théâtre n'a pas été modifiée cette année, le ministère considérant qu'elle est en mesure de se tenir sans adaptation formelle particulière. L'évaluation fera l'objet d'accompagnements ultérieurs en amont des épreuves.

Arts/musique

L'épreuve écrite

Cette épreuve écrite est composée de trois exercices. A bien noter : les deux premiers exercices reposent sur la diffusion réitérée d'extraits musicaux enregistrés, avec un sujet qui doit être le même pour tous les candidats réunis dans une même salle. Le premier est la description d'un bref extrait d'une œuvre, le second est le commentaire comparé de deux extraits d'œuvres. Puis, viendra le troisième exercice, qui consiste en un commentaire rédigé d'un ou plusieurs documents témoignant de la vie musicale contemporaine. A partir d'un même corpus de document, le candidat aura le choix de traiter l'une des deux questions posées. Ce troisième exercice, précise le Ministère, n'appelle pas de connaissances particulières mais davantage "l'expression d'une analyse et d'une réflexion personnelles du ou des documents fournis". Mais l'évaluation de l'épreuve écrite de musique ne s'arrête pas là ! En complément, sur la base d'une lecture partagée des éléments de correction diffusés aux correcteurs, les IAIPR veilleront à préparer, durant une phase d'entente, puis à finaliser, lors de la phase d'harmonisation, avec les professeurs correcteurs une évaluation équitable des devoirs tenant compte des "'réalités pédagogiques" de l'année en cours.

L'épreuve orale

Pour cette partie orale de l'épreuve musicale, le candidat présente oralement et interprète une "création collective élaborée durant l'année de terminale". Mais cette interprétation pourrait être un enregistrement audiovisuel ; tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire? En effet, s'il devenait difficile d'organiser la présence simultanée de plusieurs interprètes (obligatoirement élèves du même lycée) au moment de l'épreuve, le plus simple serait de la passer en distanciel. Après cette interprétation, le candidat est soumis à un entretien. Il portera à la fois sur cette présentation et cette interprétation, mais aussi sur un document de synthèse visé par le professeur présentant les grandes lignes du travail effectué durant l'année scolaire.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité d'Arts seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un peu plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.