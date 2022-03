"DIRECT. Guerre en Ukraine : "manipulations russes" sur les couloirs humanitaires, cessez-le-feu instaurés"

GUERRE UKRAINE. Des cessez-le-feu sont annoncés par la Russie dans cinq villes d'Ukraine dont Kiev, Kharkiv et Soumy depuis 8 heures ce mardi 8 mars 2022 alors que des frappes ont été lancées hier soir. Les civils doivent être évacués par des couloirs humanitaires russes mais l'Ukraine refuse les itinéraires et dénonce des "manipulations".

11:13 - Zelensky tacle l'inaction des Occidentaux Volodymyr Zelensky multiplie les prises de paroles s'adressant tantôt aux Ukrainiens, tantôt à Poutine et régulièrement aux dirigeant occidentaux. Ce mardi 8 mars, l'appel au soutien laisse place aux remontrances, le président ukrainien accuse les Européens de ne pas agir et réagir aux offensives russes. "Alors que les Russes sont à blâmer pour les tueries, la responsabilité est partagée par ceux qui pendant 13 jours dans leurs bureaux occidentaux n'ont pas été en mesure d'approuver une décision évidemment nécessaire, qui n'ont pas sauvé nos villes de ces bombes et missiles - bien qu'ils le puissent", a-t-il déclaré. 10:58 - Les Ukrainiens s'emparent d'un principal char russe à Soumy A Soumy, en parallèle de l'évacuation des civils, les militaires russes et ukrainiens essayent de maintenir leurs positions voire d'affaiblir celles de l'adversaire. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook des Forces terrestres des Forces armées ukrainienne, les soldats ukrainiens se vantent d'avoir saisi le char principale des forces russes. 10:49 - 600 000 personnes évacuées de Kharkiv par train Selon le chef de l'administration régionale de Kharkiv, Oleg Sinegubov, 600 000 personnes ont été évacuées de Kharkiv, ville régulièrement bombardée, par les voies de chemin de fer. "L'ennemi ralentit son offensive, réalisant que les tentatives de capture de Kharkiv étaient vaines. Nous maintenons nos positions", ajoute le responsable qui précise qu'aucune activité des unités de soldats russes n'a été signalée depuis les dernières 24 heures. 10:39 - L'évacuation des civils débute à Soumy A Soumy, l'évacuation des civils a finalement commencé. C'est tout un cortège de véhicules qui roulent au pas en file indienne en direction de Poltava, ville ukrainienne située à 175 kilomètres au sud de Soumy. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 10:32 - Le maire d'Irpin menacé de mort par les Russes La ville d'Irpin est convoitée par les Russes pour sa proximité avec la capitale ukrainienne. Des cortèges de civils cherchent à quitter la ville pour rejoindre Kiev mais d'autres aussi nombreux continuent de se battre pour garder la ville. Le maire d'Irpin, Oleksandr Markushin, a déclaré sur Telegram avoir reçu des menaces de mort des occupants russes : "Hier à 17h58, j'ai reçu un message des occupants menaçant ma vie et ma santé et la demande effective de la reddition complète d'Irpin. Je suis surpris que ces monstres n'aient pas encore compris : Irpin ne se rend pas, Irpin n'est pas à vendre, Irpin se bat !" 10:27 - La ville de Soumy détruite Les bombardements survenus dans la nuit à Soumy on fait de nombreux dégâts dans la ville déjà en grande partie détruite par les frappes russes successives des derniers jours. Sumy. 3/https://t.co/t9IOosWEYd pic.twitter.com/N1Mn1IZ7fV — Rob Lee (@RALee85) March 8, 2022 10:23 - La situation en Ukraine à 10 heures Point de situation en Ukraine : Moscou annonce des cessez-le-feu locaux dans cinq villes d'Ukraine : Kiev, Kharkiv, Marioupol, Tchernihiv et Soumy. Depuis 8 heures les attaques ont normalement cessé pour pouvoir organiser les couloirs humanitaires russes promis depuis hier.

Les itinéraires des corridors qui mènent vers la Russie et la Biélorussie sont refusés par l'Ukraine. La ministre des territoires a proposé de nouveaux chemins en direction de villes ukrainiennes en retrait des combats et enjoint la Russie à les accepter. Elle assure que les couloirs serviront à l'évacuation des civils et l'affrêtement de matériel humanitaire.

La capitale de l'Ukraine, Kiev, se prépare à un assaut imminent. Les villes de la banlieue comme Irpin ou Bucha ont été violemment attaquées ces derniers jours. Les civils tentent depuis hier de rejoindre la capitale malgré les risques de bombardements. Le chef de l'administration de Kiev indique que la Russie a mobilisé des troupes parmi les plus aguerries de son armée à Kiev.

A Soumy, dans le nord de l'Ukraine, des bombardements sont survenus dans la nuit de lundi à mardi et ont fait entre 9 et 18 morts selon le gouvernement d'Ukraine. L'attaque visait "insidieusement" des bâtiments résidentiels selon l'Etat.

Une deuxième centrale nucléaire a été touchée par des obus d'artillerie russes selon les informations de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'est exprimée lundi soir. L'attaque a visé un centre de recherche nucléaire ukrainien à Kharkiv mais est sans "conséquences radiologiques". Bilan de la guerre en Ukraine : Il est difficile d'établir un bilan civil précis, le service d'urgence de l'Etat ukrainien annonce 2 000 morts depuis l'invasion du 24 février 2022. L'ONU fait part dans un rapport en date du 7 mars, d'au moins 406 civils tués.

L’armée ukrainienne aurait neutralisé 12 000 combattants russes depuis le début de l’invasion, le 24 février. Ce bilan est à prendre avec un certain recul, le gouvernement et l'armée ayant tout intérêt à annoncer de lourdes pertes dans le camp adverse. Le bilan apparaît toutefois extrêmement gonflé.

Moscou a livré un bilan des militaires russes tombés au combat face à l'Ukraine, il est fait état de 498 soldats morts en plus de 1 597 blessés au mercredi 2 mars 2022.

Près de 1,37 million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe il y a dix jours, selon les derniers décomptes de l’ONU samedi. Ce sont près de 160 000 de plus que lors du précédent pointage vendredi.

Près de 20 000 combattants étrangers se sont portés volontaires pour aider l'Ukraine à se battre contre la Russie, a déclaré ce dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Dernières infos majeures : Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky confirme être toujours à Kiev et se film dans le bureau présidentiel pour le prouver. "Je reste, je n'ai peur de personne", assure-t-il aux Ukrainiens.

Le chef d'Etat ukrainien accuse Vladimir Poutine d'avoir fait "échouer" les tentatives d'évacuation de civils ukrainiens. Ce mardi 8 mars 2022, la ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, déplore des "manipulations russes" sur les couloirs humanitaires pour forcer les civils à se rendre en Russie.

Emmanuel Macron s'est exprimé sur la position de la France dans la guerre en Ukraine. "On veut que cette guerre s'arrête, on veut mettre suffisamment de pression sur le président russe [...] mais sans rentrer dans le conflit et faire la guerre avec la Russie, parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale", a-t-il indiqué.

La troisième réunion de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie a abouti à de "petits progrès" concernant les couloirs humanitaires, ce lundi 7 mars 2022. Les conditions de Vladimir Poutine n'ont pas changé : l'Ukraine doit être démilitarisée et conserver un statut neutre par rapport à l'OTAN et à l'Union européenne. De nouveaux pourparlers, les quatrièmes, devraient débuter "en Biélorussie très, très prochainement", selon le négociateur russe, Leonid Slutski, rapporte Reuters.

Le gouvernement de l'Ukraine dénonce les couloirs humanitaires déployés par la Russie qui mènent tous ou presque dans des villes biélorusses et russes. "Ce n'est pas une option acceptable", a déploré la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a repris la parole ce matin pour dénoncer la stratégie de terreur qu'emploie Vladimir Poutine. "Pendant la nuit, la Russie a frappé Mykolaïv, des zones résidentielles, en utilisant des roquettes d'artillerie. Ils ont frappé Kharkiv, des quartiers, ils ont aussi frappé d'autres villes. "Cela n'avait aucun sens d'un point de vue militaire, c'est simplement de la terreur", a-t-il déclaré dans une allocution vidéo. 09:56 - Les Russes se regroupent avant d'attaquer à Kiev Hier, le maire de Kiev disait attendre un assaut "d'une minute à l'autre" dans la capitale, aujourd'hui le chef adjoint de l'administration d'État de la ville de Kiev, Konstantin Usov, estime que les Russes se regroupent autour de Kiev pour lancer l'offensive. Il ajoute que Moscou a mobilisé des unités parmi les plus redoutées des forces russes autour de la capitale de l'Ukraine. 09:51 - Des groupes tactiques russes à Kherson et Mykolaïv Selon l'armée ukrainienne, les troupes russes ont recours à des groupes tactiques à Kherson et à Mykolaïv pour intimider et semer la terreur parmi les civils et écraser la résistance ukrainienne. Le sud de l'Ukraine est largement en proie à l'armée de Moscou qui cherche à maîtriser tout le littoral et les accès à la mer Noir et la mer d'Azov. 09:45 - L'Ukraine propose d'autres couloirs humanitaires Iryna Vereshchuk explique que si le couloir doit servir à évacuer les civils, il va aussi être utilisé dans le sens Poltava - Soumy pour délivrer du matériel humanitaire, de la nourriture et des médicaments". Les corridors seront également à double sens dans les autres villes attendant d'êtres évacuées. L'Ukraine a d'ailleurs envoyé à la Russie et à la Croix-Rouge d'autres itinéraires pour les couloirs humanitaires de Kiev, Kharkiv et des villes du sud-est : Volnovakha-Zaporijia ; Marioupol-Zaporijia ; Kiev et la région de Kiev en direction de l'ouest de l'Ukraine et Kharkiv et la région de Kharkiv en direction de l'ouest de l'Ukraine. " Nous exhortons la Russie à se mettre d'accord sur ces routes sans délai, à en informer le Comité international de la Croix-Rouge et à assurer un cessez-le-feu permanent sur ces routes", a-t-elle ajouté. 09:40 - L'Ukraine assure que le couloir humanitaire de Soumy est dirigé vers Poltava Le couloir humanitaire prévu pour évacuer les civils de Soumy est ouvert depuis 10 heure (heure de Kiev soit 9h à Paris) selon la ministre de la réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine, Iryna Vereshchuk. Dans un message vidéo la ministre précise que "cela a été officiellement approuvé par le ministère russe de la Défense dans une lettre au Comité international de la Croix-Rouge. Le tracé du couloir humanitaire est celui de l'évacuation des personnes : Soumy-Golubivka-Lokhvytsia-Lubny-Poltava". La ministre exclut donc le chemin d'évacuation vers la ville russe de Belgorod, proposé par Moscou, elle précise d'ailleurs que les parties ne sont pas d'accord sur cet itinéraire et met en garde contre de potentielles manipulations russes pour forcer les civils à se diriger vers Belgorod. 09:26 - L'ONU réclame des couloirs humanitaires "sûrs" en Ukraine Comme l'Ukraine, l'ONU n'est pas convaincue de la sureté des couloirs humanitaires proposés et organisés par la Russie. Hier, le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires rappelé la nécessité de disposer de "couloirs sûrs pour fournir de l'aide humanitaire dans les zones d'hostilités". "Les civils dans des endroits comme Marioupol, Kharkiv, Melitopol et ailleurs ont désespérément besoin d'aide, en particulier de fournitures médicales vitales", a-t-il ajouté. 09:21 - Des combattants syriens au côté des forces russes en Ukraine Hier, le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby, a indiqué que des combattants syriens peuplent les rangs militaires de la Russie dans la guerre en Ukraine, confirmant une information du Wall Street Journal. Les soldats venus de Syrie feraient partie 150 000 hommes des forces russes mobilisés dans le pays et seraient utilisés pour la prise de contrôle dans les zones urbaines grâce à leur connaissance et leur expérience en guérillas. Le Pentagone reconnait toutefois qu'il n'a pas une "visibilité parfaite" sur les personnes recrutées par l'armée russe. 09:14 - Zelensky accuse Moscou de "miner les routes" d'évacuation Les civils vont-ils pouvoir être évacués ce mardi 8 mars 2022 ? Les couloirs humanitaires russes sont promis depuis hier mais n'ont pas encore été déployés. Reste à savoir aussi si les Ukrainiens vont passer par ces chemins dits sécurisés pour quitter le pays. Hier l'Ukraine a refusé les itinéraires d'évacuation en direction de la Russie et de la Biélorussie, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs accusé Moscou de "miner la route qui avait été convenue pour apporter de la nourriture et des médicaments" et d'avoir "détruit les bus" devant servir l'évacuation des civils à Marioupol. 08:59 - Immeubles résidentiels en feu à Mykolaïv et Kharkiv La région de Mykolaïv a été plusieurs fois frappées par des attaques russes dans la journée de 7 mars, le territoire n'était pas concerné par le "régime du silence" russe et selon le service d'urgence de l'Etat, 11 incendies se sont déclarés dont 8 dans des immeubles résidentiels. Kharkiv, qui au contraire devait être épargné par les attaques, a aussi vu des départs de feu dans certains bâtiments notamment un où 27 appartements du 1er eu 9ème étage ont brûlé. Kharkiv. 27 apartments from 1 to 9 floor engulfed in flames. pic.twitter.com/IiTzIENQ7W — UkraineWorld (@ukraine_world) March 8, 2022 08:50 - 18 morts à Soumy selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Le bilan humain après l'attaque menée contre des immeubles résidentiels à Soumy passe à 18 morts selon le conseiller du ministre de l'Intérieur, Anton Gerashchenko. Le responsable s'est exprimé sur Telegram et a volontairement posté des photos, difficiles à regarder, des victimes de l'offensive pour culpabiliser les dirigeants européens et les tenir en partie responsable de la guerre en Ukraine. Et d'ajouter : "La mort de civils de Soumy est également sur la conscience de ces politiciens européens et le chagrin des stratèges qui n'ont pas encore décidé de nous donner de puissants missiles anti-aériens ou de fermer le ciel". 08:38 - Volodymyr Zelensky toujours à Kiev Si le président ukrainien a fait évacuer sa femme et ses deux enfants dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, lui est resté sur place et a réaffirmé sa position à Kiev hier dans une allocution filmée. "Je reste à Kiev (…) Je ne me cache pas. Et je n’ai peur de personne", a-t-il assuré depuis le bureau présidentiel de Kiev, l'homme dit ne pas envisager de quitter l'Ukraine. 08:33 - Attaques russes "insidieuses" sur des bâtiments civils à Soumy Les services de secours ukrainiens donnent des précisions sur l'attaque ayant fait près d'une dizaine de morts à Soumy, hier soir. Sur Telegram, les secouristes indiquent que "des avions ennemis ont attaqué insidieusement des bâtiments d'habitation" et précisent que sur les neufs morts, deux sont des enfants. La ville est située à 350 kilomètres au nord-est de Kiev et est la scène de violents combats depuis plusieurs jours. 08:29 - Où mènent les couloirs humanitaires russes ? Le Kremlin doit déployer cinq couloirs humanitaires et tous mènent vers des villes russes, sauf un qui conduit au pays voisin et allié de Moscou : la Biélorussie. C'est le corridor au départ de Kiev et passant par Tchernihiv qui suit un itinéraire jusqu'à la ville biélorusse de Gomel. A Kharkiv, le couloir mène à Belgorod en Russie, tout comme le chemin d'évacuation prévu à Soumy. Depuis ces deux villes du nord-est de l'Ukraine d'autres destinations sont possibles vers des zones moins en proie aux combats, la ville de Kharkiv est aussi reliée à l'ouest du pays à Lviv quand les civils de Soumy peuvent descendre dans la ville de Poltava. Enfin à Marioupol, le couloir humanitaire mène à la ville russe de Rostov-sur-le-don ou vers Zaporijjia en Ukraine. Il s'agit des itinéraires annoncés hier par le Kremlin et refusé par Kiev. 08:20 - Un site nucléaire attaqué à Kharkiv L'attaque de la centrale nucléaire de Zaporijjia a bousculé les esprits le vendredi 4 mars. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré hier soir avoir reçu des informations qui confirment une offensive russe menée sur une autre centrale près de Kharkiv dans la journée de dimanche 6 mars, des obus d'artillerie ont été lancés ou du moins se sont abattus sur un centre de recherche nucléaire. Le site est toutefois peu chargé en matière radioactive aussi aucune "conséquence radiologique" n'a été remarquée assure l'AIEA. 08:14 - Bientôt 2 millions des réfugiés ukrainiens selon l'ONU Après treize jours de guerre, l'ONU estime que le cap des deux millions de réfugiés ukrainiens sera atteint d'ici quelques heures et au plus tard demain. Les civils s'amassent dans les gares des grandes villes du pays comme Kiev, Kharkiv ou Odessa pour fuir les combats. La majorités des réfugiés se rendent en Pologne, pays frontalier de l'Ukraine, d'autres font la route jusqu'en Roumanie, en Hongrie ou en Slovaquie. 08:09 - 150 000 soldats russes mobilisés en Ukraine Selon les renseignements du Pentagone, la Russie a envoyé toutes ses troupes massées aux frontières de l'Ukraine au combat, soit environ 150 000 militaires. Les forces mobilisées sont considérables mais Moscou dispose encore de centaines de milliers de soldats dans ses rangs. 08:06 - Neuf morts dans un bombardement à Soumy Un bombardement a fait au moins neuf morts à Soumy, ville du nord-est de l'Ukraine. La ville fait pourtant partie du périmètre où Moscou a promis un cessez-le-feu. 08:03 - Cessez-le-feu à Kiev, Kharkiv, Marioupol, Soumy et Tchernihiv Les attaques aériennes et terrestres ont cessé à huit heures, heure d'Ukraine, conformément à l'annonce de cessez-le-feu de Moscou ce mardi 8 mars 2022. Cinq villes ukrainiennes sont concernées par l'arrêt des combats : Kiev, Kharkiv, Marioupol, Soumy et Tchernihiv. Dans ces villes des couloirs humanitaires doivent être déployés, les itinéraires avancées hier par le Kremlin ont été refusés par le gouvernement ukrainien mais aucune information ne donne de précisions sur les chemins que doivent emprunter ces corridors sécurisés.

Dans la nuit du jeudi 3 mars 2022, les Russes ont lancé une frappe aérienne sur la centrale nucléaire de la région de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Cette offensive a déclenché un incendie et a fait craindre le pire au gouvernement ukrainien et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon les informations relayées par le régulateur nucléaire ukrainien, le tir n'a touché que la partie administrative du complexe nucléaire et les six réacteurs sont indemnes. Le risque de l'explosion nucléaire écarté, l'AIEA s'est rapidement exprimée dans la matinée du vendredi 4 mars pour assurer qu'aucune fuite radioactive n'est signalée depuis le bombardement. Les pompiers, eux, sont parvenus à maitriser l'incendie. En attaquant la centrale, l'armée russe a atteint l'objectif de prendre possession du point stratégique de la région de Zaporijia, les troupes contrôlent entièrement les bâtiments administratifs et l'entrée du complexe et ils semblent également être en position de force au niveau du coeur nucléaire de la centrale. L'Ukraine rassure toutefois et explique que "le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d'exploitation". Les risques les plus graves ont été évités mais des précautions sont tout de même prises sur place au cas où une augmentation du taux de radioactivité soit repérée prochainement. "Les médecins nous conseillent déjà de prendre des doses d'iode en prévention", a notamment indiqué Nadiya Goltvyanytsa, la directrice de l'Alliance française à Zaporijjia, auprès de BFMTV ce 4 mars 2022.

Après l'offensive nocturne, l'AIEA a immédiatement appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés". L'organisme mondial met en garde contre les risques de l'explosion de la centrale de Zaporijia. Le gouvernement ukrainien a lui aussi réagi et si le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, avance sur Twitter que si la centrale nucléaire est touchée "ce sera 10 fois pire que Tchernobyl", le président Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de recourir à "la terreur nucléaire".

Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, mais son opération militaire massive a été retardée par les résistance des Ukrainiens. Kiev est encerclé par les troupes russes depuis le 1er mars et un convoi long de 60 kilomètres posté au nord-est de la ville s'est remis en route ce vendredi 4 mars après être resté trois jours à l'arrêt. La reprise de la progression russe suggère une attaque imminente mais l'Ukraine a eu le temps de préparer sa défense d'autant plus que de nombreux civils prennent les armes pour s'opposer et tenir l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si elle résiste encore aux assauts terrestres, Kiev est frappé depuis plusieurs jours par des bombardements à répétition. La nuit de jeudi à vendredi a été épargnée par les attaques malgré les chants des sirènes plusieurs fois activés, une situation qui fait craindre le calme avant la tempête. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.