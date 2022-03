"DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev dans l'étau russe, des crimes contre l'humanité suspectés"

GUERRE UKRAINE. Le 6e jour de l'invasion russe en Ukraine pourrait être décisif : l'armée de Vladimir Poutine renforce considérablement les forces militaires aux portes de Kiev. La France a évacué son ambassade pour la déplacer vers l'ouest. La guerre en Ukraine se poursuit, les assauts se continuent à Kharkiv, deuxième ville du pays.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:45 - Marioupol encerclé par les Russes Marioupol serait encerclé par les troupes russes venant d'un côté du Donbass et de l'autre de la Crimée. Le contact d'une journaliste sur place pour Al Jazeera indique que les avions russes ont détruit les lignes électriques laissant la ville dans le black-out complet. 08:37 - Vladimir Poutine veut-il doubler la violence des assauts russes ? Selon les renseignements de responsables américains recueillis par la NBC, Vladimir Poutine perdrait le contrôle. Face à la lenteur des avancées de son armée en Russie, le chef d'Etat aurait eu des excès de colère et ne verrait comme seule option de doubler la violence sur les fronts ukrainiens. Selon un diplomate interrogé par le média, Vladimir Poutine serait isolé et mal informé sur la situation en Ukraine : "Nous ne pensons pas qu'il ait une compréhension réaliste de ce qui se passe." 08:28 - Kherson sous contrôle ukrainien mais entouré par les Russes Kherson, au sud du pays, est encore sous contrôle ukrainien selon le maire de la ville, Igor Kolykhayev, qui s'exprime sur Facebook. Il précise toutefois que les occupants suisses installent des postes de contrôle autour de la ville. 08:22 - Où avancent les troupes russes ? Les armées russe et ukrainienne ont fait évoluer leur position après les attaques et les combats féroces du lundi 28 février. Les dernières cartes des services de presses comme Visactu s'accordent pour dire que les troupes russes avancent en Ukraine essentiellement par le nord vers Kiev, Tchernihiv et Kharkiv ainsi que par le sud et l'est. ???????? #Ukraine. Point de situation le 28 fév. 2022 à 20h (heure française).

Les forces ukrainiennes conservent le contrôle des grandes villes et de la capitale. Important mouvement de troupes russes à l'ouest de Kiev.

Dans le sud nouvelles avancées des troupes russes

vers Zaporijia. pic.twitter.com/C6kAQZRmYz — Visactu (@visactu) February 28, 2022 Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 08:15 - Le convoi russe est-il en mouvement ? Il est impossible de savoir si le convoi militaire russe repéré par images satellites est un mouvement. Le gouvernement ukrainien n'affirme ni n'infirme l'avancée des soldats russes sur Kiev. 08:13 - Les images des tirs de missiles à Kharkiv Les tirs de missiles continuent de tomber sur Kharkiv. Un journaliste du Financial Times diffuse des vidéos des attaques aériennes russes. L'obus est tombé sur un bâtiment administratif d'une place importante du centre-ville, là où se sont notamment installés, dans une tente, des militants "euromaïdan". Looks like a Russian strike right on the center of Kharkiv, in the main square right by the local government HQ this morning. pic.twitter.com/VivkeHCFr3 — max seddon (@maxseddon) March 1, 2022 08:05 - Le convoi militaire russe à 25 km de Kiev Le convoi militaire russe avance et n'est qu'à 25 km de Kiev rapporte Franceinfo, capitale ukrainienne dont le siège est l'objectif de l'opération militaire de Vladimir Poutine. 08:02 - Vasylkiv, à Kiev, attaqué à la roquette Dans la région de Kiev, la ville de Vasylkiv a été attaquée par des roquettes, un immeuble résidentiel à cinq étages a été touché. La maire, Natalia Balasynovych, fait état de deux personnes tuées lors de l'attaque et trois autre civils ont été blessés. 07:56 - Nouveaux tirs sur Kharkiv Kharkiv fait aussi de la résistance face aux troupes russes et dans la nuit les quartiers résidentiels ont été visés par plusieurs tirs ennemis la nuit dernière. Le chef de l'administration régionale de Kharkiv, Oleg Sinegubov, a annoncé un bilan provisoire de 11 personnes tuées et des dizaines d'autres blessées. 07:52 - Le convoi russe long de 60 km Le convoi en route pour Kiev serait long de près de soixante kilomètres selon les dernières informations et les analyses des images satellites. 07:48 - Le région de Kiev attaquée dans la nuit Une colonne de véhicules russes se rapproche de Kiev mais la banlieue de la capitale ukrainienne et la région de Kiev ont été sous le feu des attaques dans la nuit du lundi à mardi. Les forces russes ont mené la bataille à Bila Tserkva, à Vasylkiv et dans le village de Kalynivka. 07:41 - Une enquête ouverte pour "crime contre l'humanité" La Cour pénale international ouvre une enquête sur la situation en Ukraine pour "crime de guerre" et "crime contre l'humanité. Le procureur de la CPI, Karim Khan suit de près le conflit qui oppose la Russie et à l'Ukraine et est "convaincu qu’il existe une base raisonnable pour croire que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés ont été commis en Ukraine", a-t-il déclaré dans un communiqué. Les actes de toutes les parties aux conflits seront scrutés. 07:33 - Des troupes russes se reforment en Biélorussie Des images satellites montrent également que des troupes russes se rassemblent pour former un autre convoi en Biélorussie, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Kiev, située au nord du pays est à proximité du pays frontalier qui agit dans la ligne de Moscou. 07:26 - Un convoi militaire russe s'approche de Kiev Comme le rapportent l'AFP et de nombreux sites d'information anglo-saxons ce mardi matin, des images satellitaires, capturées hier par la société américaine Maxar, montrent un convoi militaire russe de 64 kilomètres de long, alors situé au nord-ouest de Kiev. Composé de dizaines de véhicules militaires, il avançait lors de la prise des images d'une zone située à seulement 25 kilomètres de Kiev, vers l’aéroport Antonov et Prybirsk. "Certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres, et sur d’autres portions les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front", a précisé Maxar dans un email d'explication. Russian military convoy north of Kyiv stretches for 40 miles -Maxar https://t.co/oJrnTFBiTK pic.twitter.com/R8X1tPcQ8W — Reuters (@Reuters) March 1, 2022 07:16 - Une attaque de grande ampleur sur Kiev ce mardi 1er mars ? La guerre en Ukraine pourrait prendre une nouvelle ampleur très rapidement, peut-être dans les prochaines heures. Deux sources fiables (militaire et diplomatique) ont indiqué à l’Agence France-Presse que le régime de Vladimir Poutine allait mettre en oeuvre une nouvelle poussée militaire imminemment. Des affrontements autour de Kiev se tiennent actuellement, avec comme objectif stratégique la possession de l'aéroport, qui reste actuellement aux mains des Ukrainiens. 28/02/22 - 20:58 - L'armée russe progresse dans les régions séparatistes [Fin du direct] Le général de division Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a indiqué que les troupes ont encore progressé dans les deux régions pro-russes de l'est de l'Ukraine. "Le groupement de troupes de la République populaire de Louhansk au cours de la journée a continué à mener des opérations offensives en direction de Kremennoye, avançant de 3 kilomètres supplémentaires. Au cours de la journée écoulée, les unités des forces armées de la République populaire de Donetsk ont avancé de 16 kilomètres et ont capturé le village de Zamozhnoye", a-t-il déclaré. 28/02/22 - 20:53 - Plus de 1 100 installations militaires frappées par la Russie L'armée russe a affirmé lundi que ses forces armées ont frappé 1 146 installations militaires ukrainiennes depuis le début de l'"opération spéciale", a déclaré le général de division Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, dans un communiqué. Parmi les cibles figurent "31 postes de commandement et centres de communication, 81 systèmes de missiles anti-aériens ainsi que 75 stations radars. Sur le plan opérationnel, l'aviation tactique des forces aérospatiales russes a frappé six colonnes de véhicules blindés des forces armées ukrainiennes", a-t-il ajouté. 28/02/22 - 20:42 - Un bus ukrainien abattu dans la région de Kharkiv Les troupes russes ont abattu un bus rempli de civils dans la région de Kharkiv, à l'est du pays, selon le chef de l'administration militaro-civile de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Sept habitants de la région de Donetsk se trouvaient à l'intérieur. "Mais il est impossible d'en retirer les corps car l'endroit où le bus est garé est contrôlé par l'armée russe", a-t-il déclaré. Kyrylenko a appelé les organisations internationales de défense des droits de l'homme à aider à organiser un couloir humanitaire pour identifier les corps et les ramener chez eux. 28/02/22 - 20:24 - Des femmes réfugiées au sous-sol d'un hôpital de Kiev vivent dans la peur Dans un refuge situé au sous-sol de l'hôpital pour enfants Okhmadet de Kiev, la capitale ukrainienne, des femmes s'occupent de leurs enfants, alors même que les forces russes se rapprochent de la ville. Marina Rudenkova, 31 ans, mère d'un enfant dans l'abri, a déclaré qu'elle vivait dans la peur. "Je suis inquiète pour mes proches. Je suis de la région de Boryspil, près de l'aéroport. Mon âme est là-bas, mais mes enfants sont ici. Personne en Ukraine ne veut la guerre, nous voulons juste la paix", a-t-elle indiqué au correspond du NY Times sur place. Selon un bilan de l'ONU, 102 décès de civils, dont sept enfants, ont été enregistrés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février dernier. 28/02/22 - 20:06 - Le long de la côte de la mer Noire, les combats font rage Le long de la côte ukrainienne de la mer Noire, les forces russes testent les défenses ukrainiennes mais ne parviennent pas à réaliser de percées significatives. La ville de Mykolaïv, située sur un bras de mer à 400 km au sud de Kiev, est un point stratégique pour les Russes afin de faire circuler les troupes et le matériel. À l'entrée de la ville, un pont routier a été surélevé, afin d'empêcher toute nouvelle incursion terrestre. Les combats le long de cette région de la mer Noire ont été parmi les plus intenses en Ukraine ces derniers jours, selon CNN. 28/02/22 - 19:57 - Des explosions entendues au nord de Kiev Alors que les combats s'intensifient à Kharkiv, d'autres villes sont également touchées par les affrontements avec l'armée russe. Un habitant de Tchernihiv, située à plus de 100 kilomètres au nord de Kiev, a indiqué que sa ville subit des tirs nourris de tous les côtés. "J'entends des explosions de partout. Ils bombardent le centre de Tchernihiv. Des sirènes d'alerte au bombardement retentissent toutes les 20 minutes", a-t-il affirmé à la BBC. Selon lui, de longues files d'attente de citoyens qui attendent de mettre la main sur des armes se forment dans la ville. 28/02/22 - 19:40 - L’ambassade de la France en Ukraine va être transférée de Kiev à Lviv Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué sur BFMTV, ce lundi, qu'"en raison des risques et des menaces qui pèsent sur la capitale de l’Ukraine", l’ambassade de France en Ukraine va être transférée de Kiev à Lviv. Située à plus de 400 kilomètres à l'ouest de la capitale du pays, Lviv se trouve près de la frontière polonaise. 28/02/22 - 19:26 - Un raid aérien a eu lieu à Brovary, près de Kiev Le maire de Brovary, dans la banlieue de Kiev, Igor Sapozhko a observé un raid aérien russe sur la ville il y a quelques minutes. Plusieurs fortes explosions ont été entendues par les habitants. Il a indiqué qu'il y avait des civils blessés. 28/02/22 - 19:13 - Une importante colonne de véhicules russes se rapproche de Kiev Un important convoi des forces armées russes se rapproche de Kiev. Le groupe d'au moins plusieurs centaines de véhicules a été initialement détecté dimanche par des images satellites. Ce lundi 28 février, il se trouvait à environ 30 kilomètres au nord de l'aéroport Antonov, dans la banlieue de Kiev, et à 50 km des limites de la ville. La colonne de véhicules est si grande qu'elle n'a pas été entièrement capturée par les images satellites. 28/02/22 - 18:51 - Selon l'Ukraine, 20 hélicoptères volent depuis la Biélorussie vers Kiev Dans un message, le Service spécial des communications de l'État indique qu'environ 20 hélicoptères biélorusses ont décollé depuis le pays voisin en direction de Kiev, la capitale de l'Ukraine. LIRE PLUS

En savoir plus

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk ont aussi été ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odessa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.