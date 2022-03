"DIRECT. Guerre en Ukraine : les Russes sont à 25 km du centre de Kiev, les bombardements continuent"

GUERRE UKRAINE. Les bombardements russes ont repris de plus belle ce samedi 12 mars 2022. Alors que l'étau semble se resserrer sur Kiev et que les Russes ne sont plus qu'à 25 km de son centre, plusieurs villes ukrainiennes seraient au bord de la catastrophe humanitaire.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:32 - Selon Volodymyr Zelensky, "les pertes des troupes russes sont énormes" Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, le président Volodymyr Zelensky a expliqué que les pertes sont énormes dans le camp des Russes : "Nos forces armées font tout pour priver l'ennemi de toute volonté de poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Les pertes des troupes russes sont énormes. La dynamique des pertes des occupants le 17e jour est telle qu'il est prudent de dire qu'il s'agit du plus grand coup porté à l'armée russe depuis des décennies. Ils n'ont pas perdu plus de ce nombre de jours." 13:11 - Dernier bilan du nombre de réfugiés Le Haut Commissariat aux réfugiés a dévoilé le dernier bilan du nombre de réfugiés ukrainiens. A midi, 2 597 543 réfugiés ont été décomptés, soit 92 650 de plus que lors du dernier pointage. Par ailleurs, il a indiqué que le flux de réfugiés semble ralentir par rapport aux derniers jours. Un podcast pour mieux comprendre Poutine "De Vladimir à Poutine", podcast avec Christian Roudaut, journaliste, écrivain, documentariste et conférencier, ancien correspondant à Londres pour Radio France et auteur en 2021 du livre "A la table des Tyrans" (Flammarion). 12:50 - La Biélorussie assure ne pas vouloir prendre part à la guerre Ce samedi 12 mars, le chef d'état major des armées de la Biélorussie, Vikto Goulevitch, a déclaré que son pays ne prendrait pas part au conflit en Ukraine. Son pays enverra tout de même cinq troupes tactiques de bataillon à la frontière dans le cadre de la rotations des forces sur place. 12:28 - La centrale nucléaire de Zaporije est inspectée par les Russes Dans un communiqué, l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom a annoncé que des responsables du géant nucléaire russe Rosatom se trouvent sur le site de la centrale nucléaire de Zaporije afin de vérifier le niveau de radiation. pour rappel, Zaporije avait été bombardée le 4 mars dernier. La centrale est, depuis, occupée par les Russes. 12:01 - Vladimir Poutine et Emmanuel macron sont au téléphone annonce l'Élysée L'Élysée annonce dans un communiqué qu'Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Olaf Scholz sont actuellement en train de s'entretenir par téléphone. Ces dernières semaines, les conversations se multiplient entre les chefs d'État. 11:37 - Des tirs de roquettes s'abattent sur un aérodrome du sud de Kiev La plateforme en ligne Ukrinform a indiqué sur Twitter qu'un aérodrome du sud de Kiev avait été visé par des tirs de roquettes. Selon elle, ces infrastructures sont prises pour cible par des frappes russes régulièrement. Ворог випустив по аеродрому Василькова вісім ракет - мерhttps://t.co/eFrFpV6DRB pic.twitter.com/IWQZeiqjmF — Ukrinform (@UKRINFORM) March 12, 2022 11:10 - Une mosquée a été bombardée à Marioupol Marioupol est toujours visé par les bombardements russes. Le ministère des affaires étrangères a annoncé qu'une mosquée abritant 80 civils a été détruite : "La mosquée du sultan Souleïman le Magnifique et de son épouse Roxolana à Marioupol a été bombardée par les envahisseurs russes. Plus de 80 adultes et enfants s’abritent là, dont des citoyens turcs." 10:49 - Le maire de Melitopol aurait été enlevé par les Russes D'après les autorité sukrainiennes, le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, aurait été enlevé par les forces armées russes ce vendredi 11 mars. Selon le président Volodymyr Zelensky, le maire de la petite ville du sud de l'Ukraine serait "un maire qui défend courageusement l’Ukraine et les membres de sa communauté". 10:25 - Les forces russes sont à 25 km du centre de Kiev Selon le ministère de la Défense britannique, les Russes seraient à 25 km du centre de KIev. D'après ses informations, a colonne de blindés se seraient dispersés dans le nord de la capitale ukrainienne "sûrement dans l'objectif d'encercler la ville". 10:10 - La situation en Ukraine à dix heures Point de situation en Ukraine : Kiev se prépare alors que les Russes semblent avoir changé de stratégie sur place, dispersant leurs chars comme pour encercler la capitale ukrainienne. Sur place, de nombreux soldats ukrainiens se tiennent prêts et des réserves alimentaires sont constituées afin de résister en cas de blocus.

L'évacuation des habitants d'Izioum dans la région de Kharkiv a été interrompue par de violents combats opposant les militaires russes et ukrainiens dans le couloir humanitaire. Selon un responsable municipale, la ville est au bord de la catastrophe humanitaire, les civils sont privés d'eau, de nourriture, de chauffage et d'électricité.

La situation est également critique à Marioupol (Sud-Est) et à Tchernihiv (nord-est de Kiev). De nombreux civils seraient "assiégés" selon le patron de l'antenne suisse de Médecins sans frontières (MSF) dans la première, tandis que Tchernihiv serait au bord de la catastrophe humanitaire. En plus de subir des attaques, de nombreux civils seraient désormais privés de chauffage. Sur place, il serait également impossible d'enterrer les morts.

A Kharkiv, un bombardement russe a frappé une établissement abritant 330 personnes handicapées, 73 d'entres elles ont été évacuées selon les services d'urgence de l'Etat qui ne font état d'aucun mort pour le moment. Le chef de l'administration régionale Oleg Sinegoubov fustige l'attaque de Moscou menée contre des civils : "C’est un crime de guerre contre des civils, un génocide de la nation ukrainienne !"

Trois frappes aériennes russes ont été lancées dans la matinée de ce vendredi 11 mars sur la ville de Dnipro, à l'est de Kiev. Uniquement des cibles civiles ont été touchées dont un jardin d'enfant, un immeuble résidentiel et une entreprise. Un mort a été signalé, pour l'heure, par le service d'urgence de l'Ukraine.

L'armée russe a attaqué le couloir humanitaire de Marioupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine assiégée par Moscou, empêchant le ravitaillement et surtout l'évacuation des civils. Volodymyr Zelensky dénonce cette offensive russe. "Les troupes russes n'ont pas cessé le feu. [...] Les occupants ont lancé une attaque de char exactement là où devait passer ce couloir", a-t-il assuré.

A l'ouest et au nord-ouest de l'Ukraine, les bases militaires d'Ivano-Frankivsk et de Loutsk ont été prises pour cibles par des bombardements russes et "mise hors service" selon le ministre de la Défense russe. Quatre soldats ukrainiens y ont perdu la vie.

La ville de Mykolaïv, dernier rempart avant Odessa au sud-ouest du pays, est elle aussi victime d'intenses bombardements. Bilan de la guerre en Ukraine : Plus de 2,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre a déclaré, Filippo Grandi, responsable des réfugiés de l'ONU. Deux autres millions de personnes auraient été évacuées vers des villes ukrainiennes épargnées par les combats.

Le bureau ukrainien des Droits de l'homme, organe appartenant à l'ONU dresse un bilan de "549 personnes tuées, dont 41 enfants [et] 957 blessées, dont 52 enfants" entre le 24 février et le 9 mars. Mais selon l'organisation, les chiffres sont "considérablement plus élevés".

Selon l'Ukraine, plus de 12 000 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Un bilan qui pourrait toutefois s'avérer extrêmement gonflé.

La Russie n'a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés. Dernières infos majeures : Joe Biden a annoncé une nouvelle salve de sanctions à l'encontre de la Russie ce vendredi, parmi lesquels un embargo sur certains produits russes, tels que la vodka et les diamants. Le président américain s'est par ailleurs engagé à "éviter" une confrontation directe entre la Russie et l'Otan, car selon lui, cela provoquerait "la troisième Guerre Mondiale".

Ce vendredi 11 mars, Volodymyr Zelensky a solennellement appelé l'Union européenne a "en faire plus" pour protéger l'Ukraine et à prendre de vraies sanctions contre la Russie. La réponse d'Emmanuel Macron ne s'est pas faite attendre, le président français jure que les 27 sont prêts "à adopter de nouvelles sanctions" pour obtenir "le retrait de troupes russes" et un cessez-le-feu.

Vladimir Poutine appelle à faciliter l'envoi de combattants "volontaires" sur le front en Ukraine, une réponse à la volonté des Occidentaux de fournir "des mercenaires" à l'Ukraine explique le président russe. Par ailleurs le chef du Kremlin a annoncé ce vendredi 11 mars le déploiement de ses troupes aux frontières entre la Russie et les pays de l'Otan.

En sommet à Versailles, l'Union européenne réunie sur l'initiative d'Emmanuel Macron a exclu une adhésion rapide de l'Ukraine. Toutefois, "nous voulons travailler intensivement avec l'Ukraine", a assuré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

L'Ukraine et la Russie se sont dits "prêtes", jeudi 10 mars, à travailler avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour garantir la sécurité des sites nucléaires ukrainiens.

En savoir plus

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.