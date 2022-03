"DIRECT. Guerre en Ukraine : une trêve espérée, des craintes sur Tchernobyl"

GUERRE UKRAINE. Au 14e jour de l'invasion de la Russie en Ukraine, une trêve des combats est espérée pour ce mercredi 9 mars 2022, comme l'a annoncé l'armée russe. Dans le même temps, des contacts ont été perdus avec la centrale nucléaire de Tchernobyl.

09:07 - 12 morts après plusieurs bombardements dans l'est de l'Ukraine Au moins dix personnes sont mortes après des bombardements à Severodonetsk, une importante ville de l'est de l'Ukraine, capitale de la région du Louhansk (de la partie qui n'est pas aux mains des pro-russes). Selon Serhiy Haidai, chef de l'administration régionale, la commune a été la cible d'attaque répétées de la part de l'armée russe, entre mardi soir et mercredi matin. 10 personnes ont été tuées par ces frappes, ainsi que deux autres dans la ville voisine de Rubizhne. 09:00 - La situation en Ukraine à 9 heures Point de situation en Ukraine : Un nouveau cessez-le-feu doit être instauré ce mercredi 9 mars 2022 en Ukraine, comme s'y est engagée l'armée russe. Une trêve des combats est donc attendue.

Cela doit permettre l'organisation de couloirs humanitaires pour permettre aux civils d'évacuer les territoires théâtres de combats.

A Tchernobyl, la liaison sur l'envoi de données liées aux matériaux nucléaires du site a été coupée, faisant planer le doute sur les intentions des Russes, qui tiennent le site. Bilan de la guerre en Ukraine : Le dernier bilan annoncé par l'ONU fait état de la mort de 474 civils depuis le début de la guerre en Ukraine et de 861 blessés. De son côté, l'Etat ukrainien a annoncé, qu'à ce jour, environ 2000 personnes seraient mortes, dont 41 enfants.

L'Ukraine avance par ailleurs, mercredi 9 mars 2022, que plus de 12 000 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Un bilan qui apparaît comme extrêmement gonflé, l'Etat ayant tout intérêt à annoncer de lourdes pertes dans le camp adverse.

La Russie n'a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés.

Plus de 2 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre selon un rapport de l'ONU. Dernières infos majeures : Après ses accusations contre l'Occident qu'il juge inactif, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a appelé à la fin des combats : "la guerre doit cesser. Nous devons nous asseoir à la table des négociations [...] dans l'intérêt du peuple, pas d'ambitions meurtrières dépassées".

La Russie est de plus en plus isolée. Les Etats-Unis ont annoncé, mardi soir, un embargo sur les importations de pétrole de gaz russes.

Le Royaume-Uni va arrêter, d'ici la fin de l'année, les importations de pétrole russe. 08:30 - Des attaques de l'Ukraine dans la région de Lougansk Selon le bureau de représentation de la République populaire de Lougansk (territoire de l'Ukraine pro-russe autoproclamé indépendant) au Centre conjoint de contrôle et de coordination du régime de cessez-le-feu, 13 bombardements de la région par l'armée ukrainienne ont été enregistrés depuis le début de la journée. 08:21 - Au moins 474 civils tués depuis le début de la guerre Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a annoncé, dans un bilan publié mardi, qu'au moins 474 civils auraient été tués depuis le début de la guerre en Ukraine. Par ailleurs, 861 personnes auraient été blessées. Des chiffres qui ne prennent pas en compte les militaires. Mais le bilan pourrait être plus lourd. "Le HCR estime que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés", ajoute-t-on du côté de l'ONU. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos La guerre en Ukraine en images 08:12 - Frappes aériennes dans l'est, près de Soumy Enfin, la nuit a également été marquée par de nouvelles frappes aérienne dans la région de Soumy, ville de l'est de l'Ukraine près de la frontière avec la Russie, en proie à des attaques mardi. Deux immeubles résidentiels ont été détruits au cours de la nuit, faisant cinq blessés, dont deux enfants, ajoute le ministère ukrainien des Situations d'urgence. 08:07 - Cinq morts, dont deux enfants, après un bombardement à l'ouest de Kiev Par ailleurs, un autre bombardement a été signalé dans la soirée de mardi, du côté de Malyn, commune située à l'ouest de Kiev. Un bombardement aérien a tué cinq personnes, dont deux enfants, toujours selon un rapport du ministère ukrainien des Situations d'urgence. 08:02 - Deux morts, dont un enfant, après un raid aérien Si la nuit a été "relativement calme" selon l'entourage du ministre de l'Intérieur ukrainien, il n'en demeure pas moins que plusieurs évènements tragiques se sont produits. Comme dans le village d'Andriyivka, à l'ouest de Kiev, dans lequel deux personnes, dont un enfant de sept ans, ont été tuées après un raid aérien, comme l'a rapporté le ministère ukrainien des Situations d'urgence. 07:49 - Une nuit "relativement calme" en Ukraine Alors que ces derniers temps, l'Ukraine était la cible de bombardements divers au cours de la nuit, celle entre mardi et mercredi "a été relativement calme" a indiqué Vadym Denysenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, ce mercredi matin. "Mais il est trop tôt pour se détendre", a-t-il prévenu. "L'ennemi est encore très fort. Il essaie de faire quelque chose près de Kiev et essaie de se concentrer dans le nord" et "essaient de percer jusqu'à Izyum pour capturer Izyum (à l'est, ndlr)", a-t-il ajouté. 07:45 - Un contact en partie coupé avec la centrale de Tchernobyl Aux mains de la Russie depuis le début de l'invasion, le site de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl est sous étroite surveillance. Mais mardi soir, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé ne plus recevoir de données provenant des systèmes qui permettent de contrôler à distance les matériaux nucléaires présents à la centrale. La transmission a tout simplement été coupée. De quoi susciter l'inquiétude sur les volontés russes. 07:36 - Une trêve des combats ce mercredi ? Ce mercredi 9 mars 2022, le 14e jour de la guerre en Ukraine devrait être marqué par un cessez-le-feu, à la suite de la promesse formulée mardi soir par l'armée russe, afin de "mettre en place les couloirs humanitaires". La trêve sera-t-elle respectée ?

Dans la nuit du jeudi 3 mars 2022, les Russes ont lancé une frappe aérienne sur la centrale nucléaire de la région de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Cette offensive a déclenché un incendie et a fait craindre le pire au gouvernement ukrainien et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon les informations relayées par le régulateur nucléaire ukrainien, le tir n'a touché que la partie administrative du complexe nucléaire et les six réacteurs sont indemnes. Le risque de l'explosion nucléaire écarté, l'AIEA s'est rapidement exprimée dans la matinée du vendredi 4 mars pour assurer qu'aucune fuite radioactive n'est signalée depuis le bombardement. Les pompiers, eux, sont parvenus à maitriser l'incendie. En attaquant la centrale, l'armée russe a atteint l'objectif de prendre possession du point stratégique de la région de Zaporijia, les troupes contrôlent entièrement les bâtiments administratifs et l'entrée du complexe et ils semblent également être en position de force au niveau du coeur nucléaire de la centrale. L'Ukraine rassure toutefois et explique que "le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d'exploitation". Les risques les plus graves ont été évités mais des précautions sont tout de même prises sur place au cas où une augmentation du taux de radioactivité soit repérée prochainement. "Les médecins nous conseillent déjà de prendre des doses d'iode en prévention", a notamment indiqué Nadiya Goltvyanytsa, la directrice de l'Alliance française à Zaporijjia, auprès de BFMTV ce 4 mars 2022.

Après l'offensive nocturne, l'AIEA a immédiatement appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés". L'organisme mondial met en garde contre les risques de l'explosion de la centrale de Zaporijia. Le gouvernement ukrainien a lui aussi réagi et si le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, avance sur Twitter que si la centrale nucléaire est touchée "ce sera 10 fois pire que Tchernobyl", le président Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de recourir à "la terreur nucléaire".

Vladimir Poutine cherche à conquérir la capitale ukrainienne, mais son opération militaire massive a été retardée par les résistance des Ukrainiens. Kiev est encerclé par les troupes russes depuis le 1er mars et un convoi long de 60 kilomètres posté au nord-est de la ville s'est remis en route ce vendredi 4 mars après être resté trois jours à l'arrêt. La reprise de la progression russe suggère une attaque imminente mais l'Ukraine a eu le temps de préparer sa défense d'autant plus que de nombreux civils prennent les armes pour s'opposer et tenir l'envahisseur à l'extérieur de ses lignes. Si elle résiste encore aux assauts terrestres, Kiev est frappé depuis plusieurs jours par des bombardements à répétition. La nuit de jeudi à vendredi a été épargnée par les attaques malgré les chants des sirènes plusieurs fois activés, une situation qui fait craindre le calme avant la tempête. Les habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro laissées ouvertes 24 heures sur 24 et la gare centrale de Kiev s'est transformée en centre humanitaire. Une bataille à Kiev pourrait être le point culminant de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.