"DIRECT. Guerre en Ukraine : Zelensky prêt à négocier, la Russie utilise des armes interdites"

Au 27e jour de la guerre en Ukraine, le président ukrainien est prêt à discuter avec Vladimir Poutine d'un compromis sur la Crimée et le Donbass contre des "garanties de sécurité". Les bombardements russes touchent Kiev, Kharkiv et Odessa et des munitions au phosphore, interdites, ont été trouvées sur les champs de bataille.

12:44 - Explosion entendue à Kiev A Kiev, aucun bombardement n'a encore eu lieu en ce 27ème jour de guerre mais il semblerait qu'une détonation a été entendue pour les habitants de la capitale ukrainienne comme le rapporte un journaliste indépendant expatrié à Kiev. ⚡️ Very loud explosion heard from my apartment near Lukyanivska, in #Kyiv. Never heard one that loud. #KyivNow #Ukraine #UkraineInvasion — Guillaume Ptak (@guillaume_ptak) March 22, 2022

12:27 - La Russie souhaite des négociations "plus énergiques, plus substantielles" Moscou se montre insatisfait des échanges entre la Russie et l'Ukraine sur les négociations pour mettre fin à la guerre. Ce mardi, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a déclaré à la presse : "Un certain processus a lieu, mais nous souhaiterions qu'il soit plus énergique, plus substantiel". Toutefois il ne répond pas à la demande de Volodymyr Zelensky d'organiser les discussions directement entre les chefs d'Etat ukrainien et russe.

12:15 - Près de Kiev, les Russes retenus à Bucha et Gostomel "Nous devons empêcher l'ennemi d'essayer de traverser la rivière Irpin et poursuivre l'offensive sur Kiev". Le chef de l'administration militaire régionale de Kiev, Oleksandr Pavlyuk, a donné pour ordre de maintenir les occupants vers Bucha et Gostomel, villes sous le contrôle des russes selon lui, pour les empêcher d'attaquer Kiev. "Jusqu'à présent, le potentiel ne nous permet pas de passer à une action contre-offensive dans cette direction. L'ennemi perd du potentiel et nous augmentons [le notre]", ajouté Pavlyuk.

12:05 - Le bilan russe de 9 800 soldats morts publié par erreur ? Alors que le dernier et seul bilan russe, en date du 2 mars, annoncé 498 soldats morts au combat, de nouveaux chiffres prétendument sourcés par le ministère russe de la Défense a été publié par le tabloïd russe Komsomolskaya Pravda avant d'être subitement supprimé de l'article. Le passage censuré indiquait que l'armée russe déplorait 9 861 morts et 16 153 blessés. Après la reparution de l'article exempt des chiffres, le journal a expliqué avoir été piraté et avoir supprimé les informations "inexactes" de son site. Impossible de savoir s'il s'agit du vrai bilan publié par erreur mais il est difficilement envisageable que la Russie accepte de communiquer des pertes aussi importantes lors de la guerre en Ukraine. Les Américains évaluaient les pertes russes à 7 000 morts selon les estimations "basses" mercredi 16 mars, soit à peu près 8 500 au 22 mars.

11:53 - Un fixeur ukrainien torturé par les Russes pendant neuf jours Reporter sans frontière a révélé hier soir le témoignage d'un fixeur ukrainien enlevé et torturé par l'armée russe pendant neuf jours. L'Ukrainien travaillait avec les journalistes de Radio France pour couvrir la guerre ne Ukraine sur le terrain et a été la cible d'un mitraillage alors qu'il tentait de rejoindre le village où sa famille s'était réfugiée avant d'être attrapé par l'assaillant russe. Suspecté d'être un espion ou un militaire ukrainien en repérage, il est rué de coups et attaché à un arbre en pleine forêt pendant trois jours avant d'être amené dans différents repaires où les tortures et les interrogatoires s'enchaînent. "Ils m'ont torturé avec de l'électricité, au niveau de la jambe", raconte également le rescapé qui a finalement été relâché avec neuf jours de détention et de mauvais traitements. Aujourd'hui, il est sain et sauf auprès de sa famille quelque part en Ukraine indique Radio France. .@RSF_fr révèle ce soir le témoignage d’un fixeur Ukrainien avec lequel les équipes de Radio France ont collaboré lors des premiers jours de l’offensive russe en #Ukraine pic.twitter.com/IetjxR4yCd — Radio France (@radiofrance) March 21, 2022

11:45 - Nouvelles attaques russes sur des civils Certaines troupes russes ouvrent le feu ou avancent en char sur des civils ukrainiens et l'Ukraine se fait le rapporteur de la cruauté russe. Ce mardi 22 mars à Kharkiv un char ennemi a détruit une voiture où était installée une famille, les parents et leur fille de 16 ans sont morts seul le fils de 17 ans a survécu mais il est grièvement blessé. "La famille a crié qu'il s'agissait de civils en agitant un drapeau blanc, mais en vain", a indiqué le parquet général.

11:36 - L'Ukraine est le "rempart de l'Europe" déclare Zelensky Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée devant les gouvernements européens. En visioconférence avec le Parlement italien ce mardi il déclare : "Nous défendons les valeurs de liberté. Aujourd'hui l'Ukraine, c'est la porte de l'Europe, son rempart. Aujourd'hui, les Ukrainiens défendent les Européens". Le président ukrainien veut obtenir le soutien mais aussi l'aide matérielle de l'Europe et fait miroiter les dangers que représente la Russie pour l'Europe si elle arrive à s'imposer en Ukraine.

11:27 - "Kiev reste un objectif prioritaire" de la Russie selon Arestovych La prise de Kiev figure toujours parmi les objectifs de l'occupant russe selon le conseiller du chef du bureau du président, Oleksiy Arestovych, mais le politique est persuadé que l'ennemi n'a que très peu voire aucune chance de s'emparer de la capitale de l'Ukraine. Selon son analyse globale de la situation, les "principales destinations [des Russes] sont Kherson, Mykolayiv, bien qu'ils se soient déjà défendus, la zone de protection de l'environnement, d'Izyum à Volovakha, Marioupol, bien sûr, et Kiev, car hier ils ont essayé de bricoler en direction de Brovary".

11:18 - 14% du territoire ukrainien miné 82 500 km² du territoire ukrainien pourraient être parsemés de mines et autres engins explosifs, soit 14% de la surface sur pays, selon les ONG Association des sapeurs d'Ukraine et Demining Solutions. Le sud et l'est de l'Ukraine sont les territoires les plus concernés, ils sont aussi ceux où de nombreux bombardements et assauts ont eu lieu pour permettre à la Russie de gagner du terrain. Kiev et Tchernihiv sont aussi particulièrement touchés.

11:09 - 15 300 soldats russes morts selon le bilan de l'armée ukrainienne Nouveau bilan ukrainien des pertes humaines et matérielles infligées à l'ennemi au matin du 27ème jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'état-major des armées compte autour de 15 300 soldats morts au combat, c'est 300 de plus que la veille en plus de 1000 véhicules et 509 tanks détruits. Coté matériel, Moscou aurait également perdu 252 systèmes d'artilleries et 80 véhicules du types lance-roquettes capable de tirer des frappes aériennes ainsi que 45 missiles de défense anti-aérienne. Les chiffres sont à prendre avec beaucoup de recul car ils semble extrêmement gonflés.

10:58 - Aucun objectif atteint pour la Russie selon le Pentagone Selon le Pentagone, la Russie n'a atteint aucun des objectifs fixés lors du lancement de l'opération d'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le porte-parole du département américain de la Défense a ajouté que l'utilisation par la Russie d'artillerie lourdes et des tirs de missiles représentait une "tentative désespérée" de tourner la situation à son avantage alors que l'armée russe est "coincée" sur ses positions.

10:32 - Une "pénurie potentiellement mortelle de nourriture et d'eau" crainte à Marioupol A Marioupol, la situation humanitaire est extrêmement grave et l'Organisation des Nations-Unies alerte sur "une pénurie critique et potentiellement mortelle de nourriture, d'eau et de médicaments" dans la ville assiégée. Cela fait plusieurs semaines qui la ville est entourée des forces russes et privée d'eau, d'électricité ou encore de chauffage, cette fois la nourriture pourrait venir à manquer si l'acheminement de vivre par les couloirs humanitaires continue d'être empêché.

10:23 - Mykolaïv fonctionne mais croule sous les bombes russes Mykolaïv est une autre ville du sud de l'Ukraine qui a l'armée russe à ses portes. Le maire, Olexander Syenkevtch, a indiqué sur BFMTV ce matin que l'approvisionnement en eau et en électricité était encore assuré, "à Mykolaïv, la ville fonctionne, l'eau fonctionne, les transports communaux circulent, mais la ville continue de vivre sous bombardements incessants". Il ajoute que "les Russes utilisent des armes interdites, comme les munitions à cassettes. Hier, trois personnes sont mortes suite à des bombardements, 80 blessés".

10:10 - Les Russes avancent de 6km dans le Donestk Si une partie du Donestk, région du Donbass est prorusse, l'armée de Moscou doit mener le combat dans le reste de la région pour étendre sa domination. Les combats sont violents et se poursuivent dans ces territoires et selon Igor Konashenkov, général de division et représentant du ministère russe de la Défense, "les unités des forces armées russes, déployant l'offensive, ont avancé de 6 kilomètres supplémentaires". La progression est notable compte tenu du piétinement des troupes depuis trois semaines.

10:04 - Le Bureau du procureur déplore 117 enfants morts depuis le 24 février Le Bureau du procureur général d'Ukraine indique qu'au matin du 22 mars, 117 enfants ont perdu la vie dans la guerre en Ukraine et au moins 155 autres ont été blessés. Ce funeste bilan pourrait n'être que la partie émerger de l'iceberg. Le bureau précise que c'est à Kiev et à Kharkiv qu'on le compte le plus d'enfants décédés sous les bombardements.

09:54 - Les images de Jytomyr après le bombardement Le service d'urgence d'Etat ukrainien publie les photos de Jytomyr après le bombardement russe qui a détruit cinq bâtiments et endommagé dix autres dans un quartier résidentiel. Personne n'a été tué ou blessé lors de l'attaque selon les secouristes.

09:47 - La Russie utilisent des munitions au phosphore, des armes interdites Il est prouvé que l'armée russe a recours à des munitions au phosphore blanc, un autre type d'arme interdit pour une convention des Nations-Unies. Oleksiy Biloshitskyi, le premier chef adjoint de la patrouille de police de Kiev, a relayé sur son compte Facebook une vidéo montrant les débris fumants et encore en flamme d'une de ces munitions à Kramatorsk. Le phosphore étant pyrophorique il s'enflamme au contact de l'air et déclencher d'important départ de feu et tout brûler sur son passage.

09:39 - Les stocks de nourritures détruits par les Russes à Severodonetsk "A Severodonetsk, l'armée russe continue de détruire des entrepôts de gros avec de la nourriture", rapporte le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Sergey Gaidai. Il précise au sujet des attaques lancées par les Russes : "Ils touchent la cible parce qu'ils savent exactement où. Ils ont réussi à nuire au commerce local, mais les habitants de la ville auront de la nourriture. Nous avons organisé l'approvisionnement".

09:30 - 55 tonnes d'aides humanitaires françaises envoyées en Ukraine Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué paru dans la soirée du lundi 21 mars que la France envoyait 55 tonnes d'aides humanitaires en Ukraine, il s'agit entre autre de matériels informatiques, de groupes électrogènes et de produits de première nécessité. L'aide d'un montant de 2,4 millions d'euros est acheminée à Varsovie par avion cargo A330 puis "en lien avec les autorités polonaises, ces matériels seront remis aux autorités ukrainiennes sans délai".

09:23 - 925 civils tués dans la guerre en Ukraine selon l'ONU Le Haut-Commissariat des Nations unies, a publié un rapport dans la nuit de lundi à mardi qui porte à 925 le nombre de civils tués en Ukraine depuis le début de l’attaque russe, et à 1 496 le nombre de personnes blessées. Le véritable bilan pourrait être bien plus élevé car de nombreux relevés d'informations restent encore à récupérer. Les victimes de la guerre sont aussi les 3,5 millions de personnes ayant fui l’Ukraine depuis le 24 février, selon le décompte des Nations unies, dont 90 % sont des femmes et des enfants.

08:40 - 65 morts et au moins 300 blessés dans les bombardements à Kiev Kiev reste alerte face aux assauts aériens de la Russie. Depuis 20 heures hier soir les habitants de la capitale sont soumis au couvre-feu et ce jusqu'à 7 heure mercredi 23 mars. Une mesure censé mettre à l'abri les civils et limiter les pertes, hier Vitali Klitschko, le maire de Kiev, indiquait que "65 habitants pacifiques de Kiev, dont quatre enfants, sont morts" en plus d'environ 300 personnes, dont 16 enfants, blessées dans "les bombardements des militaires russes".

08:33 - Explosions et déploiement de l'armée russe à Marioupol Les images satellites de la société Maxar Technologies permettent depuis le début de la guerre en Ukraine d'observer la progression de la Russie et parfois les conséquences des frappes aériennes répétées. Ce mardi 22 mars, des images montrent les troupes et tanks russes postés aux abords et dans Marioupol, ville assiégée dont la prise est devenue l'un des principaux objectifs de Moscou. D'autres photos montrent les explosions de bâtiments civils de Marioupol.

08:21 - L'armée russe au "point mort" en Ukraine Les renseignements britanniques continuent de scruter la progression de la Russie en Ukraine et estiment ce mardi 22 mars que l'armée du Kremlin est "au point mort". "Malgré d'intenses combats, les forces ukrainiennes continuent de repousser les tentatives russes d'occuper le sud de Marioupol. Ailleurs, les troupes russes ont encore subi une journée d'avancée limitée, avec des troupes largement au point mort", précise le communiqué du ministère de la Défense britanniques.

08:15 - Plus de 9 800 soldats russes morts d'après le ministère de la Défense russe La Russie s'est jusque là abstenue de communiquer sur ses pertes humaines et matérielles mais lundi 21 mars le tabloïd russe réputé proche du Kremlin, Komsomolskaya Pravda, a publié temporairement un rapport qui inique que 9 861 soldats de l'armée russe sont morts depuis le début de la guerre en Ukraine et plus de 16 000 autres sont blessés selon le ministère russe de la Défense.