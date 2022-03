"Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev à nouveau frappée, Marioupol "en état de siège total""

GUERRE EN UKRAINE EN DIRECT. De nouvelles frappes contre Kiev ont eu lieu ce mercredi, 28 jours après le début de l'attaque de la Russie. Au sud, Marioupol est toujours assiégée.

Ukraine-Russie carte L'essentiel De nouvelles frappes ont eu lieu à Kiev, mercredi 23 mars 2022. Un quartier de la capitale de l'Ukraine a été ciblé par la Russie. Le bilan précis n'est pas encore connu.

Au 28e jour de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que Marioupol était en "état de siège total", indiquant que 100 000 personnes se trouvaient toujours dans la ville attaquée par la Russie.

Alors que l'offensive russe se poursuit toujours, la Russie a évoqué la question de l'arme nucléaire. Il n'est, pour l'heure, pas question de l'utiliser dans le conflit avec l'Ukraine. Elle pourrait uniquement être engagée en cas de "menace existentielle" sur le pays, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

09:21 - Des couloirs humanitaires organisés ce mercredi Plusieurs couloirs humanitaires sont organisés ce mercredi, a annoncé le gouvernement ukrainien. De quoi, normalement, permettre aux civils d'évacuer sans crainte d'une attaque russe. Au total, neuf corridors sont prévus : de Marioupol à Zaporijjia

de Polohy à Zaporijjia

de Huliaipole à Zaporijjia

Velyka Dymerka à Brovary

de Bohdanivka à Brovary

de Borodyanka à Bila Tserkva

de Svetilnya à Brovary

de Rubizhne à Bakhmut

de Nyzhne à Bakhmut 08:56 - Deux morts à Mykolaïv Le ministère des Situations d'urgence rapporte, ce mercredi, que deux personnes ont été tuées à Mykolaïv, au sud de l'Ukraine, mardi soir vers 22h50. Une frappe a touché un immeuble d'habitation, tuant deux occupants dans le quartier d'Ingul. 08:37 - Deux enfants et un adulte tués dans un bombardement dans l'est de l'Ukraine Le chef de l'administration militaro-civile régionale de Lougansk, Sergey Gaidai, a annoncé, ce mercredi matin, la mort de deux enfants et d'un adulte après qu'un obus a été tiré sur un immeuble, à Rubizhne, à l'est de l'Ukraine, dans la région de Louhansk. 08:32 - Plusieurs quartiers de Kiev frappés ce matin L'agence de presse Unian rapporte que plusieurs quartiers de Kiev (Sviatoshynskyi et Shevchenkivskyi) ont été frappés par la Russie ce mercredi matin. Un centre commercial ainsi que plusieurs immeubles ont été touchés. Le premier bilan humain fait état de quatre blessés. 08:10 - Selon la Russie, l'opération en Ukraine "est menée conformément aux plans et aux objectifs fixés à l'avance" Le porte-parole de la Russie Dmitri Peskov a, dans son interview à CNN, mardi soir, assuré que "l'opération militaire spéciale" lancée par Vladimir Poutine "est menée strictement conformément aux plans et aux objectifs qui ont été fixés à l'avance", ajoutant qu'il s'agissait d'une "opération sérieuse avec des objectifs sérieux" : 'dès le début, personne ne pensait que cette opération spéciale ne prendrait que quelques jours​​​​​​." Dans la lignée des annonces de Moscou sur la "démilitarisation de l'Ukraine", Dmitri Peskov a assuré que "les cibles de l'armée russe ne sont que des cibles et des installations militaires en Ukraine, pas des cibles civiles." 07:59 - Un laboratoire détruit à Tchernobyl Dans la nuit de mardi à mercredi, la Russie a pillé et détruit un laboratoire d'analyses de Tchernobyl flambant neuf, pouvant fournir des analyses sur la gestion des déchets radioactifs, comme l'a annoncé l'Agence d'Etat ukrainienne pour la gestion des zones d'exclusion. Un équipement à 6 millions d'euros qui comptait "près de 100 unités d'équipements analytiques de pointe, qui n'ont pas d'analogues en Europe." 07:54 - Un pont reliant Tchernihiv à Kiev détruit Dans la nuit de mardi à mercredi, un pont enjambant la rivière Desna a été détruit à la sortie de Tchernihiv, au nord de Kiev. Il s'agissait d'un équipement routier majeur car il avait été construit sur la route principale permettant de relier la ville à la capitale, route par laquelle des civils avaient pu fuir et de l'aide humanitaire arriver. 07:54 - La Russie évoque l'arme nucléaire La Russie pourrait-elle frapper l'Ukraine avec l'arme nucléaire ? Si la question se pose depuis le début de l'offensive, un éclairage a été apporté par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Ce dernier a assuré dans une interview à CNN qu'elle ne serait employée que s'il existait une "menace existentielle" pour la Russie. "Nous avons un concept de sécurité intérieure, et c'est public, vous pouvez lire toutes les raisons de l'utilisation des armes nucléaires. S'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors l'arsenal nucléaire peut être utilisé conformément à notre concept." 07:51 - Marioupol en "état de siège total" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé mercredi matin, évoquant la situation à Marioupol. Le dirigeant a évoqué un "état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sous des bombardements constants", estimant à 100 000 le nombre de personnes encore présentes sur place.

28 jours après le début de l'invasion russe, les conséquences sont nombreuses. En Ukraine, le pays est attaqué de toute part par l'armée de Vladimir Poutine. Les civils fuient les zones ciblées, tandis que des convois et couloirs humanitaires sont mis en place. L'offensive de la Russie a également des conséquences en Europe avec la multiplication des sanctions contre Moscou et n'est pas sans impact pour le portefeuille des Français avec la hausse des prix de l'énergie. Ce conflit met également en lumière le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que d'autres personnalités. Toutes les actualités liées à la guerre entre l'Ukraine et la Russie sont à retrouver ci-dessous.

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation en Ukraine. Plusieurs agences de presse, mais aussi des instituts spécialisés et des médias français, ukrainiens et internationaux, proposent des cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. Certaines de ces cartes proposent un suivi des derniers événements en temps réel, d'autres se focalisent sur les événements majeurs des dernières 24 heures.