"Guerre en Ukraine : la Russie en train de se replier ? Dernières infos EN DIRECT"

12:10 - Morts, blessés.. Quel est le dernier bilan humain de la guerre en Ukraine ?

#Bilan Après un mois de guerre en Ukraine, le Haut-commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme rapporte que 977 civils ont été tués dans les attaques dont 128 enfants selon le Bureau de procureur général d'Ukraine. Ces chiffres ne pourraient être qu'une partie d'un bilan humain encore plus lourd. Du coté des armées, l'Ukraine annonce 15 800 soldats russes morts au combat mais s'abstient de communiquer sur ses propres pertes tout comme la Russie. Le bilan qu'avance Kiev semble gonflé et les Américains estiment les pertes russes entre 7 000 et 15 000 soldats. Les millions d'Ukrainiens réfugiés sont aussi à compter comme des victimes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il sont 10 millions d'Ukrainiens à avoir quitté leur foyer et plus de 3,5 millions à s'être réfugiés dans un autre pays.