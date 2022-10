"Guerre en Ukraine : le conflit s'intensifie dans les régions annexées par la Russie"

GUERRE EN UKRAINE. Le conflit lancé par Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février 2022 connait une escalade majeure depuis l'annexion forcée de quatre régions ukrainiennes. Comment la guerre va-t-elle évoluer alors que les combats font rage dans ces régions ?

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait une attaque unilatérale sur le territoire ukrainien. Plus de sept mois après le début de cette "opération militaire spéciale", le conflit a connu plusieurs escalades militaires, russes pour la majorité. Toutes ont été des réponses aux revers ukrainiens et aux défaites ou pertes de Moscou. L'explosion destructrice d'une partie du pont de Crimée, le 8 octobre en est le dernier exemple. La Russie a dénoncé une "attaque terroriste" lancée par les "services secrets ukrainiens". L'Ukraine n'a pas revendiqué l'explosion mais a ouvertement ironisé sur la situation, un proche conseiller de Volodymyr Zelensky a même déclaré : "Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être rendu à l'Ukraine". Car si l'attaque de la seule route reliant la Crimée au territoire russe risque de compliquer les réapprovisionnements des troupes russes déployées dans le sud du pays, Kiev se réjouit surtout de la symbolique de l'assaut. L'explosion du pont de Crimée est une sorte de réponse à l'annexion forcée de la péninsule par la Russie en 2014 et par extension une réponse aux nouvelles annexions dans l'est de l'Ukraine.

Acculée par la résistance ukrainienne soutenue par les Etats-Unis et l'Union Européenne, la Russie a organisé des référendums d'annexion dans les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijia et Kherson et le oui l'a, largement et sans surprise, emporté. L'appropriation des territoires a été entérinée fin septembre par le Kremlin, quelques jours après la mobilisation de 300 000 réservistes. L'Otan a depuis dénoncé des annexions "illégitimes" et condamné l'action russe mettant "la sécurité mondiale en danger".

En réaction à ces annexions, l'Union européenne a mis en place une huitième vague de sanctions contre la Russie le 6 octobre. La série de mesures doit peser "sur l'effort de guerre russe" selon Catherine Colonna, ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères. Parmi ces sanctions, l'Union européenne a posé l'interdiction d'exporter vers la Russie des produits stratégiques pour l'industrie russe, notamment de défense, comme des composants électroniques, des pièces d'aviation ou encore du charbon. Les discussions doivent se poursuivre entre les 27 membres de l'Union Européenne et 17 pays invités tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'il faut continuer ce train de sanctions : "Cette guerre doit être gagnée maintenant, pour que la flotte russe ne puisse pas bloquer les autres ports de la mer Noire, de la Méditerranée ou de toute autre mer. Pour que les chars russes n'avancent pas sur Varsovie ou sur Prague".

Face aux contre-offensives ukrainiennes et sanctions européennes, une réponse militaire de Moscou est attendue. Kiev se demande si les récentes frappes aériennes mortelles lancées sur Zaporijjia sont les prémisses de la défense russe. Plus que les missiles, c'est surtout le recours aux armes nucléaires tactiques qui inquiète.

Sept mois après le début de la guerre en Ukraine, et alors que le conflit s'enlise, Vladimir Poutine remet la pression sur le pays voisin et ses alliés. Lors d'une prise de parole le mercredi 21 septembre 2022, le président russe s'est emporté contre un Occident qui, a ses yeux, veut "détruire notre pays" et qui "a dépassé toutes les limites de sa politique agressive." Selon ses dires, "nous avons proposé des solutions pacifiques, mais l'Occident les a rejetées." Ainsi, Vladimir Poutine a annoncé une accentuation des moyens déployés en Ukraine pour mener à bien son "opération militaire spéciale" dont "les principaux objectifs restent inchangés." Une "mobilisation partielle" a ainsi été décrétée par le chef d'Etat russe, correspondant à un appel à s'engager pour tous les citoyens inscrits sur les listes de réserves mais aussi "ceux qui ont une expérience militaire." Vladimir Poutine veut grossir ses rangs, une "décision à la hauteur de la menace à laquelle nous faisons face, pour assurer la sécurité de notre population, pour l'intégrité territoriale." 300 000 personnes sont ainsi concernées. Avant de partir au front, une formation sera diligentée a-t-il été annoncé.

Vladimir Poutine menace d'une riposte nucléaire

Au-delà des moyens humains, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire, estimant être la cible d'un "chantage nucléaire". Le président russe a "tenu à rappeler que la Fédération de Russie est également dotée d'un nombre d'armes suffisamment lourdes." Avant de poursuivre : "si jamais les intérêts nationaux de la Russie sont menacés, nous allons utiliser sans aucun doute tous les armes qui sont à notre disposition." Le dirigeant a ainsi tenu à prévenir ses adversaires : "Ceux qui font le chantage grâce à l'arme nucléaire doivent savoir que ce chantage peut se retourner contre eux."

Pourquoi Vladimir Poutine renforce-t-il son armée en Ukraine ?

Si Vladimir Poutine a fait de telles annonces, sept mois presque jour pour jour après le début de son offensive en Ukraine, c'est que "l'opération militaire spéciale" qu'il a lancé patine. Les Ukrainiens parviennent en effet à lancer des contre-offensives dans plusieurs régions du pays, notamment du côté de Kharkiv, au nord, où l'armée russe se retire, mais aussi du côté de Kherson et de Lougansk, à travers, notamment, des bombardements. Depuis septembre les soldats ukrainiens ont intensifié leurs offensives. Jeudi 6 octobre, Volodymyr Zelensky a affirmé avoir récupéré une grande partie de la région de Kherson, zone annexée par la Russie, libérant plus de 500 km2 de territoire et des dizaines de localités. La Russie a contesté assurant avoir "repoussé l'ennemi".

Egalement, l'annonce de la mobilisation des réservistes n'est pas anodine et représente 300 000 personnes, selon le ministère de la Défense russe. De quoi compenser les pertes humaines depuis le début du conflit ? Fort probable. Si ce même ministère dit n'avoir perdu que 5937 hommes depuis le début du conflit, les renforts annoncés devraient permettre de regarnir des rangs décimés, mais aussi de les renforcer, même si la Russie est toujours restée opaque sur le nombre de militaires déployés.

Par ailleurs, l'approvisionnement de ses troupes en matériel semble connaître quelques difficultés. Le chef d'Etat a demandé à des industriels d'"accélérer les capacités de production" afin de "livrer les armements nécessaires" à l'armée "au plus vite." Brandir la menace nucléaire pourrait ainsi viser à freiner la riposte ukrainienne le temps de faire acheminer de nouvelles munitions.

Depuis sept mois, l'Ukraine est donc en guerre contre la Russie. Une invasion qui a des conséquences directes sur le pays, tant sur la perte de contrôle de certains territoires que sur un bilan humain particulièrement lourd. Alors que les frontières de l'Ukraine sont en passe d'être redessinées par la Russie, le retour de la guerre aux portes de l'Union européenne a entraîné d'importants chamboulements jusqu'en France et même dans le monde entier, tant sur le plan géopolitique que financier. Les répercussions sur les prix de l'alimentaire ou encore de l'énergie ne se sont pas faites attendre, tandis que diverses sanctions internationales ont été prises. Découvrez ci-dessous les dernières actualités liées à la guerre en Ukraine.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a pris le contrôle de plusieurs territoires, à l'est du pays, étendant son emprise dans les oblasts de Louhansk et Donetsk (orange) -déjà en partie acquis à la cause russe-, ainsi qu'au nord de ces deux régions, à proximité de Kharkiv (zone rouge), mais aussi au sud du pays, sur les bords de la mer d'Azov, tout comme sur une partie des côtes de la mer Noire (zone rouge). C'est sur ces secteurs que l'armée de Vladimir Poutine concentre réellement ses efforts, comme en atteste la carte mise à jour tous les jours par Project Owl.

Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il décidé de lancer une "opération militaire" en Ukraine ? La tentative d'invasion russe est le résultat de longs mois de tensions entre la Russie et son voisin. De mauvaises relations qui n'ont fait que s'aggraver depuis la révolution ukrainienne de 2014 et l'invasion puis l'annexion de la Crimée par la Russie la même année. 2014 marque aussi le début de la guerre du Donbass, région de l'est du pays tiraillée entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes.

Pendant huit ans l'Ukraine orientale a été en proie aux affrontements jusqu'à ce que la Russie prenne le parti des séparatistes en reconnaissant l'indépendance des régions de Donetsk et de Louhansk en février 2022 avant d'envahir ces territoires quelques jours plus tard. L'invasion a été décrite par Vladimir Poutine comme une "opération militaire spéciale" visant à libérer les populations de l'est de l'Ukraine du gouvernement "nazi" de Kiev, oppresseur des régions du Donbass selon le maître du Kremlin. Si on lit entre les lignes, l'invasion russe de l'Ukraine semble plutôt être un moyen pour Vladimir Poutine de tenter de réaliser son ambition de faire renaître la grande Russie avec une partie des anciennes républiques soviétiques de l'URSS.

Le bilan de la guerre en Ukraine s'alourdit de jour en jour. Toutefois, difficile d'en établir un précis au quotidien. Seules les Nations unies tentent de mettre à jour régulièrement le nombre de personnes tuées et blessées par les combats. Chaque semaine, l'organisation fait un point sur les pertes civiles dans le pays. Lundi 3 octobre, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, estimait environ 6114 décès de civils ukrainiens et plus de 9000 blessés, ajoutant que des dizaines de millions de personnes sont en "danger de mort potentiel".

Du côté du bilan militaire, les communications de l'Ukraine et de la Russie sur leurs pertes mutuelles sont rares. Le 22 août, le chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a déclaré que "près de 9 000 [soldats ukrainiens] ont été tués" en six mois de guerre.