"Guerre en Ukraine : une installation de recherche nucléaire touchée par des bombardements... Dernières infos EN DIRECT"

UKRAINE. La guerre en Ukraine entre dans son deuxième mois ce week-end. Ce dimanche 27 mars, une installation de recherche nucléaire a été bombardée à Kharkiv. Pour le moment, il est impossible d'évaluer les dégâts. Les dernières infos sur la situation en direct...

Cartes de la guerre en Ukraine L'essentiel La guerre en Ukraine se poursuit et entre dnas son deuxième mois ce week-end des 26 et 27 mars. Ce dimanche, une installation de recherche nucléaire a été bombardée à Kharkiv. Pour le moment, aucune évaluation des dégâts n'est possible étant donné l'intensité des combats.

Le début d'une reculade ou, enfin, une forme de désescalade ? Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus d'un mois désormais, l'armée russe a annoncé vendredi qu'elle allait limiter son offensive sur l'Est de l'Ukraine. L'adjoint au chef de l'état-major, Sergueï Roudskoï, a annoncé que "les capacités de combat des forces ukrainiennes avaient été réduites de manière importante, ce qui permet (...) de concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal : la libération du Donbass", où deux "républiques" séparatistes ont été reconnues par Moscou. Toutefois, des bombardements ont touchés l'ouest de la ville de Lviv, dans l'ouest du pays. Un premier bilan fait état de cinq blessés.

En déplacement à Varsovie, Joe Biden a indiqué qu'il était convaincu que Vladimir Poutine voulait diviser l'OTAN : "Je suis convaincu que Vladimir Poutine comptait sur la possibilité de diviser l'Otan, sur la capacité de séparer le flanc est de l'ouest, sur la capacité de séparer les nations sur la base des histoires passées." Et le président des États-Unis de conclure : "Mais il n'a pas pu le faire, nous sommes tous restés ensemble."

Sur Telegram, le gouverneur régional Oleksandr Pavlyuk a indiqué que les forces armées russes se sont emparées de la ville de Slavoutych. La particularité de cette ville ? Elle abrite les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Hier, les forces ukrainiennes ont lancé plusieurs contre-offensives, regagnant du terrain à l'est de la capitale, Kiev, mais aussi sur la ville de Kherson, seul centre urbain majeur conquis entièrement par l'armée russe depuis le début de l'invasion. Une ville désormais "contestée". Au sud, Marioupol, ville assiégée, est pour sa part toujours dans une situation critique, des dizaines de milliers d'habitants y étant toujours privés du minimum vital.

Comment ces derniers éléments, qui augurent un basculement de la stratégie russe en Ukraine, vont évoluer sur le terrain désormais ? Suivez en direct les dernières informations sur la guerre en Ukraine au 32e jour du conflit.

10:12 - Une installation de recherche nucléaire a été bombardée à Kharkiv Ce dimanche 27 mars, une installation de recherche nucléaire a été bombardée à Kharkiv. Pour le moment, aucune évaluation des dégâts n'est possible étant donné l'intensité des combats. Samedi déjà, les autorités ukrainiennes avaient indiqué que des bombardements avaient touché l'installation sans qu'il n'y ait aucune radiation.

