Ukraine et Union européenne : pourquoi n'est-elle pas dans l'UE ?

UKRAINE ET UE. Avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie le 24 février, l'Union européenne doit prendre position et déterminer des sanctions qu'elle imposera à Moscou et de l'aide qu'elle enverra à Kiev. Toutes les informations sur les liens entre l'Ukraine et l'Union européenne.

Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'appartenance de l'Ukraine à l'Union européenne (UE), alors que la Russie a déclenché, jeudi 24 février 2022, une offensive sur le pays - que vous pouvez suivre en temps réel sur notre direct. Bien qu'elle n'appartienne pas à l'Europe des 27, l'Ukraine entretient des liens avec l'Union européenne. Des liens qu'elle a renforcés au gré des successifs accords passés entre les deux parties. Depuis plusieurs années, elle manifeste, en outre, son envie d'intégrer l'UE, au grand dam de Moscou.

Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Union européenne ?

L'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, bien qu'elle entretienne des relations avec l'UE. En 2008, la question d'une potentielle adhésion de l'Ukraine s'est posée, 44.7% de la population ukrainienne s'y étant déclarée favorable. Même chose en 2021, avec la montée des tensions avec la Russie (qui a débouché sur l'invasion du 24 février) : le président Zelensky a demandé aux dirigeants européens d'entamer rapidement la procédure d'adhésion. Auprès de La Voix du Nord, Olivier Berger, grand reporter et spécialiste de l'Ukraine, analyse : "Cette demande d'adhésion est légitime [...] Mais l'Union européenne n'a pas entamé de négociations en vue de cette adhésion sans doute par précaution, dans l'espoir de pas envenimer la situation…"

Pourquoi l'Ukraine ne fait-elle pas partie de l'Union européenne ?

Plusieurs raisons empêchent l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, dont, notamment l'instabilité politique qui a longtemps régné dans le pays, avant l'arrivée au pouvoir du président actuel, Volodymyr Zelensky. En outre, l'Ukraine ne répond pas à un certain nombre de critères, imposés par l'UE afin de devenir Etat-membre. Ainsi, la corruption, toujours très importante dans le pays à ce jour et ce, malgré l'arrivée de Zelensky à la tête du pays, est le principal obstacle à l'intégration de l'Ukraine à l'Europe des 27. L'Ukraine manifeste, depuis plusieurs années, son souhait d'intégrer l'UE. Ainsi, en 2019, Kiev a inscrit dans sa Constitution son aspiration à adhérer un jour à l'Union européenne et l'OTAN, obligeant les pouvoirs exécutifs et législatifs à œuvrer dans ce sens. Pourtant, en mars 2016, l'alors Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré que l'Ukraine ne serait pas membre de l'Union européenne avant 20 à 25 ans.

Qu'est-ce que l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne ?

L'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, ou, de son nom complet, l'Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est un traité établissant une association politique et économique entre l'Ukraine et l'UE. Entré définitivement en vigueur le 1er septembre 2017, il engage les deux parties à coopérer et à faire converger leurs politiques économiques, leurs législations et leurs règles communes, incluant, par exemple, des droits pour les travailleurs, des étapes vers la suppression des visas ou encore, l'accès à la Banque européenne d'investissement. Autrement dit, il s'agit, avec cet accord, d'approfondir les liens politiques, économiques et de lister les valeurs communes à respecter entre les deux parties. En outre, dans le cadre de cet accord de libre-échange approfondi et complet, l'Ukraine et l'Union européenne s'engagent à organiser régulièrement des réunions entre leurs dirigeants. Dans le détail, cet accord remplace, dès 2017, l'accord de partenariat et de coopération, qui déterminait les relations bilatérales entre l'UE et l'Ukraine depuis 1998, dans le cadre du partenariat oriental de la politique européenne de voisinage.

L'Ukraine utilise-t-elle l'euro ?

La devise monétaire de l'Ukraine n'est pas l'euro, mais le Hryvnia et ce, depuis le 2 septembre 1996. Au 25 février 2022, le taux de change entre les deux monnaies est le suivant : 1 euro équivaut à peu près à 33,31 UAH. A noter que les distributeurs automatiques de billets acceptent, en général, les cartes bancaires internationales et que le paiement par carte bancaire est possible dans de nombreux commerces.

Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'espace Schengen ?

L'Ukraine n'est, à ce jour, ni membre de l'espace Schengen, ni un Etat associé de cet espace. L'espace Schengen est, pour rappel, un espace de libre circulation des personnes. Autrement dit, dans cet espace, tout individu entré sur le territoire d'un des États-membres peut franchir librement les frontières des autres pays, sans subir de contrôles. Ainsi, les vols aériens entre villes de l'espace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs. Un État-membre de l'espace Schengen ne peut rétablir les contrôles à ses frontières qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, que pour 24 mois maximum, et seulement après consultation des autres États-membres. En 2021, l'espace Schengen compte 26 Etats, parmi lesquels 22 des 27 membres de l'Union européenne (la Bulgarie, la Roumanie, Chypre et la Croatie n'en faisant pas encore partie et l'Irlande bénéficiant d'un statut particulier et ne participant qu'à une partie des dispositions Schengen). En outre, quatre Etats associés, non-membres de l'UE, sont aussi regroupés sous l'appellation espace Schengen (la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein).

Définition de l'Union européenne

L'Union européenne (UE) est l'association volontaire de 27 Etats établissant un espace politique et économique existant juridiquement depuis le traité de Maastricht (signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993). Ce n'est ni une fédération, ni une confédération d'Etats, ni une organisation internationale - elle possède un statut unique. Les Etats-membres confient à l'UE des compétences, afin d'atteindre des objectifs communs. Son but ? Favoriser le développement durable d'une croissance économique équilibrée et de lutter, entre autres, contre l'exclusion sociale et la discrimination, précise l'INSEE sur son site. En outre, elle cherche à promouvoir la paix et le bien-être de ses peuples en leur offrant un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures. Les Etats membres doivent, enfin, répondre à des valeurs communes, dont notamment le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, et l'égalité.

Qui en sont les Etats-membres ? Au 31 janvier 2020, après le retrait du Royaume-Uni à la suite du Brexit, faisaient partie de l'UE les 27 Etats suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. Cinq Etats souhaitant adhérer à l'Union européenne possèdent, en outre, le statut d'Etat candidat (le Monténégro, la Serbie et la Turquie, avec lesquels les négociations d'adhésion sont en cours ; l'Albanie et la Macédoine du Nord, pays pour lesquels les négociations n'ont pas encore commencé) et deux celui de candidats potentiels (la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo).