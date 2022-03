CARTE UKRAINE. Les cartes de Kiev et des autres fronts, 3 mars 2022

CARTE UKRAINE. Alors que la guerre se poursuit dans tout l'Ukraine, la bataille de Kiev a débuté avec des raids sur la capitale ukrainienne et des troupes russes massées à quelques encablures de la ville. Les cartes...

[Mis à jour le 3 mars 2022 à 9h28] L'invasion de l'Ukraine se poursuit mais Kiev semble toujours aux mains des Ukrainiens ce jeudi 3 mars 2022 au matin, alors qu'un regroupement massif de troupes russes se trouve aux portes de la capitale. Après avoir repoussé plusieurs tentatives des forces russes ces derniers jours, Kiev subit de lourdes frappes depuis mardi, notamment une frappe meurtrière contre la tour de télévision. Des bombardements ont également frappé la ville de Jitomir, à 150 kilomètres à l'ouest de Kiev. Au moins trois personnes y ont été tuées, selon des habitants.

La guerre en Ukraine frappe aussi d'autres grandes villes. A Kharkiv, plus à l'est, des troupes aéroportées russes ont débarqué à dans la nuit de mardi à mercredi et ont "attaqué un hôpital" local, ont déclaré les forces armées ukrainiennes, faisant état de combats en cours dans la deuxième ville d'Ukraine. Selon l'AFP, au moins quatre personnes ont été tuées et neuf ont été blessées dans des bombardements visant le siège des services de sécurité et une université.

L'armée russe serait présente à Kherson ce jeudi. Moscou a annoncé avoir pris la grande ville du sud du pays dans la matinée, après des combats acharnés. Le chef de l'administration régionale, Guennadi Lakhouta, a appelé sur Telegram les habitants à rester chez eux, indiquant que "les occupants (russes) sont dans tous les quartiers de la ville et sont très dangereux" rapporte encore l'AFP. Le port de Berdiansk, port clé de l'Ukraine, au bord de la mer d'Azov, serait également aux mains des forces de Poutine, le port de Marioupoul (sud-est) fait l'objet d'un assaut. Si la ville tombait, la jonction des forces russes venues de Crimée et des troupes séparatistes venues du Donbass, plus au nord, serait faite.

La bataille de Kiev cartographiée

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation. La bataille de Kiev, notamment, a été cartographiée par plusieurs médias en France et dans le monde. Visactu, agence française spécialisée dans la production d'infographies de presse, propose régulièrement des mises à jour de la situation dans la capitale ukrainienne.

Ukraine. La bataille de #Kyiv.

Des explosions entendues dans le centre de la capitale ce soir dont l'une, peu après 21h (heure locale), près de la gare centrale.



Plus tôt, les forces ukrainiennes ont détruit un pont à #Baryshivka, après le passage de troupes russes. pic.twitter.com/ZdRBDrELeW — Visactu (@visactu) March 2, 2022

Les cartes des agences de presse

Plusieurs agences alimentent la presse en cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. C'est le cas de l'Agence France Presse en France, mais aussi de services spécialisés comme Visactu encore, ou Graphic News, agence internationale indépendante et entièrement financée par les éditeurs de médias.

#Ukraine. Nouveau point de situation au 2 mars 2022 à 19h30 (heure française) sur l'avancée des troupes russes.

La carte du site ukrainien Liveuamap

Un des document les plus précieux, disponible actuellement en ligne, est la carte établie par Liveuamap.com, plateforme indépendante ukrainienne qui compile et croise plusieurs informations de sources médiatiques et de médias sociaux et permet de visualiser, en temps réel ou presque, les affrontements et les frappes qui se succèdent dans le pays.

Une autre carte interactive publiée sur MapHub permet de visualiser des attaques de la Russie et les actes de défense de l'Ukraine depuis le début du conflit. L'outil, qui recense à ce jour des centaines d'événements, est chapeauté par le Centre for Information Resilience (CIR), une entreprise britannique indépendante à but non lucratif qui se consacre elle aussi à l'identification, à la lutte et à la dénonciation des opérations d'influence. Le CIR entend "sensibiliser à la menace que représentent les opérations d'influence, y compris la désinformation, pour la démocratie et la vérité objective, et d'aider à les contrer".

Les cartes de situation de l'Institute for the Study of War (ISW)

Les rapports et les cartes établis quotidiennement par l'Institute for the Study of War (ISW) alimentent la presse (dont Le Monde) en informations récentes et précises. L'Institute for the Study of War est un organisme américain de recherche sur les politiques publiques, non partisan et à but non lucratif. Il "favorise une compréhension éclairée des affaires militaires par le biais de recherches fiables, d'analyses fiables et d'une éducation innovante".

Carte établie par L'Institute for the Study of War (ISW) le 2 mars au soir. © Capture Understandingwar.org/

La carte du Center for Eastern Studies (OSW)

Le Center for Eastern Studies est un organisme public polonais qui se concentre sur "l'analyse des processus et événements clés qui se déroulent dans le vaste environnement international de la Pologne". Doté de quarante analystes, il entend "surveiller les processus politiques, sociaux et économiques, proposer des analyses actualisées et approfondies" au gouvernement polonais et "participer aux débats des communautés d'experts et d'universitaires en Pologne et à l'étranger".

Carte du Center for the Eastern Studies en date du 2 mars 2022 © Capture Center for the Eastern Studies

Les cartes des médias en France et à l'étranger

En France, les sites de référence comme Le Monde ou Le Figaro proposent de suivre l'avancée des troupes russes via une série de cartes basées elles-mêmes sur des données fiables des sources mentionnées ci-dessus. Les Décodeurs du Monde proposent une carte de l'évolution de l'invasion russe au jour le jour, dotée notamment d'une glissière pour naviguer dans la chronologie du conflit. Le Figaro a établi plusieurs cartes à partir des informations du site Liveuamap, de l'agence Graphicnews et d'autres agences de presse comme l'AFP. A l'étranger, les sites du New York Times (capture) et du Washington Post, les deux médias américains de référence, proposent aussi des cartes à jour.

Carte de la guerre en Ukraine par le New York Times © Capture The New York Times

Au Royaume-Uni, la BBC dispose également d'une page permettant de suivre les combats en Ukraine. Certaines cartes permettent également de prendre connaissance de la situation dans la capitale. Autre média britannique, le Financial Times décline lui aussi ses cartes jusqu'aux affrontements à Kiev.