Guerre nucléaire : "chantage" à l'arme atomique, la Russie prête à faire feu ?

GUERRE NUCLEAIRE. Vladimir Poutine a mis en garde l'Occident contre le "chantage à l'arme nucléaire". La Russie a rappelé sa capacité à attaquer ou riposter et a assuré être prête à user de "toutes ses forces" pour se protéger.

[Mis à jour le 21 septembre 2022 à 12h09] Vladimir Poutine renouvelle ses menaces nucléaires. Alors que la Russie patine et accuse les contre-offensives en Ukraine, le maître du Kremlin a donné une nouvelle dynamique au conflit. Dans une allocution diffusée le mercredi 21 septembre 2022, le chef d'Etat a promis de remobiliser les moyens à sa disposition en réquisitionnant 300 000 hommes mais surtout l'arsenal nucléaire en cas de besoin. "Nous utiliserons sans aucun doute toutes les armes à notre disposition", a déclaré Vladimir Poutine semblant faire allusion au statut de deuxième puissance nucléaire mondiale dont jouit la Russie. C'est une nouvelle fois sur le ton de la défensive que le président de la Fédération de Russie a évoqué un assaut nucléaire après avoir assuré que les plans de l'Otan prévoient un éventuel recours à l'arme nucléaire contre le Kremlin.

Le discours de Vladimir Poutine a été sans équivoque : "Je tiens à vous rappeler que la Fédération de Russie est également dotée d'un nombre d'armes suffisamment lourdes. [...] Ceux qui font le chantage de l'arme nucléaire doivent savoir que ce chantage peut se retourner contre eux". Ces nouvelles menaces couplées aux autres annonces de Vladimir Poutine ouvrent la voie à une escalade militaire dans la guerre en Ukraine et plus largement dans le contexte d'opposition entre le bloc occidental et la Russie. Une Russie qui selon le chef d'Etat est directement menacée par les forces de l'Otan or le Kremlin a prévenu que l'"intégrité territoriale, [la] liberté, [la] souveraineté seront défendues [de la Russie] par tous les moyens nécessaires".

La Russie peut-elle entamer une guerre nucléaire ?

Les menaces de guerre nucléaire sont une rengaine de la Russie depuis le début de l'année 2022. Elles vont de pair avec l'invasion de l'Ukraine par les forces russes lancée le 24 février dernier et sont depuis régulièrement proférées par les dirigeants du Kremlin. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le vice-président de Conseil de sécurité Dmitri Medvedev et même le président de la Russie Vladimir Poutine ont, les premiers, suggéré le déclenchement d'une guerre nucléaire contre l'Occident. A chaque nouvelle menace, les services de renseignements américains et européens ont rendu compte de l'absence de mouvement suspect sur les bases militaires russes, laissant penser que les allusions à des attaques nucléaires sont seulement des stratégies de dissuasion.

Après sept mois de guerre, des difficultés éprouvées par l'armée russe et l'arrêt de sa progression, Vladimir Poutine brandit de nouveau la menace ultime, celle de l'arme nucléaire. Reste qu'au delà des discours sur le terrains aucun mouvements ne traduit la préparation d'une prochaine attaque. L'Occident prend tout de même ces mise en garde en sérieux, d'autant plus qu'elles interviennent au moment d'une nouvelle escalade militaire dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Que prévoient les simulations d'une attaque nucléaire russe ?

La menace nucléaire a été brandie plus d'une fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais l'hypothèse d'une attaque a pris une autre dimension au printemps 2022 quand en échos aux discours de Vladimir Poutine sur la force de frappe et l'arsenal russe, les médias proches du Kremlin ont participé à la propagande et se sont prêtés à des simulations d'une attaque nucléaire. Sur la chaîne publique Rossiya 1, des chroniqueurs ont assuré le 28 avril 2022 qu'il ne suffisait que de quelques minutes pour qu'un missile rase les villes européennes : 106 secondes pour rayer Berlin de la carte, 200 pour Paris et 202 pour Londres. La scénario apocalyptique a de quoi faire peur mais il est surtout biaisé par le discours pro-russe et véhicule de fausses informations.

Les jours suivants, le discours des médias russes et les simulations ont été discrédités par les explications de Benjamin Gravisse dans les colonnes de Libération. Le politologue spécialiste des questions militaires russes a affirmé que les scénarios s'appuyaient sur les capacités du missile Satan 2 qui est bien en possession de la Russie mais encore en phase de test et inutilisable avant la fin de l'année. Deuxième problème, les simulations tenaient compte d'un lancement opéré depuis de l'enclave de Kaliningrad alors que cette base militaire n'est pas équipée pour lancer un missile nucléaire et enfin, même lancé depuis cette zone, un missile prendrait plus de temps pour atteindre les capitales européennes.

Si ces simulations d'attaques nucléaires sont erronées, les risques d'un assaut à l'arme atomique sont toujours possibles et les dégâts seront sans précédent. Reste qu'à l'heure actuelle à part les capacités et les périmètres des destruction estimés de chaque missile, rien ne permet de simuler les conséquences d'une attaque nucléaire. L'on sait simplement qu'au sein de l'arsenal russe, certaines ogives nucléaires peuvent réduire en poussière un territoire sur des dizaines de kilomètres. A noter que l'Occident dispose de missiles à la force de frappe équivalente.