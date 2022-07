Election de Midterms 2022 aux Etats-Unis : enjeux, date, sondages… Tout comprendre

MIDTERMS. Des élections auront lieu aux Etats-Unis en 2022. Dans quelques mois, les électeurs devront (déjà) revoter pour élire leurs députés et une partie des sénateurs. Enjeux, date, résultat des sondages... Voici ce qu'il faut savoir sur les midterms.

Après la France, les Etats-Unis. C'est désormais outre-Atlantique qu'une campagne électorale s'ouvre en 2022 avec une nouvelle élection des députés et d'une partie des sénateurs, deux ans après l'arrivée de Joe Biden à la présidence et de l'élection, déjà, de la Chambre des représentants. A mi-mandat, ce scrutin, appelé "midterms", est un enjeu de taille pour le locataire de la Maison blanche. Le Parlement américain sera-t-il toujours acquis à sa cause ? Rien n'est moins sûr. Car l'octogénaire s'est installé dans son bureau ovale de président en pleine pandémie de Covid-19, ne lui permettant pas d'engager de grandes réformes sociales, avant de voir son action être chamboulée par la guerre en Ukraine, lui qui avait par ailleurs ordonné un retrait des troupes américaines d'Afghanistan.

Et alors que les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au président en place, ses bourdes et le débat sur son âge avancé pour occuper de telles fonctions ne devraient pas jouer en sa faveur. Toutefois, la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'abroger le droit constitutionnel à l'IVG pourrait faire pencher la balance vers son camp, celui des démocrates, la décision de cette institution conservatrice ayant été largement décriée par Joe Biden et son parti. Ces derniers misent sur une victoire à la Chambre des représentants et au Sénat pour tenter de protéger ce droit. Le combat sur ce sujet sera-t-il suffisant pour permettre au président des Etats-Unis de conserver la majorité parlementaire ? Par ailleurs, le souvenir de l'assaut du Capitole par des pro-Trump refusant de reconnaître le résultat des élections en janvier 2021 pourrait aider Joe Biden et ses troupes. Voici ce qu'il faut savoir sur les midterms.

Les midterms, c'est quoi ?

Aux Etats-Unis, les Américains sont appelés aux urnes bien plus souvent que les Français. Ainsi, tous les deux ans, les électeurs doivent élire les 435 députés qui siègent à la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale dans l'Hexagone. En 2022, les Américains vont voter pour ce qui est appelé les midterms, autrement dit, les élections de mi-mandat. Tout juste 24 mois après avoir décidé de la composition de la chambre basse du Congrès (le Parlement, qui comprend la Chambre des représentants et le Sénat) dans la foulée de l'élection de Joe Biden, ils doivent à nouveau se prononcer pour élire celles et ceux qui représenteront le district de leur état pour les deux prochaines années.

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de ces midterms, les Américains doivent également renouveler un tiers du Sénat, comme il est de coutume tous les deux ans, soit lors de l'élection présidentielle, soit lors des midterms. En 2022, ce sont 35 sénateurs qui remettent en jeu leur siège.

Les midterms des Etats-Unis auront lieu au mois de novembre. Contrairement aux élections législatives en France et à la différence de la quasi-totalité des scrutins que nous connaissons, elles auront lieu à une seule date… et en pleine semaine ! Ainsi, les électeurs américains se rendront aux urnes le mardi 8 novembre 2022 pour élire leurs nouveaux députés ainsi qu'une partie de leurs sénateurs.

Chambre des représentants, Sénat… Quelle est la situation politique aux Etats-Unis ?

Aux Etats-Unis, le Parlement s'organise comme en France, avec deux chambres d'élus : d'un côté, la Chambre des représentants, qui est le pendant américain de l'Assemblée nationale ; de l'autre, le Sénat, identique à celui que nous connaissons. Un Parlement (appelé Congrès aux Etats-Unis) qui dirige le pays aux côtés du président de cet état fédéral.

Depuis 2020, ce dernier est Joe Biden. Le pensionnaire de la Maison Blanche (l'Elysée américain) a été élu avec l'étiquette démocrate et est également majoritaire, d'une très courte tête, à la Chambre des représentants (220 députés contre 210 républicains), dirigée par Nancy Pelosi, et au Sénat, dirigé par Kamala Harris (50 sénateurs démocrates, plus Kamala Harris, et 50 républicains).

Par démocrate et parti républicain, à quoi cela correspond-t-il ?

Aux Etats-Unis, le découpage politique est bien plus simple qu'en France. Seuls deux grands partis s'affrontent principalement à chaque élection : le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate est plutôt apparenté à la gauche, mais aussi au centre. C'est la formation de Joe Biden, le président, mais aussi celle qui détient le pouvoir à la Chambre des représentants (Assemblée nationale) et au Sénat. Dans l'histoire, les ex-présidents Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton et Obama ont tous été élus avec cette étiquette.

Le parti démocrate fait face au parti républicain, classé à droite, de tendance conservatrice. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush père et fils ainsi que Trump ont été les présidents des Etats-Unis républicains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le parti républicain n'est à la tête d'aucune institution politique du pouvoir.

Quels sont les résultats des sondages sur les midterms de 2022 ?

Les sondages sur les midterms de 2022 sont serrés. En effet, démocrates et républicains ne sont séparés que de quelques points dans les intentions de vote. Mi-juillet, deux sondages les ont estimés dans un mouchoir de poche pour le scrutin de la Chambre des représentants. Une enquête Yougov, réalisée auprès de 1500 adultes, a donné la victoire aux républicains avec 37,51% des voix, contre… 37,23% pour les démocrates. A la même période, Quinnipiac University, qui a interrogé 1 523 personnes, a crédité les républicains de 44% des suffrages, contre 43% pour les démocrates.

Des résultats tout aussi serrés pour le Sénat ont été publiés puisque Yougov a donné les démocrates devant les républicains à la chambre haute (36,03% contre 35,75%), tandis que Quinnipiac University a affiché les deux formations au même niveau, avec 44% des voix.