Résultat de l'élection américaine : Trump écrase le match, Harris espère encore un miracle

Donald Trump est favori dans les Swing states ce mercredi matin : les résultats de l'élection présidentielle américaine pourraient être pliés rapidement si la tendance se confirme.

En direct

07:00 - Donald Trump remporte un deuxième Etat clé : la Géorgie La Géorgie est officiellement rouge ont annoncé le New York Times, CNN et l'agence AP. Seuls les résultats d'Atlanta manquaient à l'appel et pouvaient faire basculer le vote en faveur de Kamala Harris, mais ils n'ont pas suffi. Cette victoire est importante pour le républicain qui récupère cet Etat qui avait vote pour Joe Biden en 2020. Avec cet Etat, Donald Trump passe à 246 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner.

06:43 - Le Nebraska donne l'avantage à Donald Trump Le Nebraska est, avec le Maine, l'un des seuls Etats américains à répartir les voix de ses grands électeurs selon les résultats obtenus par chaque candidat à l'élection présidentielle. Sur la poignée de grands électeurs de l'Etat, deux reviennent à Donald Trump et un seul à Kamala Harris pour l'heure.

06:34 - La Géorgie penche vers le rouge.. Le vote d'Atlanta peut-il renverser la tendance ? Les résultats sont très attendus en Géorgie où plus de 95% des votes ont été dépouillés et donnent l'avantage à Donald Trump, mais les résultats de la ville d'Atlanta, capitale de l'Etat, sont encore attendus et pourraient faire remonter Kamala Harris dans les résultats. Les chances pour que la démocrate remporte l'élection dans cet Etat clé sont toutefois limitées. Le camp démocrate compte plutôt sur les swing states du nord du pays.

06:13 - Le camp démocrate continue de miser sur ces trois swing states pour l'emporter Le camp démocrate ne peut cacher sa déception alors que les estimations donnent toutes l'avantage à Donald Trump, mais l'équipe de Kamala Harris ne désespère pas de remporter l'élection présidentielle et elle pour cela sur les trois swing states du mur bleu : le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. "La course serrée est exactement ce à quoi nous nous attendions" a écrit la présidente de campagne de Kamala Harris avant d'ajouter : "Alors que nous continuons à voir les données arriver au compte-gouttes en provenance des États de la Sun Belt, nous savons depuis le début que notre chemin le plus clair vers 270 votes électoraux passe par les États du Blue Wall. Et nous sommes satisfaits de ce que nous voyons". Une façon e donner le change ? Si dans le Michigan le dépouillement se poursuit, il s'approche de la fin dans les deux autres Etats avec plus de 90% de bulletins dépouillés or la tendance y est favorable à Donald Trump.

06:04 - Kamala Harris remporte Hawaii, une victoire qui ne fait pas de différence Nouvelle petite victoire pour Kamala Harris qui remporte l'Etat d'Hawaii selon l'agence AP et NBC News qui annoncent les résultats à 6 heures du matin. Mais cet Etat rapporte uniquement 4 grands électeurs ce qui porte le nombre de voix de la candidate démocrate à 209. Donald Trump est toujours donné à 230 grands électeurs.

05:48 - Kamala Harris en tête dans l'Etat de Virginie La candidate démocrate remporte 13 grands électeurs supplémentaires en étant obtenant la majorité dans l'Etat de Virginie. Avec 83% des bulletins dépouillés, les résultats préliminaires donnent 51,2% des voix pour Kamala Harris. Elle comptabilise ainsi 205 grands électeurs, et remonte un peu la pente. Donald Trump, lui, est toujours à 230 grands électeurs.

05:43 - L'Etat de Washington également bleu L'Etat de Washington historiquement démocrate est aussi attribué au camp démocrate selon les informations de l'agence AP. Une victoire qui permet à Kamala Harris de compter 12 grands électeurs supplémentaires et de passer à 205 voix.

05:41 - Kamala Harris obtient le Nouveau Mexique Kamala Harris a remporté l'Etat du Nouveau Mexique et ses 5 grands électeurs. Elle y a été élue à 52% des voix, selon des résultats préliminaires (76% des bulletins dépouillés).

05:38 - Kamala Harris remporte l'Oregon et ses huit grands électeurs Le compteur remonte un peu pour Kamala Harris qui remporte l'Oregon et ses huit grands électeurs selon l'agence de presse AP qui attribue de fait 192 voix à la candidate démocrate face à 230 pour Donald Trump.

05:22 - Un premier "Swing State" annonce la couleur : rouge La Caroline du Nord est le premier des Etats pivots à se définir pour l'un ou l'autre candidat. Alors qu'au début des prévisions, Kamala Harris semblait devant, c'est finalement pour Donald Trump que vont voter les grands électeurs. Une augure qui ne présage rien de bon pour la démocrate. Son adversaire républicain rafle ainsi 16 grands électeurs, ce qui le porte à 230 selon un décompte d'AP. Il ne lui en manque plus que 40 pour gagner la bataille électorale.

05:08 - Un "mirage rouge" ? L'avantage de Trump n'est pas confirmé Donald Trump semble nettement favori désormais, mais les observateurs rappellent qu'il est norma à cette heure-ci que les résultats soient en sa faveur : les votes des régions rurales sont décomptés en premier et le poids des grandes villes, nettement plus démocrates, peut changer la donne. C'est ce qu'il s'est passé il y a 4 ans, avant que Joe Biden ne s'impose finalement. Il est très probable que les résultats se resserrent à partir de maintenant, mais il n'est pas certain que cela suffise pour que Kamala Harris l'emporte. L'élection reste encore potentiellement serrée.

05:04 - Kamala Harris gagne 66 grands électeurs avec la Californie et Washington La Californie et l'Etat de Washington ont élu Kamala Harris. Ces résultats étaient à prévoir. La candidate remporte ainsi respectivement 54 et 12 grands électeurs. Elle totalise ainsi 179 grands électeurs pour l'instant. C'est toujours en retard par rapporte à Donald Trump, qui en compte 214.

04:42 - Une victoire de Donald Trump déjà célébrée sur Fox News Sur Fox News, les commentateurs annoncent et se réjouissent déjà du "plus grand come-back de l'histoire", avec une victoire de Donald Trump. Le journal Le Monde remarque l'enthousiasme des intervenants sur la chaîne télévisée conservatrice américaine pour le candidat républicain, qui pour l'instant réunit 210 des 270 grands électeurs nécessaires à sa réélection, selon Associated Press. Ils saluent la "faillite des médias traditionnels".

04:39 - En Géorgie, Trump est devant sur 88% des suffrages dépouillés Il pourrait s'agir du premier Swing State à livrer ses résultats, la Géorgie semble être promise à Donald Trump : le républicain a plus de 3 points d'avance sur Kamala Harris sur 88% des suffrages exprimés (51,3% contre 48,0%).