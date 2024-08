Kamala Harris : comment elle tient tête à Donald Trump dans les sondages et par son programme

Lors d'une interview pour CNN, Kamala Harris, candidate du parti démocrate face à Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine de 2024, a dévoilé son programme, jeudi 29 août. Elle devance de peu son adversaire républicain dans les sondages.

Kamala Harris est devenue officiellement la candidate du camp démocrate pour l'élection présidentielle des États-Unis à l'issue de la convention de Chicago, jeudi 22 août, lors de laquelle elle a été soutenue par plus de 50 000 militants. L'actuelle vice-présidente a été choisie pour remplacer Joe Biden après le retrait de ce dernier. Face à Donald Trump, sa candidature a rabattu les cartes de la course à la présidentielle. "Quand nous nous battons, nous gagnons !", a-t-elle martelé devant ses soutiens.

Jeudi 29 août, pile une semaine après son investiture en tant que candidate, Kamala Harris s'est livrée à un nouvel exercice en passant son premier grand oral sur la chaîne CNN. Lors de cette interview de plus de trente minutes, la candidate démocrate a estimé que l'Amérique était "prête à tourner la page" Donald Trump. Elle a précisé sa position sur plusieurs sujets et a détaillé son programme. Son prochain rendez-vous médiatique aura lieu le 10 septembre, pour son premier débat face à Donald Trump.

Défense du pouvoir d'achat : Kamala Harris avait déjà esquissé plusieurs mesures économiques de son programme. Elle avait assuré vouloir "rendre de l'argent aux familles des classes moyennes et populaires", accusant Donald Trump de vouloir se battre "pour les milliardaires et les grandes entreprises. Lors de son interview pour CNN, la candidate a parlé rapidement de ses projets, comme le crédit d'impôt pour les primo-acquéreurs d'un logement à la naissance d'un enfant, la réduction de l'inflation à 3% ou encore les créations d'emplois dans l'industrie, rapporte Le Monde. Disant vouloir défendre le pouvoir d'achat, dont elle fait une priorité, elle promet le contrôle des prix de produits de première nécessité, ainsi que des médicaments.

Mesures écologiques : pour se distinguer de Donald Trump, Kamala Harris investit des sujets comme l'environnement avec des mesures écologiques, à la différence de son rival qui a rompu avec les accords de Paris durant son mandat. Lors de son entretien pour CNN, la candidate a rappelé que "ses valeurs n'ont pas changé" concernant le climat. Elle a toutefois expliqué qu'elle n'interdirait pas la fracturation hydraulique, une technique qui permet de fissurer des roches pour extraire des hydrocarbures, contrairement à ce qu'elle avait dit auparavant.

Mesures sociales : la candidate démocrate a surtout placé des sujets sociaux au cœur de sa campagne, à commencer par le droit à l'avortement face à un camp républicain à l'origine du durcissement de l'accès à l'IVG dans plusieurs Etats. La défense des minorités est aussi un point central de la campagne.

International : si Kamala Harris s'est peu exprimée sur sa politique étrangère, elle a rappelé son engagement en faveur de la défense de l'Etat hébreu et a précisé qu'elle ne suspendrait pas les livraisons américaines d'armes à Israël en cas de victoire, indique franceinfo. Mais alors qu'elle souhaiterait apparaître moins pro-israélienne que Joe Biden, elle a condamnées les violences perpétrées à l'égard des civils palestiniens. Elle a déclaré que "beaucoup trop de Palestiniens innocents avaient été tués" et a appelé à "un cessez-le-feu".

Des attaques contre Donald Trump

Durant son entretien, la candidate a insisté sur ce qu'elle juge être le bon bilan de Joe Biden à la tête du pays et a accusé l'ex-président, Donald Trump, d'avoir "divisé notre nation". Elle a assuré que "l'économie s'était effondrée" avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche et a renvoyé la responsabilité sur Donald Trump concernant la crise migratoire. Alors que son adversaire avait jugé qu'elle n'était "pas vraiment noire", la candidate n'a pas souhaité répondre à cette attaque personnelle. "Toujours la même rengaine. Question suivante, s'il vous plaît", a-t-elle dit, expédiant ainsi le sujet. Elle a aussi partagé un message de réconciliation politique en estimant que "ce serait une bonne chose pour les Américains qu'il y ait un ministre républicain dans [son] gouvernement", rapporte franceinfo.

La candidature de Kamala Harris en remplacement de celle de Joe Biden a placé la vice-présidente en tête des intentions de vote, quand le locataire de la Maison Blanche peinait à s'imposer face à Donald Trump. Selon les dernières études compilées par Race to the White House, au jeudi 29 août, Kamala Harris arriverait en tête des intentions de vote avec 48% des intentions de vote, contre 44,4% pour Donald Trump. Le site d'agrégation de sondages 538 d'ABC News, place également Kamala Harris en tête avec 47,2% des intentions de vote au niveau national, contre 43,7% pour Donald Trump.

Cependant, les résultats des sondages par État sont ceux qui concentrent l'attention. Chaque État remporté garantit d'un certain nombre de voix sur les plus de 500 grands électeurs qui votent pour élire le président américain. La plupart des 50 États sont acquis à un parti politique, mais les "swing states" basculent à droite ou à gauche selon les scrutins. Ces derniers doivent être remportés pour s'assurer l'accès à la Maison Blanche.

Kamala Harris semble en bonne posture de plusieurs d'entre eux selon les derniers sondages : elle devance Donald Trump dans le Michigan, en Pennsylvanie, dans le Minnesota, dans le Nevada, dans le New Hampshire, dans le Nouveau-Mexique et dans le Winsconsin. Elle arrive légèrement en tête en Arizona et en Géorgie. Donald Trump conserve un large avantage en Floride et aux Texas. Il devance légèrement Kamala Harris en Caroline du Nord. Ces tendances peuvent encore évoluer avant l'élection présidentielle du 5 novembre.

Le parcours personnel de Kamala Harris impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement. Afro-américaine issue d'un milieu universitaire, elle est devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017. En tant que femme, Kamala Harris est susceptible d'obtenir un meilleur score que Joe Biden, mais surtout que Donald Trump, auprès des électrices américaines. Les démocrates enregistrent historiquement de bons scores sur cet électorat et espèrent capitaliser davantage sur ces votes avec leur candidate.

Si Kamala Harris est une pure démocrate de Californie qui convainc dans les États historiquement démocrates, elle peut avoir plus de difficultés à convaincre dans les États du Midwest qui penchent du côté républicain ou balancent d'un camp à l'autre selon les scrutins. Pour séduire cet électorat, son colistier Tim Walz pourrait être un bon atout. Gouverneur du Minnesota, le politique à la côte dans le Midwest au point qu'il a été nommé à la place de Josh Shapiro, autre démocrate populaire dans cette région des États-Unis. Le candidat à la vice-présidence permet aussi de faire l'équilibre et de rassurer l'électorat masculin en tant qu'homme blanc aux côtés d'une candidate féminine et noire.