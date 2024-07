Kamala Harris : pourquoi elle n'est pas certaine de remplacer Joe Biden

Soutenue par Joe Biden, Kamala Harris n'est pas la candidate automatique chez les démocrates pour la campagne présidentielle. Alors que sa cote de popularité est en berne, d'autres noms circulent pour faire face à Donald Trump.

Kamala Harris sera-t-elle le recours du parti démocrate ? C'est la grande question des prochaines heures : qui remplacera Joe Biden au sein du parti démocrate dans la course à la Maison Blanche ? Après l'annonce de l'actuel président américain ce dimanche 21 juillet 2024 de renoncer à la campagne et à une potentielle réélection, le parti présidé par Jaime Harrisson va devoir trouver rapidement une autre figure pour défier Donald Trump. Joe Biden n'a pour sa part pas laissé le mystère très longtemps. Quelques minutes après l'annonce de son retrait via un message sur le réseau X, l'actuel président a annoncé soutenir la candidature de Kamala Harris.

La vice-présidente de Joe Biden et colistière pour un nouveau mandat, Kamala Harris, fait effectivemet figure de favorite logique. Ne serait-ce que pour des questions de financement puisque le budget prévu pour la campagne de Joe Biden pourrait être transféré à sa colistière, un point qui fait déjà débat et que les républicains pourraient tenter de contrer en justice. Cet apport financier rapide serait un avantage de poids car ce ne serait pas le cas pour un autre candidat, rappelait ces derniers jours la presse américaine.

Autre atout, le soutien dont elle dispose au sein du parti, et notamment celui de ses grandes figures comme Barack Obama ou les Clinton, Bill et Hillary. Leur popularité et leur possible engagement auprès d'elle avec un soutien affiché s'annoncent comme des avantages de poids au moment de lancer une campagne express. La nomination du futur candidat démocrate devra être officialisée et formalisée lors du prochain congrès du parti le 19 août prochain. Soit dans moins d'un mois, ce qui laisse peu de temps à une possible riposte interne pour s'organiser...

Son âge et son parcours comme autant d'atouts

Reste la question centrale : Kamala Harris peut-elle battre Donald Trump, fort d'un électorat convaincu et encore renforcé par les conséquences et l'image combative affiché après la tentative d'assassinat le 13 juillet dernier à Butler en Pennsylvanie ? L'équipe du milliardaire américain a déjà fourbi ses armes contre Kamala Harris : gestion de l'immigration, bilan en Californie où Kamala Harris a été procureure, personnalité et surnom peu flatteur ("Laughing Kamala", pour railler ses éclats de rire, considéré comme peu gages de sérieux)... Les arguments sont déjà prêts.

A l'inverse, Kamala Harris a plusieurs atouts dans sa manche pour contrer Donald Trump et renverser la campagne. Son parcours personnel impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement, elle l'Afro-américaine issue d'un milieu universitaire devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017.

Sa probité avec son pedigree de procureure face à un candidat républicain déjà condamné par la justice et encore poursuivi dans plusieurs affaires s'annoncent comme des arguments de campagne comme son énergie déjà démontrée au Sénat au moment de s'afficher comme l'un des visages de l'opposition à... Donald Trump lors du mandat du magnat républicain.

Son énergie mais aussi sa jeunesse pourraient finir de séduire le camp démocrate. A 59 ans, la candidature possible de Kamala Harris renverrait aux oubliettes le duel annoncé entre les deux seniors Biden-Trump, tous deux âgés de plus de 80 ans. De quoi mobiliser davantage l'électorat démocrate ? Dans de sondages publiés ces derniers jours alors qu'un possible retrait de Joe Biden faisait déjà les gros titres, en cas de duel entre Trump et Kamala Harris, l'écart n'était que deux points en faveur du candidat républicain. Une marge insufisante pour Trump avant d'éventuels débats et prises de paroles de sa possible future adversaire.