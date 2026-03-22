Résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret : suivez l'annonce des résultats en direct

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Guéret sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Guéret et la liste complète des élus.

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20:54 - Les résultats complets Voici les résultats définitifs pour ce 2e tour des Municipales du côté de Gueret selon les chiffres du ministère. Marie-François Fournier 39,13% (LDIV), Eric Correia 32,91%, Thierry Delaitre 27,95%

17:23 - Le taux de participation à 17h dans la Creuse dévoilé La participation à ce 2e tour des municipales à 17h dans le département de la Creuse s'élève à 60,59%. Un chiffre à comparer aux 64,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 48,01% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 64,91%.

16:39 - Le taux de participation dans la La Creuse est en hausse Lors du second tour des élections municipales 2026 en Creuse, le taux de participation à midi est estimé à 29,11 %. Ce chiffre représente une nette hausse par rapport au second tour de 2020, où il était de 20,35 %. La participation est également en progression par rapport aux précédents scrutins de 2014 (25,46 %) et 2008 (29,37 %). Lire sur lamontagne.fr

12:21 - Moins de 30% de participation à ce stade dans la Creuse Les résultats du 2e tour des élections municipales à Guéret ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de la Creuse s'élève à 29,11%. Un chiffre à comparer aux 29,44% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 20,35% des municipales 2020, organisées en plein Covid (25,46% en 2014).

07:55 - Jusqu'à quelle heure voter à Guéret (23000) ? Les 9 bureaux de vote de la ville de Guéret seront ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Guéret de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur ville. À Guéret et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, c'est Marie-Françoise Fournier (Divers) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 16:57 - L'avancée du vote RN à Guéret avant les municipales 2026 Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Guéret en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 19,08% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,01% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 12,61% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Guéret comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,17% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,05% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 28,41% lors du vote final.

20/03/26 - 19:01 - Marie-Françoise Fournier assume son choix de ne pas faire d'alliance Marie-Françoise Fournier, maire sortante de Guéret, a décidé de ne pas former d'alliances pour sa réélection prévue le 22 mars 2026, après avoir remporté le premier tour avec 26,14 %. Elle prône une liste sans étiquette pour rester fidèle à ses convictions. Elle espère séduire des électeurs déçus par d'autres alliances. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 18:22 - 1000 électeurs radiés des listes à Guéret, pourront-ils voter dimanche ? À Guéret, un millier d'habitants ont été radiés des listes électorales en raison d'une mise à jour nécessaire des registres, ce qui a provoqué l'incapacité de certains à voter lors du premier tour. La mairie avait informé les électeurs mais des erreurs ont conduit à des recours au tribunal. Seules 8 demandes de réinscription ont été jugées recevables sur les 100 présentées. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 17:40 - Un débat entre les candidats à la mairie avant le dernier tour À 48 heures du second tour à Guéret, Radio France a accueilli un débat entre les trois derniers prétendants à la mairie. Marie-Françoise Fournier, maire sortante arrivée en tête, a fait face à ses deux principaux challengers : Eric Corréia, porté par une dynamique d'union à gauche après sa fusion avec le socialiste Didier Hoeltgen, et Thierry Delaître pour la droite. Pendant trente minutes, les candidats ont confronté sur leurs programmes respectifs, tentant de convaincre les électeurs dans une élection qui s'annonce particulièrement serrée après un premier tour où les scores sont restés sous la barre des 30 %. A lire sur Francebleu.fr