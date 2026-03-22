Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi : consultez la publication des résultats dans la ville
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Albi sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Albi et la liste complète des élus.
21:04 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil réélue à Albi
D'après l'IFOP, Stéphanie Guiraud-Chaumeil est réélue à la mairie d'Albi avec 44,14% des voix.
20:56 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil est réélue à Albi
Stéphanie Guiraud-Chaumeil a été largement réélue maire d'Albi lors du second tour des élections municipales de 2026. Avec 44,14 % des voix, elle devance ses concurrents, dont Nathalie Ferrand-Lefranc et Frédéric Cabrolier, permettant ainsi la continuation de sa politique dans la commune. Ce scrutin a été marqué par des débats intenses et une campagne disputée. Lire sur ladepeche.fr
20:45 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil élu
Les résultats complets du côté d'Albi pour ce second tour des élections municipales, Stéphanie Guiraud-Chaumeil(LDVD) 44,14%, Nathalie Ferrand-Lefranc (LDVG) 28,16%, Frédéric Cabrolier 16,32%, Marie-Louis AT 11,38%
20:01 - Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés à ce dimanche soir. Qui a remporté l'élection ? Les résultats seront diffusés dans notre direct dès les premières estimations ou les premiers résultats partiels du ministère de l'Intérieur. Restez sur ce live jusqu'à la publication des résultats.
15:59 - Les résultats du 2e tour il y a six ans à Albi
Au soir du premier tour en 2020, Stéphanie Guiraud-Chaumeil (Divers centre) avait pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 39,10% des suffrages. Derrière, Nathalie Ferrand-Lefranc (Divers gauche) avait obtenu 22,01% des bulletins valides. La troisième place était revenue à Muriel Roques Etienne (La République en marche), s'adjugeant 1 813 bulletins (14,69%). La semaine suivante, Stéphanie Guiraud-Chaumeil l'avait finalement emporté avec 6 117 voix (49,94%), face à Nathalie Ferrand-Lefranc s'adjugeant 4 885 votants (39,88%) et Frédéric Cabrolier avec 1 245 suffrages (10,16%). Nathalie Ferrand-Lefranc avait notamment réalisé la meilleure progression en ajoutant 2 168 suffrages à son total, mais le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.
07:51 - Les horaires des bureaux de votes à Albi
Le dernier tour des élections municipales se déroulent ce dimanche 22 mars. Les électeurs d'Albi pourront aller se rendre aux urnes de leur bureau de vote de 8h à 18h. Une première ébauche de résultat sera connue à partir de 20h.
21/03/26 - 16:35 - Pour rappel, le second tour est une quadrangulaire à Albi
Les candidatures à Albi ont été dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Comme prévu, une quadrangulaire a lieu ce dimanche avec les listes de Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier, Marie-Louise At et Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Voir tous les candidats.
20/03/26 - 14:56 - Après un débat, voici les propositions des candidats sur l'économie locale
Les candidats aux municipales de 2026 à Albi ont débattu sur l'économie locale et l'attractivité. Frédéric Cabrolier, du RN, propose des aides à l'immobilier et une baisse de la CFE, tandis que Marie-Louise At plaide pour un manager de centre-ville et un développement touristique. Tous s'accordent sur la nécessité de revitaliser le commerce et d'attirer les entreprises. Lire sur letarnlibre.com
20/03/26 - 11:56 - Frédéric Cabrolier (RN) mise sur ses soutiens nationaux pour conquérir Albi
Frédéric Cabrolier, candidat du RN à Albi pour les municipales de 2026, bénéficie du soutien de Louis Aliot, maire de Perpignan, et Jean-Philippe Tanguy, membre du RN à l'Assemblée. Lors d'une conférence, il a mis en avant cette alliance politique qui reflète son engagement local. Au premier tour, il avait obtenu 17,34 % des voix. Lire sur lejournaldici.com
19/03/26 - 16:11 - Frédéric Cabrolier reçoit du soutien à Albi
À Albi, Frédéric Cabrolier, candidat du RN pour les élections municipales de 2026, bénéficie du soutien de Louis Aliot et Jean-Philippe Tanguy, figures importantes de son parti. Cabrolier a exprimé sa fierté d'avoir ces soutiens lors d'une conférence de presse. Lors du premier tour, il avait obtenu 17,34 % des voix. Lire sur lejournaldici.com