Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois : l'intégralité des résultats en direct avec le score de chaque liste

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Blois sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Blois et la liste complète des élus.

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20:52 - Les résultats complets à Blois dévoilés par le ministère Le ministère a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Blois. Marc Gricourt (LUG) l'emporte avec 51,74% des voix, loin devant Malik Benakcha (36,14%) et Marine Bardet (12,13%).

17:34 - Découvrez le taux de participation à 17h à Blois À Blois, les tendances du second tour des municipales 2026 se précisent. À 17h, le taux de participation en Loir-et-Cher s’établit à 50,81 %. Si ce score marque un net rebond par rapport au scrutin de 2020 impacté par le Covid (38,68 %), il reste inférieur à la mobilisation des législatives de 2024 (63,93 %) et à celle des municipales de 2014 (54,82 %).

16:26 - Les électeurs du Loir-et-Cher se sont plus mobilisés cette année Le deuxième tour des élections municipales de 2026 a lieu à Blois et dans cinq autres communes du Loir-et-Cher. À midi, la participation des électeurs du département a atteint 19,67 %, en hausse par rapport à 2020, où elle était de 18,71 %. Les citoyens peuvent voter jusqu'à 18 h pour élire leurs représentants locaux. Lire sur lanouvellerepublique.fr

14:07 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans le Loir-et-Cher Les résultats du 2e tour des élections municipales à Blois ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Loir-et-Cher s'élève à 19,67% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un taux à comparer aux 26,69% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,71% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,2% en 2014).

07:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Blois Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Blois sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Ce dimanche 22 mars 2026, les 28 579 votants de Blois sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Lors des précédentes municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du second tour. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Blois. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 16:52 - Trois listes s'affrontent pour le second tour à Blois Le paysage électoral de la ville de Blois est désormais fixé pour le scrutin du dimanche 22 mars 2026. À l'issue du premier tour, trois formations politiques ont obtenu le maintien nécessaire pour participer à une triangulaire. La liste d'union de la gauche et des écologistes est menée par le maire sortant Marc Gricourt. Face à la majorité sortante, deux blocs d'opposition se maintiennent. Malik Benakcha conduit la liste d'union de la droite et du centre « Unis pour Blois ». Enfin, Marine Bardet représente le Rassemblement National avec la liste « Avec vous pour Blois ». Les 43 sièges du conseil municipal seront répartis à l'issue de ce vote, pour lequel 48,15 % des électeurs blésois s'étaient déplacés lors du premier tour.

20/03/26 - 17:59 - Les candidats débattent avant la fin de la campagne de l'entre-deux-tours À Blois, le débat pour les élections municipales de 2026 a opposé le maire sortant Marc Gricourt (PS), fusionné avec Nicolas Orgelet (Les Écologistes), à Malik Benakcha (LR) et Marine Bardet (RN). Les candidats ont discuté de projets variés comme le Carré Saint-Vincent et d'autres enjeux locaux. Ce débat s'inscrit dans un contexte électoral particulier avec une triangulaire en jeu. Lire sur lanouvellerepublique.fr

20/03/26 - 14:16 - Ambiance électrique lors du débat municipal à Blois À Blois, le débat entre les trois candidats aux élections municipales de 2026 a été marqué par des tensions palpables. Jérôme Boujot, directeur de campagne de Marc Gricourt, a refusé de serrer la main de Malik Benakcha, soulignant le climat électrique de cette rencontre. Cet affrontement met en lumière les enjeux importants du scrutin à venir. Lire sur lanouvellerepublique.fr

19/03/26 - 17:01 - Malik Benakcha prépare son second tour à Blois À Blois, Malik Benakcha (LR-MoDem) se prépare pour le deuxième tour des élections municipales de 2026 en affrontant Marc Gricourt (PS). Malgré un score initial de 24,5 %, l'ambiance est tendue au sein de l'équipe de Benakcha qui considère le second tour comme un challenge crucial. Les attentes de la liste Républicaine étaient pourtant plus élevées, visant plus de 30 % des voix. Lire sur lanouvellerepublique.fr