Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : suivez tous les résultats du 2e tour

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Besançon sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Besançon et la liste complète des élus.

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18:55 - L'estimation de l'abstention à Besançon L'estimation de l’abstention à Besançon au second tour est de 31,1% (contre 36,7% au 1er tour), indique Ipsos/BVA sur le réseau social X.

18:53 - Quel était le résultat des dernières municipales à Besançon ? Lors des dernières municipales, au moment de la première manche de ce scrutin, Anne Vignot (Union de la gauche) avait fait la course en tête en récoltant 7 844 suffrages (31,21%). Derrière, Ludovic Fagaut (Les Républicains) avait recueilli 23,59% des suffrages. Anne Vignot l'avait finalement emporté au second tour avec 11 145 bulletins (43,83%), face à Ludovic Fagaut avec 41,61% des votants et Eric Alauzet réunissant 3 700 suffrages (14,55%).

17:26 - Le taux de participation à 17h dans le Doubs dévoilé par le ministère La participation à 17h dans le département du Doubs s'élève à 50,04%. Un chiffre à comparer aux 62,59% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 35,54% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 59,7%.

12:23 - Premier indicateur sur la participation à midi Les résultats du 2e tour des élections municipales à Besançon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Doubs s'élève à 20,52%. Un chiffre à comparer aux 27,65% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 14,06% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,09% en 2014).

07:55 - Restez informé sur les élections municipales à Besançon Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Besançon de réagir sur les enjeux qui affectent leur commune. À Besançon comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour rappel, Anne Vignot (Union de la gauche) a remporté l'élection au second tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les 68 bureaux de vote de la ville de Besançon ferment à 18 heures. Les résultats à Besançon seront publiés sur cette page à partir de 20 heures.

21/03/26 - 16:07 - Ludovic Fagaut ou Anne Vignot, qui va remporter le 2e tour ? A Besançon, ce 2e tour se résumera au duel entre Ludovic Fagaut et Anne Vignot. Les compositions complètes de leurs listes sont disponibles sur cette page.

20/03/26 - 16:21 - Ludovic Fagaut et Anne Vignot mobilisent leurs derniers atouts pour convaincre les électeurs À Besançon, la campagne des municipales de 2026 s'intensifie entre Ludovic Fagaut (LR) et Anne Vignot (LE). Le premuer reçoit des soutiens controversés mais bénéficie du soutien d'un collectif d'acteurs économiques, tandis qu'Anne Vignot compte sur une lettre ouverte de soutien d'Edwige Groult. Chaque camp mobilise ses derniers atouts pour convaincre les électeurs. Lire sur estrepublicain.fr

19/03/26 - 20:12 - La liste Besançon Avance dénonce des intimidations de soutiens à Anne Vignot À Besançon, la liste "Besançon Avance" dénonce des intimidations orchestrées par des soutiens à la maire actuelle, Anne Vignot. Ces accusations portent sur des propos diffamatoires et des pressions envers les sympathisants, jugées néfastes pour le débat démocratique et les élections municipales à venir. Elle annonce également le dépôt de plaintes pour ces comportements. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 19:01 - Les Écologistes soutiennent la maire de Besançon Anne Vignot À Besançon, les Écologistes de Franche-Comté apportent leur soutien à la maire Anne Vignot, tout en dénonçant des attaques sexistes aperçues durant la campagne municipale. Le mouvement souligne des propos misogynes émanant de certains opposants, compromettant l'égalité en politique. Ils appellent à un débat respectueux et à la mobilisation des électeurs. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 12:36 - Ludovic Fagaut gagne des soutiens avant le second tour À l'approche du second tour des élections municipales à Besançon, des acteurs économiques soutiennent la candidature de Ludovic Fagaut. Ils mettent en avant son programme axé sur le développement territorial, la création d'emplois, et la revitalisation du centre-ville. Ce soutien vise à faire de Besançon une locomotive économique régionale. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 11:36 - Éric Delabrousse veut mobiliser pour contrer la victoire l'extrême droite À Besançon, Éric Delabrousse, candidat centriste éliminé au premier tour, appelle les électeurs à se mobiliser avant le second tour des municipales. Il met en garde contre « le risque de voir un parti d’extrême gauche accéder à la tête de la ville », alors que la maire sortante Anne Vignot ralliée par LFI fait face à Ludovic Fagaut. Ce scrutin pourrait changer l'orientation politique de la ville. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 11:21 - La maire sortante confronte son programme avec LR Lors d'un débat public à Besançon, les candidats du second tour des élections municipales de 2026, Anne Vignot (maire sortante) et Ludovic Fagaut (LR-Modem), ont confronté leurs programmes. Les discussions ont porté sur divers thèmes comme la sécurité et la santé. Le second tour est prévu pour le 22 mars 2026. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 13:06 - Anne Vignot reçoit le soutien de Marie-Guite Dufay après l'annonce d'une alliance avec LFI À Besançon, l'ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay soutient Anne Vignot pour le second tour des élections municipales. Elle avertit d'un risque de victoire de la droite et appelle à un « sursaut » pour préserver les valeurs sociales et écologiques. Dufay évoque un accord « technique » avec La France insoumise pour unir la gauche. Lire sur pleinair.net

18/03/26 - 12:06 - Des élus francs-comtois dénoncent "l'accord de la honte" entre Anne Vignot et LFI À Besançon, des élus francs-comtois critiquent un accord entre la maire sortante Anne Vignot et la liste de l'Insoumise Séverine Véziès, qualifié d'«accord de la honte ». Ils appellent à un sursaut électoral pour le second tour afin de favoriser une alternance, après la première place de Ludovic Fagaut au premier tour. Lire sur pleinair.net