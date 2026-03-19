Résultat de l'élection municipale 2026 Guéret : Le candidats pour le deuxième tour, finalement ce sera une triangulaire

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guéret oppose Thierry Delaitre, Eric Correia et Marie-Françoise Fournier. Suivez le 2e tour en direct.

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06:26 - Le candidats pour le deuxième tour, finalement ce sera une triangulaire Les élections municipales de Guéret se poursuivent avec un deuxième tour où trois candidats se disputeront la mairie, dont la maire sortante. Alors qu'on craignait une quadrangulaire, Éric Correia et Didier Hoeltgen ont choisi de fusionner leurs listes pour renforcer leurs chances de victoire. Michel Vergnier, figure emblématique de la politique guérétoise, se retire définitivement après une longue carrière. Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guéret dévoilés hier soir par le ministère de l'Intérieur sont donc Thierry Delaitre, Eric Correia et Marie-Françoise Fournier. Voir tous les candidats des listes à Guéret

18/03/26 - 11:36 - Les habitants de Guéret s'interrogent sur les élections Les élections municipales à Guéret suscitent de vives discussions parmi les habitants, particulièrement autour des sept listes en compétition. Les analyses des électeurs montrent des attentes élevées envers un possible changement, mais aussi des doutes sur les promesses des candidats. La fusion des listes PS et Divers gauche est également au centre des préoccupations. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 20:56 - La maire sortante se prépare pour un second tour captivant À Guéret, les élections municipales de 2026 se précisent avec un second tour très disputé. La maire sortante, Marie-Françoise Fournier, se présente seule après avoir rejeté une proposition de fusion de gauche, tandis que Thierry Delaître peine à unir la droite. Les trois listes s'affronteront avec des enjeux significatifs pour le futur de la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 19:56 - Thierry Delaître confirme sa candidature à Guéret Thierry Delaître, candidat de la droite à Guéret, a annoncé qu'il n'y aura pas de fusion de listes pour le second tour des élections municipales de 2026. Il estime que le résultat du premier tour, où la droite a atteint plus de 36 %, valide sa candidature et son projet. Delaître se dit déterminé à rassembler un large électorat autour d'une véritable alternance. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 12:31 - Les tractations se poursuivent à Guéret À Guéret, les élections municipales de 2026 révèlent une dynamique politique soutenue, avec la maire sortante Marie-Françoise Fournier en tête. L'union entre le socialiste Didier Hoeltgen et Éric Correia vise à solidifier la gauche, tandis que la droite, malgré des scores modestes, cherche à s'organiser pour contrer cette alliance. La compétition se renforce alors que les candidats évaluent leurs stratégies pour le second tour. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 20:41 - Guéret voit fusionner les listes de gauche À Guéret, les candidats de gauche Eric Correia et Didier Hoeltgen fusionnent leurs listes pour le second tour des élections municipales. Cette alliance vise à rassembler les forces et à répondre aux enjeux de la ville tels que le redressement financier et la qualité des services publics. Trois listes se maintiennent : la maire sortante, un candidat DVD, et la nouvelle liste de gauche. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 12:58 - Les tractations commencent pour le second tour à Guéret À Guéret, les élections municipales de 2026 sont marquées par des tensions avant le second tour. Quatre candidats sur sept sont qualifiés, avec la maire sortante en tête. Des négociations d'alliances sont en cours pour influencer le résultat, notamment entre candidats de gauche et de droite. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 08:32 - À Guéret, près de 65% des électeurs sont allés voter au premier tour Le premier tour des élections municipales 2026 à Guéret a eu lieu le 15 mars, avec une participation de 64,67 %. La liste conduite par Marie-Françoise FOURNIER a remporté 26,14 % des voix, devant d'autres candidats comme Eric CORREIA et Thierry DELAITRE. Les résultats montrent un intérêt significatif des électeurs pour cette élection locale. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 07:51 - Vers une quadrangulaire au second tour des municipales à Guéret Lors des élections municipales de 2026 à Guéret, la maire sortante Marie-Françoise Fournier s'est qualifiée pour le second tour avec 26,14% des voix. Elle est suivie par Eric Corréia (Divers gauche) et Thierry Delaître (Divers droite), alors que Didier Hoeltgen (Union de la gauche) complète le quartet final. Les résultats montrent une compétition vive parmi sept listes dans la ville de Creuse. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr