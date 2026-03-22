Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux : l'intégralité des résultats en temps réel avec le détail des scores

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Périgueux sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Périgueux et la liste complète des élus.

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20:59 - Michel Cadet élu Voici les résultats complets à Périgueux selon les chiffres du ministère avec la victoire de Michel Cadet (LDVD) 53,21%, Emeric Lavitola 46,79%.

17:24 - Le taux de participation à 17h en Dordogne dévoilé La participation à 17h à ce 2e tour des municipales a été communiquée par le ministère : en Dordogne, elle s'élève à 54,77%. Un chiffre à comparer aux 67,88% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 48,91% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 64,52%.

12:22 - Un quart des électeurs concernés s'est déjà rendu aux urnes à midi dans le département Les résultats du 2e tour des élections municipales à Périgueux ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de la Dordogne s'élève à 25,06%. Un chiffre à comparer aux 33,2% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 22,99% des municipales 2020, organisées en plein Covid (26,67% en 2014).

07:55 - Les municipales à Périgueux, c'est aujourd'hui Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Périgueux sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les élections municipales 2026 sont organisées ce dimanche à Périgueux. Ce scrutin va permettre de désigner les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Les précédentes élections municipales se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste des prétendants en 2026 est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 14:57 - Périgueux : des verdicts éminemment significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Périgueux accordaient leurs suffrages à Pascale Martin (Nupes) avec 27,18% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Philippe Chassaing (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,02% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Périgueux quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,17% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,56%. Lors de la finale de l'élection à Périgueux, les électeurs accordaient 65,29% pour Emmanuel Macron, contre 34,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Périgueux comme une commune au paysage politique fragmenté.

20/03/26 - 18:26 - Émeric Lavitola reçoit de nouveaux soutiens à quelques jours du second tour Émeric Lavitola, maire sortant socialiste à Périgueux, a reçu le soutien d'Alain Rousset et de l'ancien candidat Patrick Palem à quelques jours du second tour des élections municipales de 2026. Lavitola, qui a obtenu une faible avance au premier tour, cherche à consolider son appui avant la finale. Les tensions entre les différents partis complicent le paysage électoral local. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 15:16 - Émeric Lavitola reçoit l'appui de la Région tandis que Michel Cadet multiplie ses soutiens À Périgueux, les élections municipales de 2026 mobilisent les candidats Émeric Lavitola et Michel Cadet, chacun dévoilant sa stratégie lors de meetings. Lavitola, soutenu par le président de la Région, cherche à faire barrage à l'extrême droite, tandis que Cadet, avec de nouveaux soutiens, capitalise sur son expérience. Le débat se polarise autour des questions de gauche et droite, accentuant les tensions. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 13:01 - Un second tour décisif pour la gauche Les élections municipales de Périgueux en 2026 s'annoncent serrées avec un second tour entre le maire socialiste sortant Emeric Lavitola et Michel Cadet, divers droite, après un premier tour très disputé marqué par seulement 40 voix d'écart. Lavitola a obtenu 36,40% des voix, tandis que Cadet a suivi avec 36%. La mobilisation des abstentionnistes sera cruciale pour l'issue de ce scrutin, avec un taux d'abstention de 43,81% au premier tour. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 12:01 - Les candidats débattent À Périgueux, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec un débat entre les deux candidats à la mairie, Emeric Lavitola et Michel Cadet. Lavitola insiste sur sa loyauté à sa liste, tandis que Cadet souligne l'importance de rassembler un maximum de voix, notamment celles des électeurs de LFI éliminés au premier tour. Les tensions et accusations fusent alors que les deux candidats cherchent à attirer les voix nécessaires pour l'emporter dimanche. Lire sur dordognelibre.fr