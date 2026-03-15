Ce dimanche, il y a une autre élection en même temps que les municipales dans toute la France !

Ce dimanche est le jour des élections municipales, mais pas uniquement ! Tous les Français votent pour désigner d'autres élus.

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Après six ans de mandat, les maires et les élus de la commune terminent leur mission. Il est temps pour les Français de choisir leurs nouveaux représentants locaux ou de les renouveler. Le premier tour des élections municipales se déroule le 15 mars 2026, suivi d'un second tour le 22 mars pour les communes où aucune liste n'a pris l'avantage.

On parle souvent de l'élection du maire, mais en réalité, vous allez voter pour une équipe de conseillers municipaux. Ce sont eux qui, quelques jours après leur propre élection, se réuniront pour désigner officiellement celui ou celle qui portera l'écharpe tricolore. Si vous habitez Paris ou Marseille, une petite nouveauté s'invite en plus dans l'isoloir puisque, suite à la réforme de 2025, vous voterez désormais deux fois pour la ville : un scrutin pour les conseillers de secteur et un autre pour les conseillers municipaux.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que lors de ce rendez-vous immanquable de la politique locale, d'autres candidats sont élus au suffrage universel direct. Ils sont souvent oubliés dans les débats, pourtant, les conseillers communautaires jouent un rôle crucial dans la vie de tous les jours des citoyens. Et tous les Français les désignent en votant ce dimanche.

Les conseillers communautaires siègent au sein des groupements de communes, comme les communautés de communes ou les métropoles, aussi appelées établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ils représentent leur ville d'origine et administrent ensemble un territoire plus large pour élaborer "un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace", selon l'article L52214-1 du code général des collectivités territoriales.

Au début de l'année 2026, la France comptait près de mille groupements de ce type, à l'image de Nantes Métropole, selon le bulletin d'information statistique de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Et les pouvoirs des conseillers communautaires ne sont pas à négliger : ils pilotent l'aménagement du territoire, gèrent la collecte des déchets, s'occupent de l'assainissement des eaux ou encore de la prévention des inondations. Sans oublier l'entretien de la voirie et des grands équipements sportifs et culturels.

Ils sont élus lors des municipales car, comme l'explique le Code électoral, "nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou d'arrondissement". Le nombre de sièges au sein des groupements de communes n'est pas le même partout puisque plus une ville est peuplée, plus elle dispose d'élus pour la représenter. Mais tout le monde a sa place : même le plus petit village possède au moins un siège, tandis que le pouvoir des très grandes villes est limité pour éviter qu'une seule commune ne dicte sa loi aux autres.

Le mode d'élection des conseillers communautaires dépend toutefois de la taille des communes. Pour les villages de moins de 1 000 habitants, le choix est presque automatique. Les sièges sont attribués selon "l'ordre du tableau" (article L273-11) du conseil municipal, c'est-à-dire d'abord le maire, suivi des adjoints, puis des conseillers selon leur ancienneté ou leur âge. En pratique, c'est donc souvent le maire qui représente la commune, sauf s'il choisit de passer la main à son premier adjoint.

En revanche, si vous vivez dans une ville de plus de 1 000 habitants, les candidats au conseil communautaire apparaissent sur une liste spécifique, bien distincte de la liste municipale, mais imprimée sur le même bulletin de vote. Le jour du scrutin, vous aurez entre les mains un seul papier divisé en deux : à gauche, les noms pour la mairie et à droite, ceux pour l'intercommunalité, les mêmes que ceux qui figurent en tête de la liste municipale.

Attention, si vous habitez à Lyon, la liste des candidats des conseillers municipaux sont dans une liste à part. Ainsi, les lyonnais devront voter sur trois scrutins pour leurs conseillers municipaux, leurs conseillers d'arrondissement, mais aussi, pour leurs conseillers métropolitains.