Résultat de Steeve Briois aux municipales 2026 à Hénin-Beaumont : un boulevard pour le RN ?

Steeve Briois (RN) brigue un troisième mandat à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) lors de ces élections municipales 2026. Face à lui, la gauche se présente en ordre dispersé, lui offrant une chance immense de réélection.

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Bastion du RN, Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) devrait, sauf grande surprise, rester dans l'escarcelle du parti à la flamme lors de ces élections municipales 2026, dont le premier tour a lieu ce 15 mars. En effet, le maire sortant Steeve Briois brigue un troisième mandat et n'envisage pas d'autre option que la victoire en ce mois de mars. "On est sûr de l'emporter mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire campagne", dit-il dans les colonnes de France 3 Hauts-de-France.

Le maire d'extrême droite en place depuis douze ans avait facilement été réélu en 2020, dès le premier tour, avec 74% des suffrages exprimés. Ce dernier vante un bilan "très positif" : "on a fait des investissements incroyables sur la ville dans divers domaines : on a refait une piscine, une salle de sport. On a rénové des quartiers. Il y a eu des tas d'animations qui ont pu voir le jour durant ces 12 années", dit-il.

Steeve Briois (RN) face à une gauche éclatée

Face à lui, deux listes de gauche tenteront de lutter : Inès Taourit à la tête d'une liste citoyenne (divers gauche), et Houari Benhadja, soutenu par La France insoumise (LFI). Force est de constater que la gauche apparaît en ordre dispersé lors de ce scrutin, n'étant pas parvenue à s'unir pour tenter de faire front commun contre le RN. La liste divers gauche comprend le PS, Place publique, le PCF et EELV, hors LFI qui part seule sur la ligne de départ.

Alors, si ce n'est pas un boulevard dont dispose Steeve Briois lors de ces élections municipales, cela en a tout l'air. Sur sa liste, ce proche de Marine Le Pen peut compter sur plusieurs piliers historiques mais surtout l'apport de nombreux jeunes profils. En effet, sa liste est renouvelée quasiment de moitié (44%) avec une moyenne d'âge de 50 ans tout pile.

"Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de la fiscalité", a même promis Steeve Briois au micro de ICI Nord. "Nous avons des projets culturels avec la rénovation de la médiathèque et du bâtiment de l'Escapade, notre théâtre municipal, et surtout, nous avons la construction d'un complexe sportif. Ce sera un des plus gros investissements financiers pour les clubs d'élite comme la gym et l'escrime. Ce bâtiment sera également ouvert aux écoles et à tous les habitants", précise le premier édile, candidat à sa succession.