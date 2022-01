"Présidentielle 2022 : remous à droite, chaos à gauche... Sondages et dernières actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. LR espère se qualifier pour le 2e tour de la présidentielle 2022, à la faveur d'une candidature Zemmour affaiblissant Le Pen... et la gauche veut renverser la table. Mais les résultats des sondages sont favorables au président sortant.

16:06 - 110 000 participants à la primaire populaire Au coeur de l'actualité depuis plusieurs semaines, s'affichant comme possible réalisatrice de l'union de la gauche, la Primaire populaire ne devrait finalement pas arriver à ses fins, Christiane Taubira étant la seule figure du mouvement à y participer officiellement, Anne Hidalgo y réfléchissant encore. Lundi, l'organisation de ce scrutin citoyen a annoncé que 110 000 personnes étaient déjà inscrites pour participer au vote 100% en ligne et gratuit, organisé du 27 au 30 janvier. 15:49 - "Ceux que soutient Guillaume Peltier ne gagnent pas les élections" pique Pécresse L'annonce ne la bouscule pas. Lundi 10 janvier 2022, Valérie Pécresse a réagi au ralliement de Guillaume Peltier à Eric Zemmour. L'ancien numéro 2 des Républicains a en effet annoncé rejoindre la campagne du polémiste. Mais pour la candidate LR, il s'agit d'un "non-évènement", comme elle l'a confiée sur Franceinfo. "Ça fait des mois qu'il nous avait déjà quittés dans sa tête. Il avait d'ailleurs été démis de ses fonctions par Christian Jacob en décembre", a-t-elle ajouté. Soutien de Xavier Bertrand au congrès LR, puis d'Eric Ciotti, il s'est finalement rallié au polémiste. "Je lui souhaite bonne chance parce qu'en général, ceux que soutient Guillaume Peltier ne gagnent pas les élections", a piqué la prétendante à l'Elysée. 09/01/22 - 14:01 - Christiane Taubira annonce se soumettre au résultat de la Primaire populaire La candidate "envisagée" à l’élection présidentielle Christiane Taubira a annoncé ce dimanche 9 janvier qu’elle se soumettrait au résultat de la Primaire populaire, une initiative citoyenne prévue du 27 au 30 janvier, dont elle acceptera "le verdict". En déplacement à Bondy (Seine-Saint-Denis), l'ancienne garde des Sceaux a affirmé qu'elle "accepte le risque de la démocratie et le verdict de la Primaire populaire" estimant que c'est "la dernière chance d’une union possible de la gauche". "J’invite les autres candidats de gauche et écologistes à en faire autant" et à accepter le "verdict", a-t-elle annoncé. "Il n’y a rien à craindre des électeurs de la Primaire populaire, qui sont épris de toutes les justices", avant de conclure que "nous avons donc à accepter ce risque, pour ma part je l’accepte". En réponse, Yannick Jadot (EELV), candidat à la présidentielle, a rejeté une nouvelle fois l'idée d'une primaire à gauche. "Tout ça n’est pas à la hauteur de la situation de ce pays', a-t-il indiqué, sur France Inter, ce dimanche. Après avoir envisagé une primaire où s’engagent les candidats, le collectif de la Primaire populaire a modifié les modalités de participation face au refus de plusieurs candidats, avec une transformation en "investiture populaire" traduite par un vote des centaines de milliers d’inscrits sur leur plateforme. La candidate socialiste Anne Hidalgo avait reconnu samedi 8 janvier l’échec "pour l’instant" de sa proposition d’une primaire en l’absence de l’engagement des autres candidats du même courant politique. 09/01/22 - 12:30 - Guillaume Peltier, ex-LR, rejoint Eric Zemmour et devient porte-parole du parti Reconquête Interrogé sur Europe 1 ce dimanche 9 janvier, l’ancien numéro 2 des Républicains, Guillaume Peltier, a annoncé rejoindre le candidat d'extrême droite Éric Zemmour dans sa campagne pour l'élection présidentielle. Selon BFMTV, il devient par la même occasion porte-parole du parti Reconquête. Le député du Loir-et-Cher et ancien numéro 2 des Républicains a indiqué ne pas avoir "confiance" dans la candidate Les Républicains (LR) Valérie Pécresse affirmant qu'il n'avait eu "aucune garantie de son non-ralliement à Macron" en cas de défaite au 1er tour du parti. Il estime qu'Éric Zemmour représente "le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR". Selon lui, l'ancien journaliste serait également "le seul capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite" tout en prévenant qu'il était "le premier mais pas le dernier car c'est le début d'une vague montante". Après lui avoir retiré son statut de vice-président des Républicains le 7 décembre dernier, Christian Jacob a annoncé l'exclusion du parti de Guillaume Peltier dans la foulée de son ralliement au parti d'Éric Zemmour. "Alors qu’il n’exerçait plus aucune responsabilité dans les instances de LR, Guillaume Peltier fait un retour aux sources en rejoignant Éric Zemmour. Par cette décision, il est de fait exclu de notre famille politique et ne peut plus s’en revendiquer", a-t-il affirmé. Éric Ciotti, finaliste de la primaire de la droite, s'est de son côté dit "déçu par l'attitude de Guillaume Peltier" et estime qu'il commet "une lourde faute". 08/01/22 - 16:37 - Premiers déplacements en 2022 pour les candidats Une journée chargée pour les candidats à la présidentielle, ce samedi. Ce matin, Valérie Pécresse (LR) a tenu une conférence de presse où elle a indiqué qu'Emmanuel Macron "n'a eu de cesse de diviser les Français" avant de revenir sur la polémique de la semaine en assurant que "le rôle d'un président, c'est d'emmener les Français pas de les emmerder." À l'occasion d'un hommage rendu à François Mitterrand à Jarnac (Charente), Anne Hidalgo (PS) a reconnu que sa proposition de primaire rassemblant l'ensemble des candidats de gauche "n'a pas fait l'objet d'un accord" et que "si Yannick Jadot n'est pas présent, cela ne s'appelle plus une primaire." En déplacement à Perpignan et à Trèbes, Marine Le Pen (RN) a affirmé qu'elle était "convaincue par expérience et conviction non seulement d'être au second tour mais aussi d'avoir de très grandes chances d'être élue au second tour" tout en lançant une pique à Eric Zemmour : "des électeurs ont été séduits par la nouveauté d'Eric Zemmour, et se rendent compte que son projet n'est pas prêt." De son côté le candidat du parti La Reconquête était en Vendée où il a apprécié sa rencontre avec son nouveau soutien, Philippe de Villiers. "S’il y avait eu un Philippe de Villiers par région, la France serait sauvée", a-t-il indiqué sous les chants de type "on est chez nous" de ses partisans. 07/01/22 - 14:07 - Une grève de la faim entamée pour demander l'union de la gauche L’union de la gauche, ils la veulent coûte que coûte. Alors que la possibilité d’une alliance des candidats semble dans une impasse et apparaît comme un mirage depuis des semaines, des militants tentent de frapper un grand coup pour forcer les candidats à établir un programme commun. Pierre Larrouturou, député européen, et 11 autres militants ont annoncé entamer une grève de la faim, ce vendredi 7 janvier 2022. Une action coup de poing avec pour objectif de ramener l’ensemble des prétendants de gauche à la présidentielle dans le giron de la primaire populaire, initiative à laquelle participe seulement, pour l’heure, Anne Hidalgo. "Seuls les candidats de gauche et de l’écologie ont conscience de l’urgence climatique et portent des solutions à la hauteur des enjeux. Mais leurs divisions rendent toute victoire impossible", s’inquiètent-ils. Et ajoutent avec inquiétude : "La gauche a déjà perdu des élections mais en 2022 la situation est radicalement différente : il n’en va pas juste d’une élection ratée mais du destin de notre humanité" et veulent croire que même si "les divisions actuelles sont en train de décourager un grand nombre d’électeurs", "il est encore possible de faire gagner le climat et la justice sociale" si l’union est décrétée d’ici mi-février. Parviendront ils à leurs fins ? Nous démarrons aujourd’hui 7 janvier une #grèvedelafaim.



Pourquoi?



Car divisés, nous n’avons aucune chance de faire de l’écologie et de la justice sociale la priorité de nos politiques. Il n’a jamais été aussi urgent de nous rassembler.https://t.co/DffMQe4pQk pic.twitter.com/bcZkRcOcJ7 — Pierre Larrouturou (@larrouturou) January 7, 2022 07/01/22 - 12:25 - Macron consolidé en tête du dernier sondage, la lutte entre Le Pen et Pécresse se poursuit Il en a "très envie" et les sondages le confortent dans son ambition. Emmanuel Macron apparaît une nouvelle comme le favori de l'élection présidentielle 2022, recueillant 25% des intentions de vote au premier tour du scrutin selon le dernier sondage BVA réalisé pour RTL et Orange, publié vendredi 7 janvier 2022. Le président sortant, qui n'a pas officiellement déclaré son intention de briguer sa succession, devance largement Marine Le Pen (17%), donnée au second tour d'une courte tête devant Valérie Pécresse (16%). De quoi confirmer qu'un duel entre les deux femmes se profile bien le 10 avril prochain. Derrière, Eric Zemmour est à la traîne (12%), tout comme Jean-Luc Mélenchon (10%), seule candidat de gauche à atteindre ce seuil. Le second tour n'a pas été testé, mais le paysage politique apparaît, à l'instant T, une nouvelle fois figé.

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donne Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et l'immense majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron), une étude Elabe le 7 décembre a donné Valérie Pécresse en mesure de se qualifier et de remporter l'élection face au président sortant (52%-48%).

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.