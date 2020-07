Elections américaines 2020 : résultat des sondages, dates... Les infos clés

Prévues au 3 novembre prochain, les élections américaines promettent un duel explosif entre Joe Biden et Donald Trump. Sondages, dernières actus... Retrouvez toutes les infos essentielles.

Les élections présidentielles américaines se tiennent le mardi 3 novembre prochain. Deux candidats s'opposent : le démocrate Joe Biden, vainqueur de la primaire, et Donald Trump, le président républicain sortant.

Selon les derniers sondages, c'est Joe Biden qui est en tête des intentions de vote. Le candidat démocrate de 77 ans devance Donald Trump d'une dizaine de points. Voir notre partie sondages.

La menace du Covid-19 plane sur les élections américaines et perturbe la campagne à bien des égards. Si Joe Biden a décidé de ne plus organiser de meetings électoraux d'ici au scrutin, Donald Trump poursuit sa campagne de manière traditionnelle. La question d'un report de l'élection n'est pas encore sur la table, même si les Etats-Unis sont plus que jamais le pays le plus touché par l'épidémie.

Les dernières infos sur les Elections us

L'info du 9 juillet - Donald Trump juge "intéressante" la candidature de Kanye West. Alors qu'il a annoncé voilà quelques jours sa volonté d'être candidat aux élections américaines, Kanye West a reçu l'appui de Donald Trump, qui avait lui-même obtenu le soutien du rappeur en 2016. A l'occasion d'un entretien à Forbes, la star a assuré s'être éloignée du président actuel, jugeant être le candidat "de Dieu" et s'estimant davantage capable de mobiliser l'électorat noir que Joe Biden. Si Donald Trump a estimé que cette candidature aurait plus de chances d'aboutir en 2024, Kanye West a confié ne pas savoir s'il comptait se lancer "pour 2020 ou pour 2024, parce que c'est Dieu qui nomme le président".

Parti démocrate

Les primaires démocrates se sont déroulées dans un climat très particulier. Lancée avec le caucus de l'Iowa à l'aube de la crise du coronavirus dans le monde, l'élection du candidat démocrate a finalement tourné court, après le retrait de Bernie Sanders de la course à la présidentielle. Le candidat de l'aile gauche du parti, d'abord devant l'ancien vice-président de Barack Obama, en a décidé ainsi début avril dernier face au statut de favori de plus en plus affirmé de la part de Joe Biden d'une part, et la présence du virus sur le territoire américain d'autre part, empêchant le bon déroulement de la campagne.

Parti républicain

Au parti républicain, les choses sont claires, vu que le candidat officiel du parti n'est autre que Donald Trump, qui brigue donc un second mandat. Malgré tout, deux républicains ont fait office de dissidents et avaient annoncé leur candidature à la présidentielle américaine. Il y a d'abord eu William Weld, longtemps républicain à la ligne modérée avant de rejoindre le Parti libertarien... puis de réintégrer les républicains. Joe Walsh fut également un temps candidat, avant de se désister.

Depuis l'investiture de Joe Biden en tant que candidat du parti démocrate pour les élections américaines, les cartes ont été rebattues dans les sondages. La réélection de Donald Trump est clairement menacée si l'on en croit la quantité très importante de consultations menées outre-Atlantique. Mi-juillet, une dizaine de points en moyenne séparaient les candidats républicain et démocrate. Le site 270towin recueille les moyenne au niveau des Etats et au niveau national de l'ensemble des sondages réalisés jusqu'à présent et il en ressort que 49% des sondés souhaitent voter pour Joe Biden, quand Donald Trump affiche une moyenne d'intentions de vote de 40%. Une tendance qui se confirme si l'on prend les sondages un par un, ce que fait le site realclearpolitics.com, comme affiché ci-dessous.

L'élection présidentielle aux Etats-Unis a lieu en un seul et unique tour, qui se déroulera le mardi 3 novembre 2020. D'ici là, plusieurs dates sont à cocher dans la campagne. Entre le 17 et le 20 août se tiendra la Convention nationale démocrate, événement traditionnel se tenant quelques mois avant les élections et censé poser les bases de la candidature du parti. Le programme de Joe Biden devrait être défini à ce moment-là. Le 27 août, ce sera au tour de Donald Trump d'être officiellement investi candidat lors de la Convention nationale républicaine.

Le résultat de l'élection présidentielle américaine sera connu le mardi 3 novembre 2020, au fur et à mesure des dépouillements dans chaque Etat.