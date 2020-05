Mort de Claude Goasguen : emporté par le Covid-19 après 22 jours de réanimation

Claude Goasguen est mort, a-t-on appris ce jeudi. Cette figure de la droite parisienne a succombé des suites du coronavirus. Il avait 75 ans.

Maire du 16e arrondissement de Paris pendant plus de vingt ans, Claude Goasguen est mort, a-t-on appris ce jeudi via l'AFP. Cette figure de la droite avait contracté le coronavirus voilà plusieurs semaines, avant d'être hospitalisé fin mars. Agé de 75 ans, il était parvenu à se remettre de la maladie, après 22 jours de réanimation. L'ancien édile "allait mieux", selon sa famille, il "remarchait". Mais des complications cardiaques sont intervenues et c'est à 9 heures ce jeudi matin qu'une crise cardiaque a provoqué son décès.

Claude Goasguen laisse derrière lui une importante carrière de maire donc, mais également de député pendant près de 25 ans, tour à tour des Xe, XIe, XIIe, XIIIe, XIVe et XVe circonscriptions de la capitale. Egalement ministre, mais beaucoup plus brièvement, il a dirigé la Fonction publique, équivalent de l'Action et des comptes publics d'aujourd'hui, entre mai et novembre 1995. Depuis le début de la crise du coronavirus, il s'agit du deuxième ancien membre de gouvernement à décéder du coronavirus, après Patrick Devedjian.

Claude Goasguen, "une grande voix de l'Assemblée nationale"

Les réactions à la mort de Claude Goasguen ont afflué depuis l'annonce du décès de l'ancien ministre. "Claude Goasguen vient de partir, emporté par cette saloperie. Qu'importe ce que la politique peut en dire, il était mon ami et j'étais le sien, depuis nos vingt ans. Et tous les deux nous le savions", écrit par exemple François Bayrou sur Twitter. Gilles Le Gendre, leader des députés LREM, parle d'une "figure et une grande voix de l'Assemblée nationale".