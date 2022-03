Vote à la présidentielle et Covid-19 : comment voter si l'on est positif ou isolé ?

COVID ET ELECTION. Tous les électeurs français, même ceux positifs au Covid-19, devraient pouvoir se rendre aux urnes les 10 et 24 avril pour voter à l'élection présidentielle 2022. Le gouvernement doit annoncer un protocole sanitaire à respecter dans les bureaux de vote.

La règle est désormais bien connue : être positif au Covid-19 signifie s'isoler strictement chez soi pendant au moins cinq jours. Le protocole sanitaire ne prévoit aucune exception mais la tenue du scrutin pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022 dans une dizaine de jour devrait changer la donne. Le gouvernement a déjà indiqué à l'issue du Conseil de défense du mardi 29 mars que tout le monde serait autorisé à se rendre dans les bureaux de vote les dimanches 10 et 24 avril, même les personnes contaminées par le coronavirus et soumises à l'isolement. Impossible cependant de savoir comment sera organisé l'accès au scrutin ni de quel justificatif bénéficieront les électeurs malades et contagieux pour quitter leur domicile. L'annonce d'un protocole sanitaire à respecter dans les bureaux de vote est prévue pour la fin de la semaine et comme le veut la tradition, ce sont le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui devraient de concert informer des gestes préventifs à adopter les 10 et 24 avril prochains.

Il faut dire que la recrudescence de l'épidémie commence à inquiéter les Français. Comme anticipé à la mi-mars par les modélisations de l'Institut Pasteur, la courbe des nouvelles contaminations est à la hausse depuis plusieurs jours et si la tendance actuelle se confirme se sont "théoriquement" près de 500 000 Français qui, malades et isolés, seraient privés de vote le dimanche 10 avril si aucune dérogation à l'isolement n'est mise en place.

Avec 100 000 cas par jour chez les majeurs, isolés 5 jours, ça fait théoriquement 500 000 personnes qui doivent respecter un isolement autour du 10 avril...

Est-ce qu'il faudra une auto-attestation dérogatoire de non-contagiosité en bureau de vote ? pic.twitter.com/h3UtbMPpUn — Michaël (@mimiryudo) March 29, 2022

En plus des personnes contaminées, les électeurs à la santé fragile ou anxieux dans ce contexte de crise sanitaire pourraient faire le choix de ne pas se rendre dans les bureaux de vote. Sur ce point, le gouvernement se veut rassurant et un membre du Conseil de Défense a indiqué le 29 mars sur BFMTV : "Il n'y a pas de danger à aller voter. Il n'y a pas de hausse des admissions en soins critiques, c'est un rebond, pas une vague." Autant un moyen d'éviter que la panique s'installe et de se prémunir contre un fort taux d'abstention.

Quel est le protocole sanitaire prévu dans les bureaux de vote ?

Tous les électeurs français devraient pouvoir glisser un bulletin dans l'urne les dimanches 10 et 24 avril pour voter à l'élection présidentielle 2022, y compris les votants malades du Covid-19. Mais en période de crise sanitaire et de rebond épidémique, l'entrée dans les bureaux de vote devra se faire selon un protocole sanitaire strict. Les gestes préventifs à respecter n'ont pas encore été décidés par le gouvernement mais cela ne saurait tarder : des annonces sont attendues à la fin de la semaine. On peut déjà imaginer que, malgré la levée des restrictions sanitaires depuis le 14 mars, le port du masque redevienne obligatoire dans les bureaux de vote tout comme le respect des distanciations sociales. La principale interrogation concerne surtout les modalités qui permettront aux malades du coronavirus d'interrompre la période d'isolement le temps d'aller voter. Selon les premières pistes le protocole sanitaire pourrait être différencié entre le public et les assesseurs. Les second pourraient être soumis à plus de restrictions ou du moins amenés à prendre davantage de précautions.