"Sondage des législatives 2022 : une majorité absolue peu probable pour Macron, dernières projections"

SONDAGES LEGISLATIVES. Dans les derniers sondages avant le second tour des législatives, la majorité absolue est de moins en moins probable pour le chef d'Etat. La Nupes est bien partie pour être la première force d'opposition.

[Mis à jour le 17 juin 2022 à 16h18] En ce dernier jour de campagne des législatives 2022, les ultimes sondages sont attendus dans les heures à venir. Mais les projections de ces derniers jours vont toutes dans le même sens : si la coalition Ensemble formée autour du parti présidentiel (LREM) arrive en tête, elle a peu de chances d'obtenir une majorité absolue. Elle devrait tout de même rester majoritaire avec 265 à 305 sièges selon la dernière étude d'Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions. La Nupes s'éloigne elle aussi de son objectif d'obtenir la majorité mais elle pourrait se consoler en devenant le premier groupe d'opposition, ce qui signerait un retour en force de la gauche au palais Bourbon. Les projections tablent sur 140 à 180 députés Nupes élus au second tour des législatives ce dimanche 19 juin. Des projections qui corroborent les résultats du sondage qui montrent que 53% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne la majorité contre 46% qui espèrent voir la Nupes s'imposer et Jean-Luc Mélenchon nommé Premier ministre.

Les Républicains seraient relégués au rang de troisième force de l'Assemblée avec tout de même 60 à 80 élus, contre une centaine aujourd'hui. Malgré cette minorité, la droite pourrait tenir un rôle pivot puisque la majorité présidentielle pourrait avoir besoin d'elle pour mener certaines politiques. Enfin le Rassemblement national n'attendrait pas l'objectif fixé à une centaine de sièges mais il parviendrait à constituer un groupe de plusieurs dizaines de députés pour la première fois depuis 1986.

Un autre sondage cette fois signé par l'institut Elabe pour BFMTV et l'Express mise sur un résultat similaire bien qu'il accorde plus de sièges à la coalition de gauche avec une fourchette de 150 à 200 députés élus, un résultat qui serai insuffisant pour s'imposer devant Ensemble! La majorité présidentielle resterait le premier groupe avec 255 à 295 élus contre 350 lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Un hypothèse qui au meilleur des cas laisse la majorité absolue accessible même si ces chances sont minces. Gardons tout de même en tête que les résultats des sondages ne sont qu'une photographie à un instant T des tendances et ne présagent pas des résultats des élections législatives.

Après les résultats du premier tour des élections législatives, les instituts de sondage s'accordent pour dire que les candidats Ensemble! pourraient obtenir la majorité parlementaire au soir du dimanche 19 juin. Mais aucun ne place avec certitude le curseur du nombre de sièges au-dessus du pallier de 289. Avec autant ou plus de députés, Emmanuel Macron s'assure la majorité absolue, mais avec moins d'élus, la majorité ne serait que relative et la gouvernance du pays compliquée.

Les dernières projections de l'institut Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions publiées vendredi 17 juin, évaluent entre 265 et 305 le nombre de sièges gagnables pour Ensemble! (LREM, MoDem, Horizon, Agir). La Nupes obtiendrait ensuite le plus grand nombre de députés, avec entre 165 et 210 places au palais Bourbon. Un résultat honorable mais qui doucherait les espoirs de la coalition de d'être majoritaire et d'imposer la cohabitation au chef de l'État. Malgré un net recul, Les Républicains conserveraient entre 60 et 80 de leurs sièges et deviendraient la deuxième force d'opposition alors qu'ils étaient la première jusqu'ici. Enfin, le Rassemblement national pourrait enfin disposer d'un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Attention : les projections établies au soir du premier tour des élections législatives ne sont pas le résultat de sondages. Les instituts qui les élaborent pour les chaînes de télévision se basent sur les résultats réels de plusieurs centaines de bureaux de vote représentatifs de la diversité des circonscriptions, répartis dans toute la France. Avec ces données de départ, des modèles mathématiques vont venir donner une fourchette du nombre de sièges probable pour chaque bloc politique. Des algorithmes dont le challenge est surtout d'anticiper les reports de voix dans les 577 circonscriptions.

Que disait le dernier sondage d'intentions de vote sur le 1er tour des législatives 2022 ?

Le dernier sondage de l'institut Ifop pour LCI, publié vendredi 10 juin, donnait la Nupes (26,5%) juste devant Ensemble! (26%), quand le RN recueillait 19% des intentions de vote, loin devant LR (10%) et Reconquête (5,5%). Un résultat similaire au tout dernier baromètre Harris Interactive et Toluna pour Challenges (8 au 10 juin) et aux enquêtes Ipsos-Sopra-Steria pour France télévisions, Radio France et le Monde, donnant les deux formations à égalité ou presque, devant le RN maximum 20%. Le match entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon était donc annoncé et les sondeurs n'ont pas fait d'erreur.

Les différents sondages publiés au cours de ces dernières semaines donnaient Ensemble! et la Nupes en tête des intentions de vote, devant le Rassemblement national, cette tendance des sondages s'étant maintenue durant quasiment toute la campagne. Le mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon et l'alliance constituée autour d'Emmanuel Macron ont été créditées de 25 à 28% des suffrages dans un mouchoir de poche dans les dernières semaines, soit ce que le premier tour a livré comme équilibre.

Difficile de produire des sondages fiables pour les législatives

Attention : les votes pour les élection législatives sont très différents de ceux exprimés pour l'élection présidentielle. D'autres composantes structurent ce vote : le poids des partis installés dans les territoires, les personnalités politiques appréciées localement, les rapprochements politiques à l'échelle des circonscriptions, et le mode de scrutin, majoritaire à deux tours. Tout cela rend difficile le travail des sondeurs. Mais s'il est impossible de faire des projections précises, certains éléments sont à prendre en compte pour mesurer les rapports de force.

Dans les 577 circonscriptions de métropole et d'outre-mer (hors circonscriptions des Français de l'étranger donc), Emmanuel Macron est arrivé en tête, au premier tour de l'élection présidentielle, dans 256. Marine Le Pen dans 206, Jean-Luc Mélenchon dans 104, Valérie Pécresse dans... aucune. Mais rappelons qu'en 2017, Marine Le Pen avait réussi à être en tête du premier tour de la présidentielle dans 216 circonscriptions ; le parti d'extrême droite n'était pourtant parvenu qu'à faire élire 9 députés.