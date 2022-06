"RN aux législatives 2022 : vers un groupe historique à l'Assemblée ?"

RN. Loin de pouvoir prétendre devenir le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron, le Rassemblement national pourrait tout de même obtenir un groupe (15 députés) à l'Assemblée nationale.

[Mis à jour le 17 juin 2022 à 11h30] La campagne sans bruit des candidats du Rassemblement national aura-t-elle une incidence sur le résultat de ces élections législatives ? Rien n'est moins sûr. Deuxième force politique à l'issue de la dernière présidentielle, durant laquelle Marine Le Pen s'était qualifiée pour la deuxième fois d'affilée au second tour (41,45% face à Emmanuel Macron), le mode de scrutin n'annonçait rien de bon pour les législatives. Pourtant, si le nombre de députés annoncé est bien loin de celui d'Ensemble, de la Nupes et de LR, le RN pourrait bien obtenir un groupe au palais Bourbon. Pour cela, il faudrait remporter 15 sièges au sein de l'hémicycle. Cela parait probable au regard des derniers sondages.

La dernière enquête publiée ce vendredi 17 juin 2022 par l'institut Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions promet 20 à 50 députés au Rassemblement national à l'issue du second tour, ce dimanche 19 juin. Du côté des instances dirigeantes, on est plutôt confiant. Ce jeudi, Marine Le Pen s'est montrée particulièrement optimiste et offensive sur France Inter : "Je trouverais scandaleux et anti-démocratique que le Rassemblement national n'ait pas au moins 60 sièges. Car 60 sièges, c'est une opposition de plein exercice, qui a tous les outils que nous donne la Constitution pour faire notre travail d'opposition. Et nous sommes arrivés en tête dans 108 circonscriptions !"

Si les sondages se confirment dans les urnes, ce ne serait pas, pour autant, la première fois que le Rassemblement national obtiendrait un groupe à l'Assemblée nationale. En 1986, le Front national (ex-RN) avait réussi à faire entrer 35 députés au sein de l'hémicycle. Cependant, Jean-Marie Le Pen avait alors bénéficié d'un mode de scrutin différent. François Mitterrand avait alors introduit la proportionnelle. Reste à savoir si Marine Le Pen fera mieux que son père ce dimanche...

Le parti de Marine Le Pen, qualifiée elle-même pour le 2e tour avec une large avance dans le Pas-de-Calais, pourrait compter une quinzaine ou une vingtaine d'élus à l'Assemblée. Avec son résultat au premier tour, le RN a qualifié ses candidats pour le deuxième tour dans 208 circonscriptions, le plus souvent dans des duels face à la majorité présidentielle, Ensemble! (107 duels), ou la coalition de la gauche, la Nupes (59 duels). De quoi avoir de l'espoir pour constituer un groupe d'au moins 15 députés à l'Assemblée nationale. Les projections sur le nombre de sièges attribués à chaque force politique, même basses, juge le scénario possible. Le dernier sondage de l'institut Harris interactive pour Challenges publié le 14 mai prévoit 23 à 45 députés RN, assez donc pour former un groupe dans l'hémicycle, ce qui serait mieux que les 8 députés envoyés à l'Assemblée en 2017. L'Ifop-Fiducial, qui a livré des projections au soir du premier tour, peignait également le tableau d'une majorité présidentielle relative, étriquée entre les autres forces de l'Assemblée, dont le RN, qui pourrait, selon cette estimation, aspirer à un groupe de 15 à 30 députés.

200 duels pour le RN et un front républicain

Depuis le 13 juin, le Rassemblement national est donc reparti en campagne, emmené par Marine Le Pen qui concourt elle-même dans son fief d'Hénin-Beaumont . Sur le papier, l'objectif est simple : convaincre les électeurs de voter pour l'extrême droite. Mais en pratique, la tâche sera plus ardue. Dans 107 circonscriptions métropolitaines, les candidats du RN se retrouvent face à ceux de la majorité présidentielle, rejouant ainsi le second tour de la présidentielle. Dans ce cas de figure, les chances pour qu'un front républicain local fasse barrage au RN existent et sont importantes. D'autant plus que les figures de la Nupes ont donné une consigne de vote défavorable à l'extrême-droite, à l'instar du député de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, qui martelait sur Public Sénat le 15 mai : "On ne change pas d'attitude par rapport à ça, nous avons toujours dit "pas une voix pour le Rassemblement national'".

L'extrême droite est aussi en face à face avec la Nupes dans 59 duels de second tour des législatives. Mais difficile de convaincre les électeurs de la majorité présidentielle, d'autant que si Ensemble! est encore indécis ou peu précis quant aux consignes de vote à destination de la Nupes, il a déjà été dit plusieurs fois, par la Première ministre Elisabeth Borne comme par la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, et celle de La République en Marche, Maud Bregeon, que "pas une voix" ne doit aller "au Rassemblement national".

L'autre configuration à laquelle le RN doit se préparer est le duel face aux Républicains, une bataille qui les attend dans 25 circonscriptions. Un choix entre la droite et l'extrême droite pour lequel la majorité présidentielle renouvelle son appel aux électeurs à ne pas voter pour le parti de Marine Le Pen. D'autant qu'avec la proximité entre certaines propositions de LREM et celles de la droite, le report des voix de la majorité pourrait être favorable à LR.

Pour contrer ce semblant de front républicain qui se dresse devant lui au second tour des élections législatives, le Rassemblement national ne peut compter que sur sa campagne mais cela n'a pas été un point fort avant le premier tour. Il devient donc urgent pour l'extrême droite de s'investir et surtout d'affirmer ses ambitions si elle souhaite au moins former un groupe d'opposition à l'Assemblée.

Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives 2022 ?

Sans s'être fixé d'objectif précis, le Rassemblement espère compter autant de députés que possible à l'Assemblée nationale et pour donner un ordre de grandeur de ce que peut attendre, au mieux, le parti à l'issue des élections législatives, Marine Le Pen a indiqué le 8 juin à Perpignan en se référant aux résultats de la présidentielle : "On a été en tête dans 150 circonscriptions, on peut donc avoir 150 députés". Après le premier tour, ce scénario n'est plus qu'un loin souvenir mais le RN peut encore former un groupe parlementaire, ce qui était sa première ambition. Avec son score de 18,68% derrière Ensemble! (25,75%) et la Nupes (25,66%), le RN a réussi à qualifier 208 de ses candidats au second tour. Mais aucun candidat n'a été élu d'entrée, pas même Marine Le Pen, la cheffe de fil qui semblait promise à une victoire dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. La leader du mouvement est bien arrivée en tête avec une large avance sur la Nupes et Ensemble! (53,6%) mais l'abstention record de 52,49% à eu raison de son élection : Marine Le Pen n'avais pas suffisamment de voix sur le total des électeurs inscrits.

Quel résultats dans les sondages pour le Rassemblement national aux législatives ?

Avant le premier tour les prévisions avaient vu juste concernant le résultat du RN au premier tour des élections en annonçant un score en dessous des 20% et avec 5 à 8 points de retard sur le duo du tête. Les pronostics sur le nombre de sièges attribués ont déjà commencé en vue du second tour ce dimanche 19 juin. Selon les dernières projections d'Ipsos-Sopra Steria réalisées sur les résultats du premier tour, le RN serait en capacité de décrocher entre 20 et 45 sièges à l'Assemblée nationale, le minimum requis pour constituer un groupe étant l'élection de 15 députés, Marine Le Pen et son parti ont encore un coup à jouer. Seulement, ils peuvent dès à présent tirer un trait sur l'ambition de devenir la première opposition à Emmanuel Macron, la coalition de la gauche s'est emparée de cette place.

Quel est le programme du Rassemblement national ?

Le Rassemblement national assure être la "seule opposition" à Emmanuel Macron mais dans sa campagne le parti se bat à la fois contre la majorité présidentielle formée de "prédateurs d'en haut" qui selon les termes de Jordan Bardella dans un communiqué veut faire de la France "une salle de marché" et la coalition de la gauche composée des "prédateurs d'en bas" qui souhaitent "en faire un squat géant" toujours selon le président du RN. Le RN défend un programme en conséquence, similaire à celui défendu durant la campagne présidentielle par Marine Le Pen avec pour priorités les thèmes du pouvoir d'achat, de l'immigration et de la retraite.

Sur le pouvoir d'achat, première préoccupation des électeurs, le RN promet d'"augmenter le pouvoir d'achat et baisser les taxes". La très défendue proposition sur la suppression totale de la TVA sur un panier de cent produits de première nécessité et la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur le carburant et l'énergie sont de nouveau mises en avant. L'extrême droite promet aussi d'exonérer d'impôts les moins de 30 ans, notamment ceux qui créent leur entreprise, de mettre en place un prêt à taux zéro pour les jeunes familles françaises et de réindexer les pensions de retraites sur l'inflation. Au sujet des retraites, le RN rappelle défendre un système progressif garantissant le départ à la retraite à 60 pour les personnes entrées tôt dans la vie active et à 62 ans pour celle ayant commencé à travailler après 25 ans.

Une grande partie du programme RN concerne l'immigration et en la matière le parti souhaite "stopper l'immigration de masse et rétablir l'ordre" mais le sujet de l'immigration est aussi présent dans d'autres mesures qui concernent l'emploi. Le RN veut instaurer la "priorité nationale" pour "fixer l'accès des étrangers à tout emploi public ou privé" et "supprimer l'autorisation de séjour" aux étrangers "n'ayant pas travaillé depuis un an en France". La sécurité est aussi liée à la question de l'immigration sur certains points du programme du RN qui propose d'expulser les étrangers condamnés pour des crimes ou des délits. Plus généralement côté sécurité, le parti suggère la mise en place d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, de rétablir les peines planchers et d'ouvrir des places de prison supplémentaire.

Parmi les autres mesures mises en avant de la programme du RN on compte un investissement dans le secteur hospitalier notamment pour revaloriser les salaires des soignants et ouvrir 10 000 places en EHPAD, mais aussi la création de 100 000 logements pour les étudiants et la revalorisation des salaires des enseignants de 20% par an pendant 5 ans. L'écologie est la grande absente du programme RN, sur ce sujet le parti explique simplement vouloir supprimer les subventions accordées à l'éolien ou au solaire et développer l'hydroélectricité, le photovoltaïque, la géothermie en parallèle de la construction de quatorze centrales EPR.

Qui sont les candidats du Rassemblement national aux législatives ?

Marine Le Pen a été une des premières à officialiser sa candidature aux élections législatives par la voix de son bras droit, Jordan Bardella, le 28 avril depuis Fréjus. Elle a confirmé début mai se présenter à sa réélection dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. Au même moment, le président par intérim du parti à la flamme a vanté les rangs fournis du RN avec des candidats investis dans 567 circonscriptions sur 577. Sur les six députés RN présents à l'Assemblée, seuls quatre se représentent : Marine Le Pen et Bruno Bilde dans le Pas-de-Calais, Sébastien Chenu dans le Nord et Nicolas Meizonnet dans le Gard. Tous les autres candidats formeront la "nouvelle génération" du RN comme voulu par Jordan Bardella et Marine Le Pen.