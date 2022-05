"Stanislas Guérini : le patron de LREM nommé ministre de la Fonction publique"

STANISLAS GUÉRINI. Le délégué général de LREM, Stanislas Guérini a été nommé ministre de Transformation et de la Fonction publique ce vendredi 20 mai, il succède à Amélie de Montchalin.

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 17h54] Stanislas Guérini est un des nouveaux visages du gouvernement. Député de La Républiques en Marche et surtout délégué général du parti depuis 2018, l'entrepreneur trône parmi les poids lourds du camp Macron et est désormais le ministre du chef de l'Etat en charge du portefeuille de la Fonction publique. Le maroquin était géré jusqu'à présent par Amélie de Montchalin appelée à tenir de nouvelles fonctions gouvernementales. C'est la tête d'un jeune ministère, créé en juillet 2020 pour accélérer la modernisation et ajuster l'administration des services publiques que s'apprête à prendre Stanislas Guérini. Un poste technique plus que politique et médiatiquement discret, idéal pour une intégration du quadragénaire dans le gouvernement.

Stanislas Guérini, nommé ministre de la Fonction publique après une polémique ?

La nomination de Stanislas Guérini, qui doit encore être officialisée lors de l'annonce du gouvernement ce vendredi 20 mai 2022, a de quoi surprendre après la polémique créée deux jours plus tôt par les propos du délégué générale de LREM au sujet de l'ex-candidat aux législatives de la majorité présidentielle, Jérôme Peyrat. Condamné en 2020 pour violences conjugales sur son ancienne compagne, Jérôme Peyrat était, avant son retrait le 18 mai, candidat aux législatives en Dordogne. Une investiture décriée compte tenu du passé judiciaire du maire de La Roque-Gageac mais défendue par le patron de LREM sur Franceinfo : "C'est un honnête homme, je ne crois pas qu'il soit capable de violences sur les femmes. Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on a affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violences sur les femmes, jamais je n'aurais accepté cette investiture là". Pourtant les preuves ne manquent puisque la justice a tranché et jugé Jérôme Peyrat coupable de violences sur sa femme deux ans plus tôt.

Un tollé et des déclarations sur lesquels Stanislas Guérini est revenu quelques heures tard pour faire son mea culpa dans un communiqué diffusé sur Twitter. Conscient des heurts causés par ses propos, il a tenu à "réaffirmer avec force un engagement total de la majorité présidentielle pour soutenir la libération de la parole des femmes sur les faits de violences" et indiqué avoir convenu du retrait de la candidature de Jérôme Peyrat "pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté". Une réponse qui visiblement n'a pas entaché les chances de Stanislas Guérini d'entrer au gouvernement.