Européennes 2024, en direct : Macron irrite la gauche, Glucksmann prend les devants

Macron doit vraiment entrer dans la campagne des Européennes ce jeudi avec un discours prononcé à la Sorbonne, mais la date coïncide avec la dernière séance plénière au Parlement européen, de quoi énerver la gauche. Certains candidats risquent toutefois d'agacer le chef de l'Etat en retour.

10:55 - Invitée à l'entrée de Macron en campagne, la gauche s'offusque Emmanuel Macron a déjà mis un pas dans la campagne des élections européennes, mais sont entrée officielle doit se faire ce jeudi 25 avril avec un discours sur l'Europe qu'il prononcera à la Sorbonne, en souvenir de celui qu'il avait tenu lors du dernier scrutin au même endroit. Gentleman, le chef de l'Etat a convié tous les eurodéputés français à assister à son discours sur la "perspective de l'agenda stratégique" de l'Union européenne. Mais peu d'élus devraient de rendre à la Sorbonne, en tout la gauche a fait savoir sa position. Plusieurs têtes de liste ont pointé le fait que le discours se tiendra lors de la dernière séance plénière du Parlement, une coïncidence très critiquée. Marie Toussaint ironise sur un timing "regrettable", tandis que Manon Aubry tacle et note une nouvelle "grave atteinte à la démocratie".

21/04/24 - 14:24 - Un risque "avéré" d'intervention de la propagande russe La propagande russe va-t-elle jouer un rôle dans les élections européennes ? Dans une interview à Ouest-France, le ministre français délégué à l’Europe Jean-Noël Barrot, s'en inquiète. "Nous sommes pilonnés par la propagande de la Russie de Vladimir Poutine et de ses courroies de transmission", explique-t-il. "Il ne se passe pas une semaine sans que la France ne soit la cible de manœuvres coordonnées et délibérées pour perturber le débat public et interférer dans la campagne pour les élections européennes", assure le ministre. Interrogé sur la possibilité que ces campagnes influent sur les résultats du scrutin, Jean-Noël Barrot estime que "le risque est avéré".

21/04/24 - 10:21 - Les ambitions de Jordan Bardella La tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella a assuré qu'en cas de victoire aux élections européennes le 9 juin, il demanderait "dès le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale et un retour au peuple". "Les élections européennes du 9 juin représentent un référendum pour ou contre le délitement de la France", a avancé le patron du RN dans une interview au JDD. En cas de dissolution ordonnée par Emmanuel Macron en juin, le RN se "présenterait devant le chef de l'État, fort de la légitimité conférée par le peuple français, pour demander la tenue d'un référendum sur l'immigration". Le député européen de 28 ans tient à faire du président de la République son "seul adversaire", estimant que la liste menée par Marion Maréchal (Reconquête) "risque de ne pas obtenir d'élus" et "appelle les électeurs d'Éric Zemmour et de François-Xavier Bellamy à rejoindre notre combat pour la France".

20/04/24 - 15:06 - Un arrière-petit-neveu de Napoléon Ier candidat Descendant du roi de Naples et beau-frère de Napoléon 1er Joachim Murat (1767-1815), Joachim Charles Napoléon Murat se présente aux élections européennes. Agé de 50 ans, il figurera en troisième position sur la liste "Nous le Peuple", menée par Georges Kuzmanovic, un ancien porte-parole de Jean-Luc Mélenchon qui avait quitté La France insoumise en 2018 pour fonder son mouvement, "République Souveraine". Ancien officier parachutiste, Joachim Murat se présente comme "un passionné de la France et de son modèle social qui ne supporte plus sa destruction programmée par les tenants de l’Europe fédéraliste". Parmi les idées qu'il entend défendre : "redonner le pouvoir aux nations et aux peuples" face à une "bureaucratie européenne oppressante" et à une "élite politique qui a trahi les principes fondamentaux de la démocratie, de la souveraineté et de la liberté".

20/04/24 - 13:27 - Le nombre de députés français au Parlement européen va augmenter Le Parlement européen ne peut excéder 751 sièges (750 eurodéputés plus le président). Depuis le départ du Royaume-Uni, les sièges laissés vacants ont été redistribués aux États membres. Les Français qui avaient initialement élu 74 députés ont vu leur effectif national grossir à 79. En 2024, l'augmentation va se poursuivre "compte tenu de l’évolution démographique dans les États membres de l’UE", rapporte Public Sénat. La France comptera ainsi 81 sièges en juin 2024. Un seuil minimum et un seuil maximum d’élus par pays existent pour assurer une représentation équitable des citoyens européens. Les pays les moins peuplés ont ainsi la garantie d’occuper 6 sièges à l'image de Chypre, Malte et du Luxembourg. Le seuil maximum correspond à 96 sièges. L’Allemagne, pays le plus peuplé d’Europe est le seul pays à avoir atteint cette limite.

20/04/24 - 11:56 - Apologie du terrorisme : Rima Hassan décononce "une tentative d'intimidation politique" La militante franco-palestinienne Rima Hassan, présente en septième position de la liste insoumise aux élections européennes, a été convoquée par la police pour "apologie du terrorisme". Elle est au cœur d'une polémique après une interview réalisée après les attaques du Hamas du 7 octobre dernier sur Israël dans laquelle elle qualifie l'action du mouvement islamiste de "légitime". La militante a affirmé, sur RTL, avoir "le sentiment qu'effectivement, ça s'inscrit dans un contexte qui consiste à faire pression à la fois ma candidature et sur mes prises de position visant à alerter ce qui se passe à Gaza". Au lendemain de la double annulation d’une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur le Proche-Orient à Lille, les Insoumis y voient "une tentative d’intimider et de criminaliser toutes les voix qui se lèvent face aux massacres en cours à Gaza". Rima Hassan estime que "c'est même contre-productif pour ceux qui me ciblent, puisqu'en voulant faire de moi une cible, ils vont faire de moi une figure". "Je suis très très sereine je pense que c'est plutôt une tentative d'intimidation politique et qui va se retourner contre ceux qui l'ont pensé parce qu'il va y avoir et c'est déjà en cours une grosse vague de soutien visant à dénoncer cette atteinte qui est portée à nos libertés fondamentales", a-t-elle ajouté.

19/04/24 - 16:57 - Appel à la sanction et comparaison malheureuse.. Mélenchon trop sévère après la "censure" ? Jean-Luc Mélenchon en veut au préfet du Nord qui a interdit sa conférence sur la Palestine prévue à Lille le 18 avril sous prétexte d'un risque de "trouble à l'ordre public". Le candidat inéligible aux Européennes a dénoncé un "abus de pouvoir" du préfet qu'il juge "désavoué" par les déclarations d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal, jeudi soir. Le chef de l'Etat et le Premier ministre se sont dits favorables à ce que chacun "puisse s'exprimer librement". "Le préfet a fait un abus de pouvoir et dès lors, il doit être sanctionné pour cela" a encore insisté Jean-Luc Mélenchon. Mais les mots de l'insoumis à l'égard du président de l'université, le premier a avoir annulé la conférence, ont aussi étaient durs. Jean-Luc Mélenchon a semblé comparer le président de l'établissement au criminel nazi Adolf Eichmann : "'Moi je n’ai rien fait disait Eichmann, je n’ai fait qu’obéir à la loi telle qu’elle était dans mon pays'. Alors ils disent qu’ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne". Une mise en parallèle qui a choqué et jugée "insupportable" par la ministre Aurore Bergé. Mais l'insoumis s'est défendu et a démenti une comparaison nazie. Il a expliqué au micro de BFMTV faire une allusion à un live d'Hanna Arendt dans lequel elle décrit "comment le mal absolu tente toujours de se diluer en compartimentant les tâches. Chacun de ceux qui ont accompli une tâche se dit 'je ne suis pas un criminel', c'est ce que disait Eichmann'.

19/04/24 - 15:59 - Après la vidéo de Macron pour Hayer, LFI dénonce l'ombre d'Hollande derrière Glucksman LFI n'épargne aucun de leur concurrent, surtout pas quand l'ombre d'un président de la République en exercice ou anciennement à la tête du pars plane derrière un candidat. Alors que le parti entend saisir la Commission nationale des comptes de campagne pour une vidéo d'Emmanuel Macron soutenant Valérie Hayer relayée par l'Elysée, il reproche à Raphaël Glucksmann de vouloir "revenir à l'avant-Macron avec Hollande". Cette fois ce n'est pas tant le soutien de François Hollande qui pose problème, mais ce qu'il représente pour la gauche des insoumis a expliqué la tête de liste Manon Aubry. "On est nombreux dans ma génération à s'être engagé en politique précisément face à l'échec de la gauche et l'échec de François Hollande que je ne souhaite pas renouveler" a-t-elle déclaré sur la plateau de France 2 ce vendredi matin.