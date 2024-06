Mathilde Androuët : qui est cette militante de la "vraie écologie" et candidate du RN ?

L'eurodéputée sortante du RN, Mathilde Androuët, espère rempiler pour un second mandat au Parlement européen. Pour le moment c'est l'une des rares à avoir été reconduite par Jordan Bardella pour les élections européennes 2024.

Elle fait partie des rares élus lepénistes reconduits sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes 2024. Mathilde Androuët peut donc se vanter d'être considérée comme un bon élément par le patron du Rassemblement national après ses cinq premières années au Parlement européen.

L'eurodéputée est d'ailleurs 4ème dans la liste du RN, soit quasi certaine de retrouver son siège dans l'hémicycle puisque d'après les résultats des sondages le parti d'extrême droite pourrait obtenir en 25 et 30 élus au Parlement. Si Mathilde Androuët est aussi bien placée sur la liste de Jordan Bardella c'est aussi parce qu'elle est la madame climat du parti. Un rôle qu'elle a tenu à Strasbourg en tant que membre de la Commission environnement.

Une défenseure de la "vraie écologie" au RN

Mathilde Androuët s'est autoproclamée défenseure de "la vraie écologie" lors d'un entretien accordé à Ouest-France en mars dernier et milite pour "une écologie véritable, qui se construit au quotidien autour de chez vous". L'eurodéputée d'extrême droite assure que son combat pour l'environnement est antipodes d'une "écologie punitive" qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Très fière de défendre le localisme et les agriculteurs, qu'elle juge être les premières victimes des décisions européennes, elle se prépare pour le prochain scrutin.

Durant ses études et dans les premières heures dans son engagement pour l'écologie, Mathilde Androuët a côtoyé Marie Toussaint, laquelle se trouve aujourd'hui être son adversaire aux élections européennes. Les deux femmes ont d'ailleurs toutes les deux fréquenté l'hémicycle de Strasbourg ces cinq dernières années, mais elles ne partagent plus de relations de camaraderie.

Accusation d'emploi fictif

Les eurodéputés membres du Rassemblement national siègent au sein du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Mais le groupe souffre d'une mauvaise réputation, car accusé d'avoir servi à rémunérer tout un écosystème composé de personnalités proche de groupuscules radicaux accusées de proximité avec le Kremlin ou encore condamnées pour harcèlement sexuel. Mathilde Androuët ne fait pas exception et aussi membre de la formation européenne. A titre personnel, elle traîne aussi un antécédent : elle a été dans le viseur du service anticorruption de la police judiciaire qui l'a soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif au moment où elle travaillait comme assistante parlementaire pour Florian Philippot, ex numéro 2 du RN.

Transfuge de gauche et outil de dédiabolisation du RN ?

Mathilde Androuët a grandi dans un environnement plutôt frontiste en étant la fille de Didier Palix, un visage connu de l'extrême droite française. Née à Rueil-Malmaison, commune des Hauts-de-Seine, l'eurodéputée est passée par Sciences Po et a fait un passage de six mois chez le laboratoire Terra nova réputé proche du parti socialiste avant de s'engager, comme son père, dans le parti de Jean-Marie Le Pen en 2011. Ce transfert de Terra nova à ce qui deviendra le Front national, avait permis au parti d'extrême droite de mettre en avant un "transfuge" de la gauche et d'entamer une première campagne de dédiabolisation lors de l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti.

A son arrivée dans le groupe politique, Mathilde Androuët est devenue l'adjointe du président du Front national de la jeunesse, Julien Rochedy. Mathilde Androuët a participé à ses premières campagnes électorales en 2014, lors des municipales de la ville de Houilles où elle obtient 9% des voix, et en 2017 avec les législatives dans les Yvelines. Faute d'obtenir un siège à l'Assemblée nationale, elle est nommée présidente du FN des Yvelines et succède à François Simeoni. Puis en 2019, après huit années d'engagement dans le parti lepéniste, Mathilde Androuët est choisie par Jordan Bardella pour figurer sur la liste des élections européennes.