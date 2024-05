Européennes 2024 : le RN séduit toutes les catégories d'électeurs, sauf une

L'engouement des électeurs pour la liste de Jordan Bardella aux élections européennes est visible dans l'ensemble de la société... A une seule exception.

Le Rassemblement national caracole en tête autour de 30% d'intentions de vote dans les sondages des européennes. Une avance confortable pour Jordan Bardella, qui semble parvenir à séduire un public étonnamment hétérogène dans cette campagne. Ainsi, l'électorat du candidat s'annonce particulièrement diversifié pour ce scrutin : le dernier sondage de Cluster17 le donne favori au sein de plusieurs catégories socio-professionnelles.

45% des ouvriers

Certes, les catégories populaires restent sa réserve électorale privilégiée : 45% des ouvriers et 38% des employés interrogés dans le sondage comptent voter pour lui. Mais il est aussi annoncé en tête chez les inactifs : 29% des retraités déclarent en effet leur intention de soutenir la liste de Jordan Bardella le 9 juin, ainsi que 27% des autres inactifs. Plus d'un quart des professions intermédiaires (26%) lui donne également leur préférence dans ce même sondage. Enfin, sa liste arrive deuxième derrière celle de la macroniste Valérie Hayer (26%) chez les agriculteurs et indépendants, avec tout de même 20% d'intentions de vote.

Une seule exception...

Une seule catégorie socio-professionnelle reste relativement réticente à voter pour le Rassemblement national : il s'agit des cadres et professions intellectuelles. Les électeurs interrogés dans cette catégorie portent leur préférence sur la liste macroniste (22%) et celle de Raphaël Glucksmann (PS/Place publique, 20%). Celle de Jordan Bardella n'arrive jamais qu'en troisième position, avec 12% d'intentions de vote. Un score pour le moins honorable qui ne signifie qu'une chose : les discours du RN trouvent désormais de l'écho dans l'ensemble de la société.