Européennes 2024, en direct : Glucksmann, "publicité mensongère" selon les écologistes

Le favori des européennes a répondu en conférence de presse à une question concernant les émeutes en Nouvelle-Calédonie. "Je tiens pour responsable le gouvernement d'avoir engagé un calendrier et une méthode qui n'était pas la bonne", a-t-il déclaré. Selon Jordan Bardella, "Marine Le Pen avait alerté il y a de cela un mois par téléphone, de manière directe, le ministre de l'Intérieur, en disant que nous étions des défenseurs de la Calédonie française, que nous étions favorables au dégel du corps électoral mais que ce calendrier et cette méthode n'était pas la bonne."

La tête de liste du RN donne une conférence de presse sur la lutte contre les narcotrafics au siège de son parti ce jeudi matin. Il dénonce le "laxisme judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants" et promet d'en discuter avec le Premier ministre Gabriel Attal, qu'il doit rencontrer à Matignon cet après-midi. Jordan Bardella appelle à la "reprise en main de nos frontières", sommant de ne plus "fermer les yeux sur le lien entre désordre migratoire" et narcotrafics.

Les places seront chères le 9 juin sur la liste du parti Les Républicains, pour l'heure créditée de 7% d'intentions de vote par Ipsos. C'est pourquoi l'eurodéputée Nadine Morano a fait grise mine en apprenant qu'elle ne figurait qu'à la 6e place de la liste, deux rangs plus loin qu'en 2019, selon Le Figaro . Elle aurait même "fait courir le bruit de son possible départ au RN", confie un ténor de LR.

10:44 - "Raphaël Glucksmann, c'est le produit sympa qu'on met en vitrine", tacle Marie Toussaint

"Il faut vous méfier des contrefaçons", attaque Marie Toussaint ce matin sur Sud Radio, interrogée sur le programme écologiste de son rival aux européennes. Pour la tête de liste d'EELV, "on a les socialistes, et puis Raphaël Glucksmann c'est le produit sympa qu'on met en vitrine, c'est de la publicité mensongère." Car "parmi les colistières et les colistiers de M. Glucksmann, il y a un homme qui vote des crédits pour construire une piste de ski en plastique dans un endroit où il ne tombe plus de neige, dans une réserve naturelle protégée. On a aussi une colistière qui est une fervente défenseure de l'A69".

"Au Parlement européen, les socialistes votent pour le détricotage environnemental de la PAC, pour mettre des méga camions sur les routes ou pour l'austérité qui va nous empêcher d'investir dans la transition écologique", dénonce encore Marie Toussaint.