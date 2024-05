Européennes 2024 : à 84 ans, cette figure de la gauche sort de sa retraite pour faire campagne

Celle qui fut la première femme à se présenter à une élection présidentielle livre sa dernière campagne sur la liste de Lutte Ouvrière pour les élections européennes.

"Travailleuses, travailleurs..." Chez Lutte Ouvrière, ces deux mots introduisent encore tous les discours. L'auteure de cette formule évolue toujours dans les rangs de la formation trotskiste, même si elle s'est faite discrète depuis une quinzaine d'années. Elle figure pourtant bien sur la liste du parti aux élections européennes 2024, pour ce qui sera sa dernière campagne.

"J'espère que ce sera ma dernière campagne ! J'ai cédé à mes camarades. Je suis en 81e et dernière position sur la liste de Lutte Ouvrière (LO) pour les européennes. Pour montrer que ce sont toujours mes idées et que je suis toujours là", explique Arlette Laguiller à Paris Match. "On me trouve ringarde et vieillotte pour mes idées. Et le pape, alors ?" Plaisante-t-elle.

"C'est une camarade"

Celle qui a été la première candidate à une élection présidentielle sous la Ve République, en 1974, détient encore le record du nombre de candidatures à un tel scrutin, avec six consécutives, la dernière en 2007. Elle avait alors récolté près de 6% des suffrages. En parallèle de ces candidatures remarquées, Arlette Laguiller a été conseillère municipale des Lilas (Seine-Saint-Denis), conseillère régionale d'Île-de-France et enfin députée européenne de 1999 à 2004. Pour ces européennes 2024, sa présence en position non-éligible sur la liste de LO est surtout symbolique.

"C'est une camarade, une camarade de lutte, une camarade de combat, avec qui je discute en permanence", confie à TF1 la tête de la liste, Nathalie Arthaud, qui a succédé à Arlette Laguiller en 2008 au poste de porte-parole de Lutte Ouvrière. "Quand on a envie, vous savez, de changer le monde, eh bien, je crois que cette envie-là, ces convictions-là, on les garde toujours", assure encore Arthaud.

"D'accord, je marche avec une canne, mais ma tête, ça va bien, et les idées sont là", confirme Arlette Laguiller. Or "tant que la tête fonctionne, on n'est pas retraité en politique !"