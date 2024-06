Sylvie Josserand : qui est cette ancienne militante de gauche élue aux européennes avec le RN ?

Avocate au tribunal de Nîmes et professeure de droit à l'université, Sylvie Josserand fait partie des candidates élues avec le Rassemblement national aux élections européennes 2024.

L'avocate de Julien Sanchez, maire de Beaucaire également présent sur le liste du Rassemblement national aux élections européennes, "quitte le confort de son bureau" pour siéger avec Jordan Bardella et les autres colistiers du parti frontiste au Parlement européen. Sylvie Josserand, avocate et maître de conférence à la faculté de Nîmes, avait de grandes chances de se voir propulsée dans la sphère politique en figurant à la 26ème place de la liste RN selon les résultats des sondages publiés jusqu'au 7 juin. C'est chose faite : elle quitte le sud pour Strasbourg, le RN ayant finalement obtenu 31% des suffrages, et 30 sièges au Parlement européen.

Du militantisme de gauche à la défense de l'extrême droite

Etudiante lors des élections présidentielles de 1988, Sylvie Josserand a placardé des affiches de François Mitterrand. Comment a-t-elle pu glissé vers le Rassemblement national en ayant, à l'origine, une sensibilité de gauche ? L'avocate a confié auprès du Réveil du Midi s'être rapprochée du parti en défendant Julien Sanchez, le maire de Beaucaire également élu aux européennes, lorsqu'il a été poursuivi plusieurs fois par la CGT, ainsi que par des riverains de sa commune et par la présidente de la Région Occitanie Carole Delga pour un cas de discrimination.

Ce glissement semble s'être fait dans la durée et a été facilité par les constats faits par Sylvie Josserannd. Selon elle, la gauche "s'est détournée" des combats prioritaires et "s'intéresse davantage à des minorités". Des sujets qu'elle reconnait intéressants, mais qui ne doivent pas passer avec d'autres préoccupations comme l'accès au logement, aux soins ou au pouvoir d'achat a estimé la candidate au journal local. Ce sont en revanche sur ces sujets que le RN propose des solutions selon l'avocate qui dit avoir "sauté sur l'occasion" de rejoindre la liste lepéniste pour défendre ses idées. Pleinement engagée, Sylvie Josserand trouve "que [l'étiquette RN] de repoussoir [est] fausse et infondée alors que les préoccupations sont nobles et que beaucoup de partis devraient s'en inspirer". Assurant au Réveil du Midi que "le RN, c'est une offre politique sérieuse, pour ne pas dire la plus sérieuse."

Le Socialisme à la sauce Rassemblement national

Elue au Parlement pour cinq ans, Sylvie Josserand entend bien mener avec son parti certains combats. La députée européenne avait déclaré vouloir se battre pour une Europe où les décisions sont prises à l'unanimité des pays et non pas à la majorité qualifiée. Elle veut aussi que soit rendu public les contrats passés entre l'Union européenne et certains laboratoires pendant la crise du Covid-19. Comme ses colistiers, Sylvie Josserand n'est pas d'accord la politique migratoire et sécuritaire en Europe et entend bien contribuer à des changements.

Elle expliquait également vouloir "trouver des solutions pour les gens qui souffrent", en se distinguant toutefois des partis de gauche, elle avait déclaré : "Aujourd'hui, je fais le constat que la gauche s'intéresse davantage à des minorités, au mariage pour tous, à la gestation par autrui. C'est très intéressant, j'en conviens. Mais il me semble que manger à sa faim, se loger, se chauffer, vivre décemment sont des priorités, non ?".