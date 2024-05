Programme de Valérie Hayer : les principales propositions de Renaissance aux européennes

La tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, Valérie Hayer, défend un programme pro-européen qui vise à redonner sa souveraineté à l'Europe.

Candidate de la majorité présidentielle aux élections européennes, Valérie Hayer porte un programme résolument pro-européen. La tête de liste défend les idées macronistes qui sont celles portées par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, depuis qu'il est à la tête du pays. Mais le camp présidentiel comme son projet ne réunissent plus autant de soutiens à en croire les résultats des sondages des élections européennes : la candidate accumule un large retard sur la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella.

Face à ce concurrent, dont le parti a défendu la sortie de l'Europe par le passé et souhaite désormais profondément changer le fonctionnement des institutions européennes, la candidate assure être à la tête du "seul mouvement pro-européen" des élections. Une affirmation partisane qui n'est pas tout à fait vraie puisque d'autres listes défendent aussi le maintien et le renforcement de l'Europe même si c'est avec un programme différent.

48 propositions pour une "Europe puissance"

Valérie Hayer et son équipe ont dévoilé les 48 propositions qui constituent le programme de la liste "Besoin d'Europe", le 6 mai dernier. L'objectif de ce projet est de construire une "Europe puissance" en redonnant à l'Union européenne sa souveraineté sur le plan économique, culturel, mais aussi en terme de défense. Des points qu'avaient déjà abordé par Emmanuel Macron lors de son long discours sur l'Europe fin avril.

Parmi les principaux points du programme du parti Renaissance et de ses alliés de la majorité présidentielle, on relève un plan de 100 milliards d'euros pour la défense européenne. Par ailleurs, le programme de la liste portée par Valérie Hayer prévoit un "Plan Europe 2030" de 1 000 milliards d'euros portant sur cinq secteurs : l'énergie, les transports, le numérique, la santé et l'espace, avec des objectifs pour l'environnement et pour la santé à l'échelle de l'Union européenne.

Un troisième et dernier axe du programme s'attaque au "risque démocratique et d'attaque sur nos valeurs" : la liste de Valérie Hayer s'engage par exemple à lutter contre les ingérences étrangères au sein de l'UE, en interdisant les financements extra-européens pour les partis politiques. Elle défend aussi l'inscription de l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Le programme propose également l'instauration de listes transnationales aux élections européennes.

Plus généralement, Valérie Hayer fait campagne sur la défense de l'Union européenne face à ses détracteurs. Sur le site officiel de la campagne, la liste s'engage à "faire face au retour de la guerre en Europe", ou encore à "renforcer la souveraineté face aux grandes puissances". Comme Emmanuel Macron, Hayer joue également la carte du rempart à l'extrême droite, donnée loin en tête dans ces élections européennes. Elle a assuré concernant son parti : "Nous sommes la seule offre politique pro-européenne. Nous sommes la seule offre qui veut continuer à transformer l'Europe".

La profession de foi de Valérie Hayer

Les candidats aux élections européennes résument les principales mesures de leur programme dans des professions de foi qui sont envoyées aux électeurs de toute la France avec les élections européennes. Valérie Hayer rappelle sur la sienne qu'"avec l'Europe, la France est plus forte". Elle estime que la prochaine élection "est la plus importante de l'Histoire" pour l'Europe alors que des guerres et le changement climatique menacent. "Face à ceux qui veulent défaire l'Europe et dans une élection à un tour, ne nous dispersons pas dans des votes sans lendemain : unissons nos voix pour que la France conserve son rang en Europe et pour que l'Europe fasse encore plus pour améliorer notre quotidien, garantir notre santé, assurer notre sécurité et notre prospérité et celle des générations qui viennent" ajoute-t-elle.

La profession de foi de Valérie Hayer est disponible en intégralité sur le site du ministère de l'Intérieur. Le programme est lui renseigné sur le site de Renaissance.